Камбэк в южном дерби. «Ростов» перевернул игру против «Краснодара» за тайм

«Ростов» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 12‑го тур РПЛ. После первого тайма гости вели со счетом 2:0, после голов Олакунле Олусегуна (1‑я минута) и Джона Кордобы (31). За «Ростов» отличились Александр Сильянов (51), реализовавший пенальти Дмитрий Полоз (59), а также Алексей Миронов (75). С 57‑й минуты «Краснодар» играл в меньшинстве после удаления Кайо. В турнирной таблице «Ростов» (25 очков) занимает второе место, «быки» (21) идут пятыми.

Скорострельный Олусегун

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает богатое на события начало матча и поздравляет Олакунле Олусегуна с рекордом.

«После отъезда Валерия Карпина в сборную России его клубная команда прервала беспроигрышную серию со старта сезона. "Ростов" с одинаковым счётом 1:3 проиграл сначала "Ахмату" в Кубке, а после этого "Зениту" в чемпионате. Понятно, что это были непростые выездные матчи, а во втором случае вообще с чемпионом России, но результаты наводили на мысль, что команда Карпина начинает сдуваться.

Встреча "Ростова" с "Краснодаром" должна была дать ответы на некоторые вопросы. Кстати, в этот вечер лидеры атаки ростовчан, воспитанники "Краснодара" Даниил Уткин и Николай Комличенко играли со своим родным клубом, что тоже добавляло перца футболу.

И этот матч начался с шока для Карпина! "Ростов" пропустил уже на девятой секунде. Олакунле Олусегун установил рекорд российских чемпионатов, положив мяч в дальний угол ворот Сергея Песьякова. После розыгрыша хозяевами с центра поля грубейшую ошибку под прессингом допустил Данил Глебов — опорник обрезал команду неточной передачей.

Олакунле Олугусен «Краснодар»

Вдобавок Данила Прохин попятился назад вместо того, чтобы встречать нигерийца, чувствуя преимущество соперника в скорости. Карпину оставалось только руками развести, когда "Краснодар" забил. Тренер даже присесть на скамейку не успел. Между тем прежний рекорд РПЛ тоже принадлежал нигерийцу: спартаковец Эммануэль Эменике в 2012 году поразил ворота "Алании" на 10-й секунде».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» За счет чего удалось перевернуть ход встречи? За счет игры. В первом тайме мы пропустили быстрый гол, который вылился на всех, как ушат холодной воды. Мы не готовились к тому, что начнем матч при счете 0:1. Потом пришли в себя, создали моменты, но не забили. А во втором тайме играли так же, но забили.

«Ростов» дважды пропустил, но не расклеился

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко фиксирует преимущество «Краснодара» в первом тайме, но отмечает, что хозяева не развалились после второго пропущенного мяча.

«Удивительно, но "Ростов" не расклеился, а реакция на быстрый мяч была вообще образцовой. Тугарев должен был сравнивать уже через пару минут (но из убойного положения пальнул в Сафонова). А количество фолов у штрафной "Краснодара" активировало шанс для Уткина — на перерыв он мог уйти с хет-триком.

Этого не случилось из-за Сафонова, который выдал сильный первый тайм: был хорош на выходах, тащил удары со всех дистанций и роскошно начинал атаки. Хотя перед вторым голом "Краснодара" классно сработали все: Сперцян протащил мяч через полполя, а Кордоба поймал центральных защитников на "скрещивании". Но началось все с идеального паса Матвея, который разогнал контрвыпад.

После 0:2 казалось, что у "Ростова" нет шансов. А суперсейв Сильянова дал понять: все может закончиться крупнее. Но нынешний "Краснодар" — явно не та команда, которая будет безошибочно играть по счету. Особенно под таким давлением. И в перерыве Карпин наверняка об этом говорил».

Александр Сторожук Главный тренер «Краснодара» Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Сражались, играли. Просто‑напросто Мешков профессор в таких делах, просто мастер. Это же можно говорить? Я хвалю человека! Молодец! Так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат. Все [у «Краснодара»] старались, бились, играли в футбол вдесятером. Даже могли и сравнять.

Сильянов — герой матча. Кайо — антигерой

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов впечатлен тем, как после перерыва ростовчане перевернули игру.

«Начало этому самому камбэку положил Александр Сильянов. И все началось как раз с чудесного спасения после удара Сперцяна, когда Александр успел подбежать к пустым воротам "Ростова" и вынести мяч буквально с ленточки — Сергей Песьяков совершил ошибку с преждевременным выходом из ворот, что позволило Кордобе выцепить мяч у вратаря желто-синих и скинуть под удар Сперцяну.

Сам же Сильянов вскоре завершил начатое голом: одна из атак "Ростова" закончилась ударом Уткина в ближний угол, который заблокировала нога Никиты Кривцова. Однако эта же самая нога неудачно откинула мяч к дальней штанге, а Сильянов оказался тут как тут! Ему лишь оставалось замкнуть летевший снаряд головой в паре метров от ворот, что он и сделал.

Хозяева продолжили давить на оборону "Краснодара", в том числе заставляя гостей совершать грубые ошибки. "Антигероем" второго тайма в составе "быков" стал бразильский защитник Кайо, для которого матча закончился уже на 55-й минуте после второй желтой карточки и привезенного пенальти за удар по ногам Николая Комличенко в штрафной.

С итоговыми пятью потерями владения и четырьмя фолами, наихудшая оценка Кайо в этом матче среди обеих команд (5.2 по данным SofaScore) кажется вполне справедливой.

Подошедший к "точке" Дмитрий Полоз реализовал свой пятый пенальти в этом сезоне, забив седьмой мяч в целом. Пока что в соперники "Ростову" попадаются защитники с очень щедрой душой — суммарно они "подарили" ростовчанам уже девять одиннадцатиметровых».

«Быки» могли спастись

Автор «Футбола на куличках» Андрей Жаркой в обзоре тура отмечает, что матч в Ростове не терял своей остросюжетности до последних минут.

«Получив численное преимущество, команда Карпина ожидаемо усилила давление на ворота соперника. Ближе к середине второго тайма Уткин отметился вторым попаданием в штангу в матче. Вскоре Миронов мог наказывать Сафонова за неуверенную игру на выходе. Алексей перебросил мяч через Матвея, но снаряд прилетел в перекладину.

Зато через пару минут полузащитник “Ростова” голкипера “Краснодара” уже не простил. Миронов воспользовался пасом пяткой от Глебова и поразил владения соперника. При этом Сафонов сыграл крайне неудачно в данной ситуации, не сумев грамотно сложиться, и пропустил мяч под собой.

Команда Сторожука, нужно отдать ей должное, боролась до конца. В концовке встречи у неё была хорошая возможность избежать поражения, но теперь каркас ворот сыграл уже за “Ростов”, приняв на себя удар Ахметова. Феерический камбэк клуба с берегов Дона. Команда Карпина вернулась на второе место в таблице по итогам тура».