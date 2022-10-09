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    День Модеста. «Боруссия» совершила безумный камбэк в матче против «Баварии»

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    «Боруссия» — «Бавария»
    Дортмундская «Боруссия» набрала очко, несмотря на то, что по ходу матча 9-го тура Бундеслиги с «Баварией» отставала от своих соперников на два мяча. Goal привычно выбирает главных победителей и неудачников матча.
    Антони Модест спровоцировал бурное празднование болельщиков дортмундской «Боруссии», сравняв счет на последней минуте.

    Модест испытывал проблемы по ходу своего первого сезона в составе черно-желтых, но в этом матче он был великолепен, что вселяет надежду на то, что он еще сможет принести пользу линии атаки «Боруссии».

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    • Юссуфа Мукоко и нападающий-ветеран обеспечили фантастический камбэк, забив голы во втором тайме и вырвав ничью 2:2.

    Немецкие чемпионы вырвались вперед на два гола благодаря Леону Горецке и Лерою Сане, но на протяжении всего матча были не в лучшей форме, и спасение Дортмунда казался возможным.

    В 17 лет Мукоко стал самым молодым игроком, забившим гол в Бундеслиге в матче между этими двумя командами.

    «Боруссия» — «Бавария»

    Организовав гол своего юного партнера по команде, Модест сумел сравнять счет в компенсированное время, чтобы гарантировать, что они останутся всего на одно очко позади первого места, и останутся наравне со своими принципиальными соперниками.

    Что касается команды Юлиана Нагельсманна, то это очередной разочаровывающий результат в чемпионате Германии.

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    Несмотря на отличную форму, показанную в Лиге чемпионов, они выиграли только одну из последних шести игр в Бундеслиге.

    Победитель: Джамал Мусиала

    Джамал Мусиала

    Немецкий полузащитник продолжает сохранять превосходную форму. Он снова сыграл ключевую роль в игре «Баварии», отдав результативные передачи обоим авторам голов своей команды.

    Теперь у него семь ассистов во всех соревнованиях в этом сезоне, а также пять голов в Бундеслиге.

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    19-летний футболист зарекомендовал себя как один из самых многообещающих молодых игроков в мире, и ясно, что его значение для «Баварии» в ближайшие годы будет только расти.

    Победитель: Антони Модест

    Антони Модест

    Это было решающее выступление 34-летнего футболиста, который был подписан дортмундцами в короткие сроки после ухода Эрлинга Холанна и диагностированного рака у потенциальной замены норвежцу Себастьена Алле.

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    • Он хорошо справился с тем, что удержал мяч и ассистировал Мукоко в эпизоде с первым голом «Боруссии», и он привел болельщиков хозяев в бешеный экстаз, когда убежал на дальнюю штангу и пробил Мануэля Нойера в добавленное время.

    Это войдет в историю как один из лучших моментов сезона в Дортмунде, поскольку подопечные Эдина Терзича не позволили своим принципиальным соперникам подняться на вершину таблицы и сохранили равное количество очков.

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    Победитель: Лерой Сане

    Лерой Сане

    «Он один из лучших игроков в Европе, он может добавить глазури на торт любой команде в мире», — недавно сказал Юлиан Нагельсманн о нападающем «Баварии», и он снова показал, почему заслуживает высокой оценки.

    Сане был одним из лучших игроков «Баварии» на поле даже после разочаровывающей игры в первом тайме.

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    • Он завершил свое выступление прекрасным голом — уже девятым в сезоне — забитого дальним ударом и удвоившего их преимущество во втором тайме.

    Проигравший: Садио Мане

    Садио Мане

    У летнего новичка «Баварии» нестабильное начало карьеры в мюнхенском клубе, и это было одно из его самых слабых проявлений.

    Через несколько дней после того, как он оказал большое влияние на победу со счетом 5:0 над «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов, он был совершенно неэффективен против Дортмунда.

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    • Он упустил отличный момент, созданный Леоном Горецкой во втором тайме, и предложил гостям очень мало в атаке.

    Мане далек от своей блестящей формы в «Ливерпуле» и, похоже, изо всех сил пытается приспособиться к стилю «Баварии».

    Проигравший: Альфонсо Дэвис

    Альфонсо Дэвис

    Звезда сборной Канады получил неприятную травму в первом тайме, когда Джуд Беллингем ударил его бутсой по лицу.

    Его пришлось заменить, и в сообщениях СМИ говорится, что он был доставлен в больницу с возможным сотрясением мозга. Дэвис, похоже, немного повредил глаз, когда боролся за мяч.

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    Канадские болельщики будут обеспокоены серьезностью травмы их звездного защитника в преддверии чемпионата мира.

    Проигравший: Александр Мейер

    Александр Мейер

    Вратарь провел несколько сильных матчей за дортмундскую «Боруссию», но это был не один из них.

    31-летний игрок показал себя слабо, поскольку оба пропущенных гола были забиты с дальней дистанции.

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    • Гол Сане будет особенно стыдным для голкипера, поскольку он коснулся мяча, но не смог помешать ему влететь в сетку, что поставило его команду в реальную опасность проигрыша.

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