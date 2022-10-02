Северный Лондон снова красный. Идеалистичность Артеты одолела прагматизм Конте

Лондонский «Арсенал» победил «Тоттенхэм» (3:1) в 9-м туре АПЛ. За «канониров» отличились Томас Парти, Габи Жезус и Гранит Джака. Гарри Кейн забил за «Тоттенхэм» с пенальти. Защитник «шпор» Эмерсон Роял был удален на 62-й минуте. «Арсенал» набрал 21 очко после 8 проведенных матчей (игры 7-го тура АПЛ были перенесены из-за смерти Елизаветы II) и продолжает лидировать в чемпионате Англии.

«Арсенал» готов написать новую историю

Автор The Guardian Ник Эймс отмечает полное превосходство «Арсенала» над соперником и пророчит лондонцам успешный итог сезона.

«История повторяется, но крепнет ощущение, что "Арсенал" готов написать новую легенду. Второй сезон подряд они обыграли здесь "Тоттенхэм", на этот раз не испытывая проблем с тем, что соперник сравнял счет, а их превосходство во всех областях говорило о том, что команда стремится к новым высотам.

Оба клуба знают, что поставлено на карту до мая, когда четверка лучших поменяет расстановку позиций. Судя по этому матчу, "Арсенал", совершенно неотразимый, когда его игроки действуют с таким стилем и интенсивностью, с большей вероятностью зацепится за эту возможность.

Если не считать 15-минутного перерыва перед перерывом, когда "Тоттенхэм" постарался спасти матч после пенальти Гарри Кейна, "Арсенал" явно превосходил соперника, и большая разница в счете не была бы несправедливой.

Красная карточка Эмерсона Рояла со счетом 2:1, встреченная с недоумением его товарищами по команде, стала важной точкой, но в то время не казалась решающей. Домашняя команда уже почуяла запах крови и быстро закончила работу; то, что именно Гранит Джака, вернувшийся в этом году как мощная атакующая угроза, уладил дело уверенным завершением, олицетворяет ощущение безграничных возможностей, пульсирующее на этой арене».

«Шпоры» сделали два подарка «Арсеналу»

Автор The Telegraph Сэм Уоллес считает, что поражение «Тоттенхэма» предопределили его собственные ошибки.

«Всегда существует опасность, как показывает недавняя история "Арсенала", что этот расцвет эпохи Микеля Артеты может просто ни к чему не привести, когда ему противостоят более могущественные силы с большими ресурсами, в то время как его клуб уже забыл, каково это — серьезно бороться за титул.

Но пока результаты говорят об этом с полной уверенностью: лидеры премьер-лиги одержали семь побед и потерпели всего одно поражение и в очередной раз продемонстрировали свою способность преодолевать неудачи.

Не просто неудача, а гол Гарри Кейна, сравнявший счет, чтобы заставить трибуны замолчать на дерби в Северном Лондоне и поколебать хрупкую уверенность команды Артеты. "Арсенал" вернулся в игру стильно, и к концу матча уже не осталось сомнений, кому принадлежит этот день.

Для Артеты такие результаты укрепляют ту неуловимую уверенность, которая появлялась и в основном угасала с тех пор, как "Арсенал" в последний раз выигрывал титулы.

Нет сомнений в том, что он что-то построил, и это стоило значительных затрат, если учесть его трансферные расходы в размере 265 миллионов фунтов стерлингов, но именно такие моменты демонстрируют, что все возможно.

"Наша история говорит нам, что есть определенный способ играть и вести себя", — сказал позже Артета, и это было подтверждением его приверженности стилю игры "канониров".

Их старые соперники дважды делали подарки "Арсеналу": с серьезной ошибкой Уго Льориса при втором голе, забитом Габриэлем Жезусом, а затем, вскоре после этого, с удалением Эмерсона Рояла, что решило судьбу "Тоттенхэма".

"Шпоры" пришли играть совсем по-другому, чем хозяева, с твердой обороной и грозной контратакующей тройкой нападающих, которые охотятся на команды, много владеющие мячом. Вплоть до удаления они все еще были привержены этой игре, бросая тень на безжалостный оптимизм подхода "Арсенала".

Антонио Конте не мог заставить себя открыто осудить рефери Энтони Тейлора за красную карточку, которую он дал Эмерсону, хотя все, что он позже сказал, предполагало, что он не согласен с решением судьи.

Тем не менее, Эмерсон предложил Тейлору шанс принять важное решение, попав своими шипами в левую лодыжку Габриэля Мартинелли, когда последний направился к своим воротам на своей половине поля.

В этом смысле можно было понять выражение отчаяния, промелькнувшее на лице Конте, когда он наблюдал за развитием ситуации. Его команда уже отставала, и теперь он пытался играть на контратаках вдесятером».

«Арсенал» снова на подъеме

Автор Daily Mail Оливер Холт вспоминает, что статистика была не в пользу «Тоттенхэма» и полностью подтвердилась по итогам матча.

«Многие ожидали, что прагматизм "Тоттенхэма" Антонио Конте проткнет пузырь идеалистического и элегантного начала сезона "Арсенала", но этого не произошло.

Все думают, что "Манчестер Сити" выиграет чемпионат, но "Арсенал" продолжает успешно справляться с испытаниями, которые им предстоит пройти, и на это приятно смотреть.

"Арсенал" проиграл только одну из последних 29 игр в Премьер-лиге дома против "Тоттенхэма". В этом сезоне они выиграли семь из восьми игр чемпионата, играя в искрящийся футбол, и эта победа со счетом 3:1 над "шпорами", которые большую часть второго тайма играли вдесятером, позволила им на 4 очка обогнать соперника и заняла первое место в таблице. По крайней мере, до тех пор, пока "Сити" не сыграет с "Манчестер Юнайтед".

"Шпоры" не выигрывали на "Эмирейтс" 12 лет, и после того, как Эмерсон Рояал был удален с поля за фол против Габриэля Мартинелли на 62-й минуте, все выглядело так, будто они и не хотят прервать эту серию.

Они хорошо организованы под руководством Конте, но они довольно ограничены, если взглянуть за пределы их блестящей линии атаки. "Арсенал", напротив, начал играть как команда, которая не признает ограничений.

Все еще трудно представить, что они смогут справиться с "Сити", когда сезон набирает обороты после чемпионата мира, но кто знает, как может измениться форма составов после нагрузки, которую на них оказал турнир в Катаре.

Календарь и таблица АПЛ

На данный момент достаточно того, что "Арсенал", фанаты которого испытали столько разочарований после пиковых лет Арсена Венгера, бесспорно является командой, которая снова на подъеме под руководством Микеля Артеты».

Кейн установил еще один личный рекорд, но достаточно ли прогрессируют «Шпоры»?

Автор ESPN Джеймс Олли считает, что неудачный ход сезона может возродить в Гарри Кейне желание сменить клуба.

«Учитывая результат, Кейна это мало утешит, но после пенальти на 31-й минуте, сравняшем счет в первом тайме, он стал первым игроком, забившим 100 голов на выезде в Премьер-лиге. Он также улучшил свою индивидуальную статистику против "Арсенала", забив 14-й гол, половина из которых с пенальти, в 16 матчах Премьер-лиги.

Однако это был один из тех дней, когда дистанция между личными достижениями Кейна и перспективами "Тоттенхэма" как клуба казалась неприятно далекой. 29-летний игрок хочет выиграть трофей.

Прошлым летом он стремился переехать в "Манчестер Сити" в погоне за трофеями, но в этом году об уходе мало кто говорил, поскольку вместо этого команда Пепа Гвардиолы подписала Эрлинга Холанда, в то время как "Шпоры" добились значительных успехов под руководством Антонио Конте.

Этот прогресс должен продолжаться, иначе быстро всплывут разговоры о том, сможет ли амбициозный нападающий, уже зарекомендовавший себя как один из лучших в Премьер-лиге, действительно достичь своих целей в "Тоттенхэме", а слухи о его связи с мюнхенской "Баварией" сохраняются».

Победители дня: Салиба, Жезус и Мартинелли

Автор Goal Чарльз Уоттс привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Уильям Салиба. Еще одно выдающееся выступление молодого центрального защитника! Это было первое дерби Салиба на севере Лондона, и многие задавались вопросом, не будет ли это слишком много для 21-летнего игрока. Но он выглядел совершенно непринужденно и почти не давал Кейну пробить во время очередной властной демонстрации в центре защиты. Неудивительно, что фанаты уже любят его!

Габриэль Жезус. Перед игрой было много разговоров о том, что Жезус выступит против Ришарлисона. Нападающий "Арсенала" только что потерял место в составе сборной Бразилии из-за игрока "Шпор", который забил три гола в двух играх во время международного перерыва. Микель Артета заранее заявил, что его не беспокоит, как Жезус отреагирует на разочарование, и босс "Арсенала" был прав, что не беспокоился. Жезус был наэлектризован, забив один гол и доставив обороне "шпор" всевозможные проблемы. Это было прекрасное выступление.

Габриэль Мартинелли. Этим вечером "Шпорам" будут сниться кошмары о Мартинелли. Вингер "Арсенала" разорвал Эмерсона Рояла на куски, да так сильно, что Роял почти почувствовал облегчение, когда его удалили за то, что он сбил бразильца. Возможно, он сам и не забил, но Мартинелли в этом сезоне расцвел как качественный нападающий».