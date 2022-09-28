Справились без Карраскаля. Владимир Федотов снова победил свою бывшую команду

Московский ЦСКА в матче 3‑го тура Пути РПЛ Кубка России дома обыграл «Сочи» (2:1). У ЦСКА голами отметились Константин Кучаев (23) и Федор Чалов (73). За «Сочи» мяч забил Владислав Сарвели (52). Положение команд в группе D после трех матчей: ЦСКА — 9 очков, «Урал» — 6, «Торпедо» — 3, «Сочи» — 0.

Джорджевич дебютирует в «Сочи»

Автор «Спорта день за днем» Веня Пьянов оценивает стартовые составы команд, выделяя возвращение в российский футбол черногорского форварда Луки Джерджевича.

«Экс-главный тренер "Сочи" Владимир Федотов в третий раз встретился со своей бывшей командой после того, как ушел в ЦСКА. На предсезонном турнире армейцы победили сочинцев со счетом 2:1, а в чемпионате и вовсе разгромили их в Москве — 3:0. В Кубке страны эти команды еще сыграют между собой в ноябре на юге России (в 6-м туре). ЦСКА лидировал в квартете, стартовав с двух побед, а "Сочи", напротив, проигрывал в двух стартовых турах. Так что команда Вадима Гаранина оказалась в непростой ситуации. Напомним, тот, кто финиширует последним, вылетит уже после группового этапа.

В составе красно-синих отсутствовали игроки национальных команд — Бактиер Зайнутдинов (Казахстан), Хорхе Карраскаль (Колумбия), Хесус Медина (Парагвай), Виктор Мендес (Чили), а также Федор Чалов, уезжавший в расположение сборной России, но не сыгравший за нее. У сочинцев, кстати, тоже не попал в основу российский сборник Артем Макарчук. По каким-то причинам остался в запасе и лидер команды Кристиан Нобоа, видимо, возрастного полузащитника просто берегут.

ЦСКА — «Сочи» ЦСКА

Зато в "Сочи" дебютировал экс-нападающий "Зенита" Лука Джорджевич. Черногорец не имел практики с мая, а в российский клуб вернулся уже после закрытия трансферного окна. Пока чувствуется, что новичок южан не в оптимальном состоянии — Джорджевичу нужно улучшать форму. Прежде всего, через матчи. Очевидно, поэтому Гаранин и поставил Луку с первых минут».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Очень интересный и напряженный матч. Настраивались очень серьезно. Хорошо вскрывали фланги, но нам не хватало последнего паса, все время передача обрывается на ближнем. Как только справились — забили гол. Мы бежим вперед мяча, чуть не хватает хладнокровия. Всех с победой, трудовой и непростой. Футболист сам заслуживает место в стартовом составе. Обляков хорошо разгонял атаки. В эпизоде с неназначенным пенальти был наступ. К сожалению, после проверки дело закончилось свободным ударом. Есть какое-то невезение, что Обляков не может доиграть матч до конца и проявить свои лучшие качества.

Гол Кучаева и серия травм

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер отмечает активность армейского клуба с первых минут и вереницу травм в первом тайме.

«Владимир Федотов снова побеждает свою бывшую команду. Если в РПЛ у ЦСКА удалось победить "Сочи" достаточно уверенно (3:0), то в Кубке России получилось напряжённо. Достаточно сказать, что при счёте 1:1 судья назначил пенальти в пользу гостей. Но давайте по порядку.

ЦСКА больше атаковал с первых минут, и гол получился вполне логичным. Мухин навесил с правого фланга на линию вратарской, на которой находились сразу четыре его одноклубника. И если с ударом головой Гайча справился вратарь, то с добиванием Кучаева уже никто ничего не мог поделать. Полузащитник ЦСКА весьма сдержанно отпраздновал гол.

ЦСКА — «Сочи» ЦСКА

Ещё одним событием первого тайма стала серия травм. Редко такое увидишь, чтобы за один тайм сразу три футболиста покинули поле из-за повреждений — Обляков у ЦСКА, а также Юсупов и Бурмистров у "Сочи". Во втором тайме, судя по всему, вынужденная замена потребовалась ещё и Сиссако. У "Сочи" после перерыва отличился как раз футболист, вышедший на замену — Вячеслав Сарвели. Нападающий принял мяч, молниеносно развернулся и пробил в дальний угол. Даже на ворота не взглянул».

Александр Точилин Главный тренер «Сочи» Получилась хорошая игра, к сожалению, для нас она сложилась неудачно. Надо как можно быстрее переключиться на чемпионат. К сожалению, несколько футболистов получили травмы, но начинаем готовиться к следующей игре. Нобоа для нас является важным игроком, но он присоединился чуть позже после перерыва. Надо не забывать, что на него ложится большая нагрузка, хотелось это с него снять. У нас есть игроки, которым надо получать практику и доказывать, что заслуживают место в старте. Пенальти? Сначала порадовались, потом огорчились. Видел ли эпизод? Как понимаю, у нас с судьями разное мнение.

Был ли прав судья, отменив пенальти «Сочи»?

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов считает, что отмененный пенальти в ворота ЦСКА стал ключевым моментом матча.

«Отдельно стоит отметить и магическое влияние Кристиана Нобоа на игру "Сочи". 37-летний эквадорец начал игру на скамейке и вышел на поле только в начале второго тайма. Но после его появления "Сочи" стал куда острее контратаковать из-за гроссмейстерских передач на ход в исполнении ветерана. Один из таких забросов привел к опасному выходу Сарвели на ворота ЦСКА — Владислав заработал, казалось бы, очевидный пенальти, но судья после просмотра видеоповторов свистнул фол в другую сторону. Вероятно, Сухой решил, что первым на контакт шел Сарвели, а не защитник Роша. Еще один спорный эпизод с одиннадцатиметровым в матче, который наверняка будут горячо обсуждать.

ЦСКА — «Сочи» ЦСКА

Это был ключевой эпизод — спустя несколько минут мяч залетел в ворота, но не в те, в которые хотел бы Вадим Гаранин, вышедший из себя после решения арбитра не назначать пенальти. Заменивший Гайча Федор Чалов в эффектном стиле головой переправил мяч в сетку. Снова сработали активные фланги ЦСКА — на этот раз ассистировал левый латераль Мойзес. На удивление после пропущенного гола "Сочи" раскис — ЦСКА все плотнее наседал и демонстрировал, что может создавать моменты и без латиноамериканских волшебников — Карраскаля и Медины.

Пожалуй, это — главный вывод, который можно было сделать по такому матчу. ЦСКА показал не выдающийся, но добротный футбол, контролировал игру и допустил совсем немного моментов у своих ворот с одной из лучших команд чемпионата по продвинутой статистике. Короткая скамейка долгие годы была бичом армейцев, но, кажется, сейчас в распоряжении Федотова качественный и глубокий состав, способный в критические моменты обходиться без ряда лидеров. К тому же весь второй тайм на поле провели молодые воспитанники Ермаков и Яковлев. Не сказать, что феерили, но и из игры не выпадали».