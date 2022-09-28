Справились без Карраскаля. Владимир Федотов снова победил свою бывшую команду

Джорджевич дебютирует в «Сочи»
Автор «Спорта день за днем» Веня Пьянов оценивает стартовые составы команд, выделяя возвращение в российский футбол черногорского форварда Луки Джерджевича.
«Экс-главный тренер "Сочи" Владимир Федотов в третий раз встретился со своей бывшей командой после того, как ушел в ЦСКА. На предсезонном турнире армейцы победили сочинцев со счетом 2:1, а в чемпионате и вовсе разгромили их в Москве — 3:0. В Кубке страны эти команды еще сыграют между собой в ноябре на юге России (в 6-м туре). ЦСКА лидировал в квартете, стартовав с двух побед, а "Сочи", напротив, проигрывал в двух стартовых турах. Так что команда Вадима Гаранина оказалась в непростой ситуации. Напомним, тот, кто финиширует последним, вылетит уже после группового этапа.
В составе красно-синих отсутствовали игроки национальных команд — Бактиер Зайнутдинов (Казахстан), Хорхе Карраскаль (Колумбия), Хесус Медина (Парагвай), Виктор Мендес (Чили), а также Федор Чалов, уезжавший в расположение сборной России, но не сыгравший за нее. У сочинцев, кстати, тоже не попал в основу российский сборник Артем Макарчук. По каким-то причинам остался в запасе и лидер команды Кристиан Нобоа, видимо, возрастного полузащитника просто берегут.
Зато в "Сочи" дебютировал экс-нападающий "Зенита" Лука Джорджевич. Черногорец не имел практики с мая, а в российский клуб вернулся уже после закрытия трансферного окна. Пока чувствуется, что новичок южан не в оптимальном состоянии — Джорджевичу нужно улучшать форму. Прежде всего, через матчи. Очевидно, поэтому Гаранин и поставил Луку с первых минут».
Гол Кучаева и серия травм
Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер отмечает активность армейского клуба с первых минут и вереницу травм в первом тайме.
«Владимир Федотов снова побеждает свою бывшую команду. Если в РПЛ у ЦСКА удалось победить "Сочи" достаточно уверенно (3:0), то в Кубке России получилось напряжённо. Достаточно сказать, что при счёте 1:1 судья назначил пенальти в пользу гостей. Но давайте по порядку.
ЦСКА больше атаковал с первых минут, и гол получился вполне логичным. Мухин навесил с правого фланга на линию вратарской, на которой находились сразу четыре его одноклубника. И если с ударом головой Гайча справился вратарь, то с добиванием Кучаева уже никто ничего не мог поделать. Полузащитник ЦСКА весьма сдержанно отпраздновал гол.
Ещё одним событием первого тайма стала серия травм. Редко такое увидишь, чтобы за один тайм сразу три футболиста покинули поле из-за повреждений — Обляков у ЦСКА, а также Юсупов и Бурмистров у "Сочи". Во втором тайме, судя по всему, вынужденная замена потребовалась ещё и Сиссако. У "Сочи" после перерыва отличился как раз футболист, вышедший на замену — Вячеслав Сарвели. Нападающий принял мяч, молниеносно развернулся и пробил в дальний угол. Даже на ворота не взглянул».
Был ли прав судья, отменив пенальти «Сочи»?
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов считает, что отмененный пенальти в ворота ЦСКА стал ключевым моментом матча.
«Отдельно стоит отметить и магическое влияние Кристиана Нобоа на игру "Сочи". 37-летний эквадорец начал игру на скамейке и вышел на поле только в начале второго тайма. Но после его появления "Сочи" стал куда острее контратаковать из-за гроссмейстерских передач на ход в исполнении ветерана. Один из таких забросов привел к опасному выходу Сарвели на ворота ЦСКА — Владислав заработал, казалось бы, очевидный пенальти, но судья после просмотра видеоповторов свистнул фол в другую сторону. Вероятно, Сухой решил, что первым на контакт шел Сарвели, а не защитник Роша. Еще один спорный эпизод с одиннадцатиметровым в матче, который наверняка будут горячо обсуждать.
Это был ключевой эпизод — спустя несколько минут мяч залетел в ворота, но не в те, в которые хотел бы Вадим Гаранин, вышедший из себя после решения арбитра не назначать пенальти. Заменивший Гайча Федор Чалов в эффектном стиле головой переправил мяч в сетку. Снова сработали активные фланги ЦСКА — на этот раз ассистировал левый латераль Мойзес. На удивление после пропущенного гола "Сочи" раскис — ЦСКА все плотнее наседал и демонстрировал, что может создавать моменты и без латиноамериканских волшебников — Карраскаля и Медины.
Пожалуй, это — главный вывод, который можно было сделать по такому матчу. ЦСКА показал не выдающийся, но добротный футбол, контролировал игру и допустил совсем немного моментов у своих ворот с одной из лучших команд чемпионата по продвинутой статистике. Короткая скамейка долгие годы была бичом армейцев, но, кажется, сейчас в распоряжении Федотова качественный и глубокий состав, способный в критические моменты обходиться без ряда лидеров. К тому же весь второй тайм на поле провели молодые воспитанники Ермаков и Яковлев. Не сказать, что феерили, но и из игры не выпадали».