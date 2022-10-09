День Модеста. «Боруссия» совершила безумный камбэк в матче против «Баварии»

Антони Модест спровоцировал бурное празднование болельщиков дортмундской «Боруссии», сравняв счет на последней минуте.

Модест испытывал проблемы по ходу своего первого сезона в составе черно-желтых, но в этом матче он был великолепен, что вселяет надежду на то, что он еще сможет принести пользу линии атаки «Боруссии».

Юссуфа Мукоко и нападающий-ветеран обеспечили фантастический камбэк, забив голы во втором тайме и вырвав ничью 2:2.

Немецкие чемпионы вырвались вперед на два гола благодаря Леону Горецке и Лерою Сане, но на протяжении всего матча были не в лучшей форме, и спасение Дортмунда казался возможным.

В 17 лет Мукоко стал самым молодым игроком, забившим гол в Бундеслиге в матче между этими двумя командами.

Организовав гол своего юного партнера по команде, Модест сумел сравнять счет в компенсированное время, чтобы гарантировать, что они останутся всего на одно очко позади первого места, и останутся наравне со своими принципиальными соперниками.

Что касается команды Юлиана Нагельсманна, то это очередной разочаровывающий результат в чемпионате Германии.

Календарь и таблица Бундеслиги

Несмотря на отличную форму, показанную в Лиге чемпионов, они выиграли только одну из последних шести игр в Бундеслиге.

Победитель: Джамал Мусиала

Джамал Мусиала globallookpress.com

Немецкий полузащитник продолжает сохранять превосходную форму. Он снова сыграл ключевую роль в игре «Баварии», отдав результативные передачи обоим авторам голов своей команды.

Теперь у него семь ассистов во всех соревнованиях в этом сезоне, а также пять голов в Бундеслиге.

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19-летний футболист зарекомендовал себя как один из самых многообещающих молодых игроков в мире, и ясно, что его значение для «Баварии» в ближайшие годы будет только расти.

Победитель: Антони Модест

Антони Модест globallookpress.com

Это было решающее выступление 34-летнего футболиста, который был подписан дортмундцами в короткие сроки после ухода Эрлинга Холанна и диагностированного рака у потенциальной замены норвежцу Себастьена Алле.

Он хорошо справился с тем, что удержал мяч и ассистировал Мукоко в эпизоде с первым голом «Боруссии», и он привел болельщиков хозяев в бешеный экстаз, когда убежал на дальнюю штангу и пробил Мануэля Нойера в добавленное время.

Это войдет в историю как один из лучших моментов сезона в Дортмунде, поскольку подопечные Эдина Терзича не позволили своим принципиальным соперникам подняться на вершину таблицы и сохранили равное количество очков.

Победитель: Лерой Сане

Лерой Сане globallookpress.com

«Он один из лучших игроков в Европе, он может добавить глазури на торт любой команде в мире», — недавно сказал Юлиан Нагельсманн о нападающем «Баварии», и он снова показал, почему заслуживает высокой оценки.

Сане был одним из лучших игроков «Баварии» на поле даже после разочаровывающей игры в первом тайме.

Он завершил свое выступление прекрасным голом — уже девятым в сезоне — забитого дальним ударом и удвоившего их преимущество во втором тайме.

Проигравший: Садио Мане

Садио Мане globallookpress.com

У летнего новичка «Баварии» нестабильное начало карьеры в мюнхенском клубе, и это было одно из его самых слабых проявлений.

Через несколько дней после того, как он оказал большое влияние на победу со счетом 5:0 над «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов, он был совершенно неэффективен против Дортмунда.

Он упустил отличный момент, созданный Леоном Горецкой во втором тайме, и предложил гостям очень мало в атаке.

Мане далек от своей блестящей формы в «Ливерпуле» и, похоже, изо всех сил пытается приспособиться к стилю «Баварии».

Проигравший: Альфонсо Дэвис

Альфонсо Дэвис globallookpress.com

Звезда сборной Канады получил неприятную травму в первом тайме, когда Джуд Беллингем ударил его бутсой по лицу.

Его пришлось заменить, и в сообщениях СМИ говорится, что он был доставлен в больницу с возможным сотрясением мозга. Дэвис, похоже, немного повредил глаз, когда боролся за мяч.

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Канадские болельщики будут обеспокоены серьезностью травмы их звездного защитника в преддверии чемпионата мира.

Проигравший: Александр Мейер

Александр Мейер globallookpress.com

Вратарь провел несколько сильных матчей за дортмундскую «Боруссию», но это был не один из них.

31-летний игрок показал себя слабо, поскольку оба пропущенных гола были забиты с дальней дистанции.

Гол Сане будет особенно стыдным для голкипера, поскольку он коснулся мяча, но не смог помешать ему влететь в сетку, что поставило его команду в реальную опасность проигрыша.