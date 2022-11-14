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    Аргентина не станет чемпионом мира без Ди Марии

    Успех Месси зависит от звезды «Ювентуса»

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    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария
    Когда прозвучал свисток в конце финала прошлогоднего Кубка Америки, вся триумфальная команда Аргентины побежала к Лионелю Месси, вспоминает в материале ESPN Тим Викери.
    Сборная обыграла Бразилию со счетом 1:0 и выиграла свой первый взрослый титул за 28 лет. Но в тот момент казалось более важным, что Лионель Месси наконец-то заполучил трофей, защищая честь своей страны. Это был настоящий момент суперзвезды — он затмил человека, забившего единственный гол в матче.

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    • Но Анхель Ди Мария, похоже, был вполне счастлив оказаться в тени. В истории футбола трудно представить себе атакующего таланта, у которого был бы столь выдающийся послужной список с таким отсутствием эгоизма.

    Он покинул «Росарио Сентраль» еще подростком, после того как помог Аргентине выиграть чемпионат мира в возрасте до 20 лет, где, словно привыкая к своей будущей роли, его видели в роли подносчика снарядов для Серхио Агуэро. Впоследствии он играл за «Бенфику», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», а теперь и за «Ювентус» — пять клубов-гигантов в пяти разных странах.

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    Его время в «МЮ» прошло не так хорошо, как он надеялся, но, возможно, это было больше связано с проблемами клуба, чем с Ди Марией. Потому что везде, где он был, вингер стремился найти соотношение цены и качества. Он выиграл чемпионские титулы в трех странах и сыграл ключевую роль в триумфе «Реала» в Лиге чемпионов в 2014 году.

    Ди Мария — классический вингер, который с удовольствием бьет по воротам, но в то же время талантлив и разносторонен, чтобы выполнять некоторые из более приземленных задач полузащитника. Это его четвертый чемпионат мира и, конечно же, последний. Аргентине будет его не хватать. Месси будет его не хватать.

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    • До прошлогоднего Кубка Америки самый большой успех Месси в сборной Аргентины пришелся на Олимпийские Игры 2008 года — турнире, где принимали участие три игрока старше допущенного возраста в 23 года. Аргентина завоевала золото, обыграв в финале Нигерию со счетом 1:0.

    А кто забил единственный гол в игре? Конечно же, это был Ди Мария, который, как и 13 лет спустя в матче с Бразилией, промчался мимо линии обороны, чтобы обыграть вратаря соперника и забить гол хладнокровным ударом.

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    • Аргентина может с сожалением оглядываться на то, как близко она подошла к победе на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. Она содрогнется при воспоминании о позднем голе Марио Гётце, который выиграл матч и титул для сборной Германии. Она будет нервно вздрагивать из-за более ранних промахов Гонсало Игуаина и Родриго Паласиоса.

    Но тот момент на чемпионате мира, когда «альбиселестес» реально потерпели неудачу, наступил несколькими раундами ранее, когда Ди Мария получил травму, из-за которой он не смог участвовать в оставшейся части турнира.

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    • В 1/8 финала мундиаля южноамериканская команда прошла Швейцарию. В самом конце дополнительного времени Ди Мария забил единственный гол в поединке, завершив свой рейд и отозвавшись на передачу от Месси, после чего пробил точным ударом в дальний угол.

    В четвертьфинале против Бельгии он получил мяч от Месси и пропустил передачу, которую замкнул Игуаин. Но через несколько минут вингер захромал из-за травмы и был вынужден покинуть поле. Его чемпионат мира закончился, как и атакующая мощь Аргентины. Больше на мундиале она не забивала.

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    • Ди Мария забил шедевр в проигранном Франции матче ЧМ-2018 в России. Но в тот момент мало кто мог представить, что он все еще будет играть перед мундиалем в Катаре, особенно после ужасного выступления Аргентины на Кубке Америки 2019 года. Лионель Скалони, в то время просто временный тренер, находился под сильным влиянием футбола быстрых атак в исполнении французов.

    Подобным образом он пытался настроить и «альбиселестес», и это не сработало — как и следовало ожидать, потому что это не соответствовало характеристикам игроков — и Колумбия выбила их на пути к победе со счетом 2:0 на групповом этапе.

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    • Изолированный на левом фланге, Ди Мария взял на себя большую часть вины, хотя его заменили в перерыве, когда счет все еще не был открыт. Команда ответила переходом на более компактную и функциональную схему, и вингер не вышел в старте следующего матча. В этот момент казалось, что его карьера в сборной закончилась, особенно когда он не участвовал в первых двух турах отбора на ЧМ-2022.

    Но Скалони продемонстрировал достоинства непредубежденности и почувствовал, что клубная форма игрока заслуживает его вызова перед следующими турами. Изначально это не было популярным решением. Ди Марию мягко вновь ввели в команду со скамейки запасных.

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    • Но к пятому туру он был готов выйти в основном составе, и когда команда начала сплачиваться, он стал ее джокером, человеком, который мог порхать в структуре команды, сбрасывая бомбы на оборону соперника.

    Аргентина задействовала трио полузащитников под убийственным партнерством Месси и центрфорварда Лаутаро Мартинеса. Это оставляет Ди Марии свободу атаковать пространство с любого фланга, чтобы найти маленькие зоны пространства, из которых можно творить свою магию.

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    • Даже если центр внимания неизбежно падает на Месси, победный гол Ди Марии на Кубке Америки 2021 года делает его национальным героем. Он также сыграл свое положительное влияние в победном матче против Италии (3:0) на «Уэмбли» в июне 2022 года.

    Решающим голом в победной игре сборной Аргентины стал второй мяч перед перерывом, когда он подхватил передачу от Мартинеса вразрез, точно пробил вратаря и снова забил.

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    • В ситуации, когда между Европой и Южной Америкой было так мало футбольных матчей национальных сборных, победа Аргентины повысила уверенность в себе и оставила у болельщиков впечатление, что это лучший коллектив, частью которого когда-либо был Месси, когда защищал цвета своей страны.

    Таким образом, в течение следующих нескольких недель у Месси может появиться лучший шанс выиграть чемпионат мира. Если он это сделает, можно поставить на то, что Ди Мария станет частью и этой истории.

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