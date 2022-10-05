Жертва обстоятельств. «Севилья» в беде, но спасет ли ее увольнение Хулена Лопетеги?

В «Севилье» сейчас не до юмора, но, перефразируя знаменитую саркастическую реплику, написанную Оскаром Уайльдом в «Как важно быть серьезным», можно подвергнуть критике их недавние успехи, касающиеся управленческих назначений: «Увольнение одного тренера еще можно рассматривать как несчастье; облажаться с семью из них больше похоже на небрежность». Сейчас объясним.

«Севилья» еще может шокировать всех нас, обыграв дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов в среду, и, наконец, раскочегарить свой, пока что совершенно унылый сезон. Но не слишком на это рассчитывайте.

Было бы еще большим потрясением, если бы такая демонстрация характера спасла работу Хулена Лопетеги. Тренер находится в осаде в течение нескольких недель, если не месяцев; он крайне непопулярен среди непостоянных, многословных, сверхтребовательных болельщиков «Севильи»; его игроки кажутся либо невдохновленными, либо уставшими от него, и, честно говоря, для всех заинтересованных сторон было бы полезнее перевернуть страницу ... включая самого Лопетеги.

Но если спортивный директор «Севильи» Мончи, игроки, болельщики, местные СМИ или президент Хосе Кастро считают, что это будет быстрое решение, которое вытащит клуб из депрессии и позволит свалить всю вину на бедного старого Лопетеги, им стоит хорошенько подумать еще раз.

Хулен Лопетеги globallookpress.com

Последние достижения «Севильи» на ниве управленческих назначений довольно шокирующие. С тех пор как Унаи Эмери ушел в 2016 году, обыграв «Ливерпуль» в Швейцарии и оформив ошеломительный хет-трик «Севильи» в финалах Лиги Европы, клуб назначил семь тренеров — почти сразу избавившись от шести из них.

Каким бы потрепанным Лопетеги сейчас ни был, он был единственным успехом «Севильи» за это время. В 2020 году он тоже выиграл Лигу Европы, что довольно волнующе. Но средний срок пребывания шести тренеров, назначенных до него, составляет чуть более пяти месяцев у каждого! Это просто жалко.

Начиная с 10 месяцев Хорхе Сампаоли (который сейчас находится в центре внимания, готовясь снова взять на себя управление), через Эдуардо Бериццо, Винченцо Монтеллу, Хоакина Капарроса (дважды) и Пабло Мачина, этот необыкновенный клуб, который, так и не выиграв ни одного трофея с 1957 года, с ревом вернулся к жизни в 2005 году (10 трофеев было завоевано с тех пор) — спотыкаясь брел от одного неудачного тренерского назначения к другому.

Когда Мончи ненадолго перебрался на работу в «Рому» в период с 2017 по 2019 год, его любимая «Севилья» устроила полный бардак, пытаясь справиться без него. Он вернулся, взяв с собой Лопетеги, и была преемственность, регулярные квалификации в Лигу чемпионов, с ее богатствами, и еще один завоеванный европейский трофей (Лига Европы 2020 года).

Однако невозможно закрыть глаза на то, что работа «Севильи» на трансферном рынке, со времен эпической сделки, совершенной летом 2019 года после возвращения Мочи из Серии А, в значительной степени разочаровывала. Факт, который частично объясняет безвыходное положение, в котором сейчас находится Лопетеги.

Каждый тренер, великий, средний или начинающий, зависит от основных качеств собранных им футболистов. В критике последних шести выступлений «Севильи» на трансферном рынке есть небольшие исключения, и, несомненно, некоторые из вас захотят поспорить по поводу того, какие именно.

Хулен Лопетеги globallookpress.com

Подводя итог: у Сусо и Юссефа Эн-Несири были свои хорошие моменты; у Папу Гомеса и Маркоса Акуньи тоже. Эрик Ламела, когда он в форме, поднимает творческий потенциал «Севильи»; Гонсало Монтьель намекал на наличие у него таланта. Слабое утешение, по сравнению с более чем 30 другими футболистами, которые приходили и часто уходили, не оказав существенного влияния.

Не говоря уже о том, чтобы соответствовать предыдущей статистике Мончи по успешному обнаружению или возрождению таких игроков, как Дани Алвес, Луис Фабиано, Ренато, Сейду Кейта, Иван Ракитич, Виссам Бен Йеддер, Адриано, Кевин Гамейро, Витоло, Томас Вацлик, Хулио Баптиста, Даниэль Каррико, Карлос Бакка, Энцо Мареска, Фредерик Кануте, Кристиан Поульсен, Джеффри Кондогбиа, Гжегож Крыховяк, Висенте Иборра и могучий Эвер Банега.

Нужно отметить две вещи. Во-первых, да, мы знаем, что это длинный список имен для включения в колонку. Но это лишь малая часть успехов Мончи за последние два десятилетия. Наглядно оцените образец его передового совершенства.

Во-вторых: да, мы знаем, что пропустили одного из ваших личных фаворитов, включая тот факт, что Мончи несет полную ответственность за создание академии, которая подготовила Серхио Рамоса, Хосе Антонио Рейеса, Антонио Пуэрту, Хесуса Наваса, Альберто Морено и Брайана Хиля... каждый из которых выиграл европейский или мировой трофей на клубном или международном уровне — или на том и другом.

Но в трясину «Севилью» загнал не только интенсивный спад (после действительно отличной работы, когда Жюль Кунде, Диего Карлос, Яссин Буну и Джоан Джордан были подписаны летом 2019 года) в том, насколько хорошо они привлекают новых игроков. В прошлом сезоне, начиная с декабря, в «Рохибланкос» каждый месяц в среднем было восемь или девять травмированных игроков. Катастрофа!

Хулен Лопетеги globallookpress.com

Чья это вина? Докторов? Физиотерапевтов? Тренеров по фитнесу? Если только Лопетеги не проводит ужасно плохие тренировки (разве в таком случае Мончи не вмешался бы уже давно?), его нельзя винить в том, что в его распоряжении никогда не было полноценного и полностью физически пригодного игрового состава.

Одним из сумасшедших примеров является то, что Маркао, подписанный, чтобы частично компенсировать жестокие последствия ухода за одно лето и Кунде, и Диего Карлоса, не смог сыграть ни одной минуты в официальных матчах с тех пор, как прибыл три месяца назад.

Еще одна проблема, не зависящая от 56-летнего баска, — его «шумные соседи». «Бетис» на протяжении большей части срока управления Мончи, должно быть, думал, что находится в чистилище.

«Севилья» достигала новых высот, выигрывала трофей за трофеем, выиграла большинство страстных и агрессивных дерби, прославилась на весь мир и заработала сотни миллионов евро благодаря успеху в еврокубках и беспрецедентной прибыли от своих сделок на трансферном рынке.

Тем временем «Бетис» метался вверх и вниз между понижением и повышением и, честно говоря, дулся от обиды. Но сейчас они бодры, энергичны, их стадион до краев заполнен шумными, счастливыми болельщиками и, прежде всего, они действующие обладатели Кубка Испании.

Все это добавляет горечи и уязвляет до ярости тех болельщиков красно-белых, кто разочаровался в Лопетеги. Это не его вина, что «Бетис» великолепно смотрится, но ему, возможно, придется заплатить по счету.

Хулен Лопетеги globallookpress.com

Таким образом, несмотря на то, что уровень игры при Лопетеги за три года резко упал с «заметно хорошего» до «Севилья потеряла свой пыл и остроту», а теперь и до «у них большие проблемы!», у тренера имеются действительно смягчающие обстоятельства.

Тем не менее, со статистикой из семи побед в последнем 21 матче Ла Лиги в прошлом сезоне, провалом в том, что выглядело как борьба за титул, и выходом в Лигу чемпионов только в последний день сезона, эти обстоятельства, вероятно, не спасут беднягу от потери его работы.

Что еще хуже, так это то, что плохая игра в этом сезоне означает, что он и его команда набрали только 38 из последних возможных 84 очков в Ла Лиге. В марте прошлого года они боролись за титул — занимали второе место и отставали от «Реала» на шесть очков, а впереди была игра против «Лос Бланкос». Теперь они изо всех сил пытаются вырваться из зоны вылета и занимают 17-е место с пятью очками в семи играх.

В еврокубках они тоже столкнулись с чередой поражений от команд, которые за последние 15 лет «Севилья» обычно выбивала бы из игры. Окончательный приговор для «мистера» Лопетеги (и угроза для любого, кому будет поручено возглавить команду в ближайшем будущем) был озвучен Папу Гомесом.

Один из очевидных недавних успехов на трансферном рынке «Эль Папу» вернулся из сборной Аргентины, и, как цитируют, он предполагает, что любой умный игрок в оставшееся до ЧМ-2022 время будет гораздо больше сосредоточен на мундиале в Катаре, который стартует 20 ноября, чем на Ла Лиге или Лиге чемпионов.

«Последний месяц перед началом турнира будет сложным», — сказал он. «Давайте посмотрим, что будет у всех на уме. Насколько ребята сосредоточены. Будем говорить прямо — это правда о ситуации». Восхитительно откровенно. И, в то же время, тревожно-угрожающе.

Хулен Лопетеги globallookpress.com

Именно тогда, когда «Севилья», Лопетеги и Мончи требуют, чтобы каждый игрок боролся изо всех сил за каждый удар головой, подкат, потерянный мяч и выгрызать каждый спорный момент, Папу считает, что у игроков возникает искушение поставить интересы национальной сборной на первое место и беречь себя, а не «Севилью».

У Лопетеги своя история с чемпионатами мира. Четыре года назад, в Краснодаре на ЧМ-2018, искрометная и уверенная в себе Испания наблюдала, как ее шансы побороться за трофей разлетаются вдребезги из-за наивной веры Лопетеги в то, что он может найти работу в «Реале», объявить об этом и все же сохранить свой пост в сборной Испанией на протяжении всего турнира. Ох и плохо же он оценил ситуацию. Его уволили и отправили самолетом домой еще до того, как Испания в гневе ударила по мячу.

Теперь, даже если Лопетеги каким-то образом выдержит следующие несколько игр, пока некоторые лидеры команды будут беречь себя для того, что произойдет в Катаре, он сразу же попадет в этот ужасный для тренеров Бермудский треугольник, когда наступит длительный период бездействия, во время которого большинство ваших лучших игроков не тренируются с вами, что обычно вызывает у находящихся под давлением клубов, советов директоров, президентов и владельцев непреодолимое желание увольнять тренеров.

Если они избавятся от одного из двух тренеров, выигравших трофей с «Севилью» за последние шесть лет, работа Мончи по перестройке и совершенствованию должна быть невероятно успешной. Прежде всего, «Севилье» не хватает бомбардира-убийцы и мощного центрального защитника в хорошей форме.

Нужно отдать должное Мончи, за то, что он ярый сторонник объяснения своей философии, у него хороший процент удач/промахов и, в целом за то, что он приподнял крышку над этим беспощадным трансферным миром, в котором он властно доминировал последние 20 лет.

Несколько месяцев назад он сказал Radio Marca: «Севилья, которую мы построили, теперь совсем не похожа на ту, что была 10 или более лет назад. Клубы теперь "знают" нас, знают, что мы ищем игроков, которые будут здесь блистать, добьются успеха, а затем будет проданы и мы получим большую прибыль. Поэтому они пытаются получить в будущем большую прибыль от продажи для себя, когда мы ведем переговоры о покупке их футболистов. Вот почему мы сейчас пытаемся купить уже сформировавшихся игроков, а не молодые версии Алвеса, Баптисты и Адриано, как мы когда-то делали. Это, в свою очередь, поднимает цену покупки».

Старый романтик Мончи утверждает, что: «Очень важно, когда футболист слышит, что "Севилья" хочет его подписать, мне нужно видеть, как его глаза сияют от гордости».

Это вряд ли будет происходить слишком часто, если нынешняя застойная, подверженная травмам, антагонистическая и неэффективная ситуация в клубе сохранится.

Лучше, чтобы все поняли уже сейчас: увольнение Лопетеги не станет панацеей от всего, что их беспокоит. Ваш ход, Мончи.