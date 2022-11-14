Трансферный дайджест. 8 — 14 ноября

Криштиану Роналду

Нападающий, 37 лет, «Манчестер Юнайтед»

Отношения тен Хага и Роналду явно не улучшились с момента прихода голландца в клуб. Как стало известно от Флориана Плеттенберга, руководство «манкунианцев» намерено положить этому конец и хочет распрощаться с проблемной звездой.

По мнению инсайдера, следующим клубом португальца станет «Спортинг».

Еще одним вариантом является разрыв контракта с игроком. О такой идее написали в The Telegraph. При этом в клубе надеются на то, что при разрыве договора Криштиану не потребует выплат.

На фоне этих слухов стало известно, что Роналду не интересен ПСЖ, хотя ранее писали об обратном. Журналист Бен Джейкобс написал об этом в Twitter. Кроме того, он отметил, что агент португальца Мендеш ведет переговоры с «Челси», но там успех тоже небольшой.

Совсем недавно всплыло скандально интервью Роналду, в котором откровенно высказался об отношениях с главным тренером Эриком тен Хагом. Стало ясно, что ситуацию уже явно не исправить. В таком случае, проблему нужно заставить исчезнуть — отпустить или продать португальца.

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Вряд ли португалец хочет сидеть на лавке до конца сезона. Зимой можно попробовать перейти в «Спортинг», если лиссабонцы смогут потянуть его запросы. Нет ничего лучше, чем завершить карьеру в клубе, где ты начинал.

Наш прогноз: уйдет из МЮ после ЧМ.

Виктор Осимхен

Нападающий, 23 года, «Наполи»

В связи с последними новостями о Роналду МЮ стал активнее искать варианты для усиления атаки. «Манкунианцы» нашли его в Неаполе. Виктор Осимхен попал в сферу интересов «горожан», но теперь клубу нужно попытаться заинтересовать «Наполи».

Виктор Осимен globallookpress.com

По данным Manchester Evening News, нигериец попал в список усилений «красных дьяволов» на следующий год.

Таким образом, маловероятно, что футболист будет подписан зимой. Переговоры и возможный трансфер потребуют огромный операционных и финансовых затрат. Таким образом, такая сделка будет возможна только летом, когда времени куда больше.

Наш прогноз: Пока сказать сложно, все-таки «Наполи» может выиграть Серию А.

Юссуфа Мукоко

Нападающий, 17 лет, «Боруссия» Дортмунд

Летом от дортмундцы могут лишиться сразу двух своих топовых талантов. На очереди Юссуфа Мукоко, на которого положили глаз многие топ-клубы Европы.

Если верить Николо Скире, то игрок находится в шорт-листе ПСЖ, «Ман Сити», «Челси», «Барселоны», «Ливерпуля» и «Ман Юнайтед».

Юссуфа Мукоко globallookpress.com

Вероятность ухода игрока крайне высока, если учитывать спрос на него, а также истекающий летом контракт. Пока что «шмели» не смогли договориться с Мукоко о продлении соглашения.

В Manchester Evening News заявили, что уже этой зимой «Ливерпуль» или МЮ могут подписать футболиста.

Если «Боруссия» продаст Беллингема и Мукоко, то сможет усилиться парой тройкой футболистов. В Дортмунде понимают, что удержать таких талантов при огромном спросе почти нереально. С другой стороны клубу может получить большую выгоду, но тогда за Мукоко нужно договариваться уже сейчас.

Наш прогноз: Игрок уйдет, бесплатно или за деньги, но уйдет.

Харри Магуайр

Защитник, 29 лет, «Манчестер Юнайтед»

Откровенно говоря, Магуайр давно не показывает того уровня, который он показывал до этого. Совсем не просто так он оказался в запасе. Тен Хаг ему не доверяет, но самое главное — центрбек не подходит к его стилю игры.

Харри Магуайр globallookpress.com

На сайте Руди Галетти появилась информация о том, что 29-летнего англичанина могут отпустить в другой клуб, если поступит предложение.

В списке три клуба из АПЛ, в том числе и «Лестер», который в свое время продал игрока за рекордные 80 млн фунтов. При этом наилучшая перспектива МЮ — это 30 млн. Сумма сильно упала, но зато «манкунианцы» смогут «освежить» зарплатную ведомость и пустить средства на усиление состава.

Именно так, по мнению The Guardian, хочет сам тен Хаг. В качестве основной причины, по которой специалист хочет расстаться с Магуайром — это его скорость. Не зря Линделеф имеет сейчас больше игрового времени. Швед имеет более интересные скоростные качества.

Короче говоря, места для Магуайра в новом «Манчестер Юнайтед» нет.

Наш прогноз: Уйдет в клуб АПЛ, возможно даже этой зимой.

Юри Тилеманс

Полузащитник, 25 лет, «Лестер Сити»

Бельгиец явно засиделся в «Лестере». Ему нужен новый вызов. В Voetbal Primeur считают, что игрок в скором времени может перебраться в «Арсенал».

На сайте сообщили, что игрок договорился с «канонирами» о контракте. Его договор с «Лестером» рассчитан до лета. Таким образом, переход состоится в летнее трансферное окно.

Юри Тилеманс globallookpress.com

Помимо «Арсенала» Тилемансом интересуются «Ньюкасл» и «Барселона». Почему-то мало верится, что бельгиец покинет АПЛ. В «Барсе» сейчас есть свои нюансы. «Арсенал» имеет перспективу выиграть АПЛ, а «Ньюкасл» и вовсе может провести прорывной сезон.

С этого всего больше кажется, что Тилеманс выберет именно «Арсенал». «Лестер» вряд ли сможет уговорить хавбека продлить контракт. В этом уже нет смысла. Потолок достигнут. А вот в Лондоне его ждет новый опыт.

Наш прогноз: «Арсенал».

Эрлинг Холанн

Нападающий, «Манчестер Сити», 22 года

Скромный клуб из седьмого дивизиона Англии «Эштон Юнайтед» решил обратить на себя внимание. Клуб сделал предложение «Манчестер Сити» об аренде норвежца Эрлинга Холанна.

Эрлинг Холлан globallookpress.com

Об этом стало известно от самого клуба «Эштон». Новость есть на официальном сайте.

«В этом действительно есть смысл. "Сити" не играет, и мы хотим помочь Эрлингу поддерживать форму. В этом больше смысла, чем в том, чтобы играть в гольф шесть недель.

Думаю, он бы нам подошел, хорошо бы вписался в нашу команду», — сказал главный тренер «Эштона» Майкл Клегг.

Клуб намерен арендовать форварда на 28 дней. Ответа пока не было.

Тут есть вариант, что «горожане» и сам Холанн могут как говорится хайпануть. Громкие заголовки, медийность и все такое. Но кто сказал, что «Сити» будет рисковать своим игроком, отправляя его непонятно куда, еще и оказав услугу неизвестному клубу в плане увеличения известности и аудитории.

Наш прогноз: Кому-то стало слишком весело — такого не будет.