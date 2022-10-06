«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» разгромил «Милан» на «Стэмфорд Бридж» — 3:0. Голы забили Уэсли Фофана, Пьер‑Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс.

«Челси» перезапустил еврокубковую кампанию

Автор The Guardian Дэвид Хитнер хвалит «Челси», не забывая отметить, что «Милан», понесший кадровые потери, выглядел очень бледно.

«У кампании "Челси" в Лиге чемпионов есть своя точка зажигания, как и у Грэма Поттера на посту тренера. Странно думать, что это был только его третий матч за клуб после назначения 8 сентября, первым из которых была ничья 1:1 против "Зальцбурга".

Это была странная смесь эмоций после поражения от "Динамо Загреб" и увольнения Томаса Тухеля. Но поскольку "Челси" отчаянно нуждался в победе в Лиге чемпионов, все сошлось один к одному: парни в синих футболках хлынули в атаку со всех сторон; "Милан" был изгнан из западного Лондона, ему повезло, что он не проиграл крупнее.

Как бы то ни было, это все еще казалось унижением. Кроме хорошо выглядящего Рафаэля Леау, "Милан" ничего не предложил, и уже пахло поражением, когда Уэсли Фофана открыл счет после углового в середине первого тайма, во время которого гости плохо защищались.

Поттеру пришлось нащупывать свой путь к роли тренера на тренировочной площадке, но он мог восхищаться тем, как его игроки перенесли то, что отрабатывалось на базе, на большую сцену.

Пьер-Эмерик Обамеянг добавил второй гол, и это был вечер, когда почти все были впечатляющи, хотя Рис Джеймс — как это часто бывает — был доминирующей фигурой. Вполне уместно, что он забил третий гол, пробив в верхний ближний угол после передачи Рахима Стерлинга.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Победа "Челси" в последнем матче Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" в субботу была тонизирующей. Теперь нужно было набрать обороты, чтобы добраться до обороны "Милана", которая лишилась основного вратаря Майка Меньяна и трех основных защитников — Давиде Калабрии, Симона Кьера и Тео Эрнандеса».

Обамеянг может стать ответом для «Челси»

Автор Daily Mail Мартин Самюэль отмечает, что приглашенный предыдущим тренером Пьер-Эмерик Обамеянг приносит пользу «Челси».

«Когда третий гол матча влетел в сетку, Грэм Поттер развернулся к своей скамейке, аплодируя даже с большим энтузиазмом, чем обычно, его лицо расплылось в широкой улыбке. Вот оно, заявление о намерениях, истинный рассвет новой эры.

До сих пор все было довольно скромно — сначала футбол был приостановлен, затем разочаровывающая ничья с "Зальцбургом"; еще один перерыв, затем вырванная в концовке победа над "Кристал Пэлас", которая была скорее облегчением, чем взлетом. Это было другое. Чемпионы Италии, добротно и заслуженно обыграны.

Это был результат, который вернул команду и ее нового менеджера на первое место. "Челси" выглядел всем, чем они часто не являются. Решительный, точный в завершении, мощный. Пьер-Эмерик Обамеянг также забил во втором матче подряд. Какое все же значение имеет хороший нападающий.

"Челси" лидировал к перерыву, но уже во вторые 45 минут они вырвали победу у "Милана" двумя голами за шесть минут. Оба были забито ловко, с смелостью, которой "Челси" часто не хватало в последние сезоны. Ромелу Лукаку должен был стать ответом, но не стал. Обамеянг вполне может быть им.

Мы знаем, как он пошел на спад в "Арсенале", но в "Барселоне" все было по-другому, и, возможно, в "Челси" будет тоже. Ему есть что доказывать в английском футболе. И сделать это он намерен ярко.

На 56-й минуте Бен Чилуэлл слишком мощно исполнил кросс слева, так что Рис Джеймс принял его на правом фланге. Игрок, которого Гарет Саутгейт предпочитает Тренту Александеру-Арнольду, сделал прикосновение, а затем показал, почему не только игрок "Ливерпуля" имеет ценность в качестве атакующей силы.

Его кросс был идеальным, Обамеянг переиграл Фикайо Томори на ближней штанге и поразил ворота. Томори — еще один игрок, которого Саутгейт, похоже, не хочет баловаться. Он не так уж и плох в оценках, тренер сборной Англии».

Необходимая победа для «Челси»

Автор The Telegraph Джейсон Барт отдает должное полузащитнику «Челси» Рису Джеймсу, который записал на свой счет гол и результативную передачу.

«Всего три игры в эпоху Грэма Поттера в "Челси", и он уже пошел на взлет. Это превзошло ожидания нового главного тренера, поскольку они разгромили "Милан" и решительно возродили надежды на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Обе команды снова встретятся на "Сан-Сиро" на следующей неделе, и если "Челси" выступит так же, они еще раз наберут три очка в матче против итальянских чемпионов, особенно если Рис Джеймс будет находиться в такой же неудержимой форме.

Споры о том, должен ли Трент Александер-Арнольд играть за сборную Англию, становятся все более утомительными, но через 24 часа после того, как крайний защитник "Ливерпуля" забил великолепный штрафной в Лиге чемпионов, Джеймс отметился выдающимся выступлением, чтобы напомнить всем. почему он так высоко оценивается Гаретом Саутгейтом и является первым выбором. На самом деле, они, вероятно, оба поедут в Катар.

Для Поттера после ничьей с "Ред Булл Зальцбург" и поздней победы над "Кристал Пэлас" это была своего рода уверенная во всех компонентах игра, о которой он мечтал, особенно на этом этапе, где ему нужно зарекомендовать себя.

В то время как Джеймс был выдающимся игроком — в какой-то момент на поле "Челси" было пять выпускников академии — были впечатляющие выступления игроков на другом конце возрастной шкалы. В 38 лет Тьяго Силва просто не дал бывшему нападающему "Челси" Оливье Жиру нанести удара, в то время как Пьер-Эмерик Обамеянг тряхнул своей бомбардирской стариной.

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По сути, это была необходимая победа для "Челси". Они воспользовались своим шансом, и это больше всего обрадует Поттера. Даже в середине группового этапа это было похоже на большую игру на "Стэмфорд Бридж". Большая игра для зарождающегося "Милана" и еще большая игра для Челси».

Леау показывает, почему он ключевой игрок «Милана»

Автор ESPN Том Хэмилтон расхваливает португальского нападающего «Милана» Рафаэла Леау, который вполне может продолжить карьеру в АПЛ.

«Летом "Челси" навел справки о нападающем "Милана" Рафаэле Леау, и вы можете понять, почему он является одним из самых востребованных талантов в Европе. У него были моменты, когда он демонстрировал захватывающее дух мастерство, но его игра — гораздо больше, чем просто набор трюков.

Из-за его движений его так трудно поймать — дважды в первом тайме он проскользнул примерно через половину юго-запада Лондона прямо в штрафную площадь "Челси". Второй прорыв мимо Риса Джеймса — немалый подвиг — привел к тому, что Шарль де Кетелэре нанес удар, который был парирован Кепой, и дал Раде Круничу отличный шанс, но он не смог реализовать его с восьми ярдов в добавленное к первому тайму время.

У него также был один примечательный прорыв во втором тайме, когда он оставил Тьяго Силву позади, но его попытка передачи на Оливье Жиру была перехвачена. Конечно, для болельщиков Серии А и "Милана" зрелище Леау, танцующего сквозь оборону, не является чем-то новым.

Он был исключительным игроком в команде Пиоли. Он сыграл важную роль в завоевании Скудетто в прошлом сезоне и уже записал на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи в семи матчах Серии А в этом сезоне.

Но теперь способности Леау были видны всем, и если Премьер-лига станет конечным пунктом назначения для 23-летнего португальского форварда, то это было превосходное прослушивание.

В то время как Леау был в центре внимания, внимание также уделялось возвращению Фикайо Томори. Он был молодым игроком "Челси", но в 2021 году ушел из клуба в "Милан" и зарекомендовал себя как незаменимая часть их команды.

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Он хорошо играл по возвращении на "Стэмфорд Бридж" и, безусловно, был одним из самых впечатляющих игроков "Милана" в тот вечер, но будет разочарован тем, что не смог отразить прострел Джеймса, приведший к голу Обамеянга».

Неудачники дня: Томори, Леау и «Зальцбург»

Автор Goal Кришан Дэвис привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Фикайо Томори: Это должно было стать славным возвращением Томори домой — шансом показать "Челси", чего они лишись с тех пор, как он выиграл скудетто в "Милане" после того, как "синие" отказались от него 18 месяцев назад. Однако все пошло не по плану. Хотя ему не помогли травмы ряда его привычных партнеров по обороне, "Милан" зиял прорехами в задней линии в преддверии каждого гола "Челси" — и Томори был виноват во втором, не сумев остановить передачу Джеймса на Обамеянга. Предупреждение за споры с арбитром более или менее подытожило ужасный вечер для выпускника академии "Челси".

Рафаэль Леау: Большая часть предматчевых разговоров была сосредоточена на том, что это потенциальное прослушивание на "Стэмфорд Бридж" для Леау, которого связывают с дорогим трансфером в "Челси" в ближайшем будущем. Однако, несмотря на то, что он претендовал на доминирование на раннем этапе игры, игрок сборной Португалии в значительной степени был сдержан и был явно разочарован тем, что его заменили за 20 минут до конца.

"Ред Булл Зальцбург": Поднявшись на первое место в группе благодаря удобной победе над "Динамо Загреб" ранее вечером, "Ред Булл Зальцбург" надеялся на обоюдно обессиливающую схватку между этими европейскими тяжеловесами, поскольку австрийцы нацелены на маловероятное место в 1/8 финала. Тем не менее, победа "Челси" делает интригу в группе E открытой и дает тяжеловесам преимущество в трех предстоящих турах».