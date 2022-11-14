Аргентина не станет чемпионом мира без Ди Марии

Сборная обыграласо счетом 1:0 и выиграла свой первый взрослый титул за 28 лет. Но в тот момент казалось более важным, чтонаконец-то заполучил трофей, защищая честь своей страны. Это был настоящий момент суперзвезды — он затмил человека, забившего единственный гол в матче.

Но Анхель Ди Мария, похоже, был вполне счастлив оказаться в тени. В истории футбола трудно представить себе атакующего таланта, у которого был бы столь выдающийся послужной список с таким отсутствием эгоизма.

Он покинул «Росарио Сентраль» еще подростком, после того как помог Аргентине выиграть чемпионат мира в возрасте до 20 лет, где, словно привыкая к своей будущей роли, его видели в роли подносчика снарядов для Серхио Агуэро. Впоследствии он играл за «Бенфику», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», а теперь и за «Ювентус» — пять клубов-гигантов в пяти разных странах.

Его время в «МЮ» прошло не так хорошо, как он надеялся, но, возможно, это было больше связано с проблемами клуба, чем с Ди Марией. Потому что везде, где он был, вингер стремился найти соотношение цены и качества. Он выиграл чемпионские титулы в трех странах и сыграл ключевую роль в триумфе «Реала» в Лиге чемпионов в 2014 году.

Ди Мария — классический вингер, который с удовольствием бьет по воротам, но в то же время талантлив и разносторонен, чтобы выполнять некоторые из более приземленных задач полузащитника. Это его четвертый чемпионат мира и, конечно же, последний. Аргентине будет его не хватать. Месси будет его не хватать.

До прошлогоднего Кубка Америки самый большой успех Месси в сборной Аргентины пришелся на Олимпийские Игры 2008 года — турнире, где принимали участие три игрока старше допущенного возраста в 23 года. Аргентина завоевала золото, обыграв в финале Нигерию со счетом 1:0.

А кто забил единственный гол в игре? Конечно же, это был Ди Мария, который, как и 13 лет спустя в матче с Бразилией, промчался мимо линии обороны, чтобы обыграть вратаря соперника и забить гол хладнокровным ударом.

Аргентина может с сожалением оглядываться на то, как близко она подошла к победе на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. Она содрогнется при воспоминании о позднем голе Марио Гётце, который выиграл матч и титул для сборной Германии. Она будет нервно вздрагивать из-за более ранних промахов Гонсало Игуаина и Родриго Паласиоса.

Но тот момент на чемпионате мира, когда «альбиселестес» реально потерпели неудачу, наступил несколькими раундами ранее, когда Ди Мария получил травму, из-за которой он не смог участвовать в оставшейся части турнира.

В 1/8 финала мундиаля южноамериканская команда прошла Швейцарию. В самом конце дополнительного времени Ди Мария забил единственный гол в поединке, завершив свой рейд и отозвавшись на передачу от Месси, после чего пробил точным ударом в дальний угол.

В четвертьфинале против Бельгии он получил мяч от Месси и пропустил передачу, которую замкнул Игуаин. Но через несколько минут вингер захромал из-за травмы и был вынужден покинуть поле. Его чемпионат мира закончился, как и атакующая мощь Аргентины. Больше на мундиале она не забивала.

Ди Мария забил шедевр в проигранном Франции матче ЧМ-2018 в России. Но в тот момент мало кто мог представить, что он все еще будет играть перед мундиалем в Катаре, особенно после ужасного выступления Аргентины на Кубке Америки 2019 года. Лионель Скалони, в то время просто временный тренер, находился под сильным влиянием футбола быстрых атак в исполнении французов.

Подобным образом он пытался настроить и «альбиселестес», и это не сработало — как и следовало ожидать, потому что это не соответствовало характеристикам игроков — и Колумбия выбила их на пути к победе со счетом 2:0 на групповом этапе.

Изолированный на левом фланге, Ди Мария взял на себя большую часть вины, хотя его заменили в перерыве, когда счет все еще не был открыт. Команда ответила переходом на более компактную и функциональную схему, и вингер не вышел в старте следующего матча. В этот момент казалось, что его карьера в сборной закончилась, особенно когда он не участвовал в первых двух турах отбора на ЧМ-2022.

Но Скалони продемонстрировал достоинства непредубежденности и почувствовал, что клубная форма игрока заслуживает его вызова перед следующими турами. Изначально это не было популярным решением. Ди Марию мягко вновь ввели в команду со скамейки запасных.

Но к пятому туру он был готов выйти в основном составе, и когда команда начала сплачиваться, он стал ее джокером, человеком, который мог порхать в структуре команды, сбрасывая бомбы на оборону соперника.

Аргентина задействовала трио полузащитников под убийственным партнерством Месси и центрфорварда Лаутаро Мартинеса. Это оставляет Ди Марии свободу атаковать пространство с любого фланга, чтобы найти маленькие зоны пространства, из которых можно творить свою магию.

Даже если центр внимания неизбежно падает на Месси, победный гол Ди Марии на Кубке Америки 2021 года делает его национальным героем. Он также сыграл свое положительное влияние в победном матче против Италии (3:0) на «Уэмбли» в июне 2022 года.

Решающим голом в победной игре сборной Аргентины стал второй мяч перед перерывом, когда он подхватил передачу от Мартинеса вразрез, точно пробил вратаря и снова забил.

В ситуации, когда между Европой и Южной Америкой было так мало футбольных матчей национальных сборных, победа Аргентины повысила уверенность в себе и оставила у болельщиков впечатление, что это лучший коллектив, частью которого когда-либо был Месси, когда защищал цвета своей страны.

Таким образом, в течение следующих нескольких недель у Месси может появиться лучший шанс выиграть чемпионат мира. Если он это сделает, можно поставить на то, что Ди Мария станет частью и этой истории.