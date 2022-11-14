В ожидании ЧМ-2022. Последняя гастроль Модрича

Смогут ли вице-чемпионы мира повторить успех четырехлетней давности?

Как отобрались на ЧМ?

За единственную прямую путевку в Катар сборная Хорватии в европейском отборе сражалась с командами из России, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Начало квалификации у «шашечных» на задалось. Подопечные Златко Далича отправились на выезд в Любляну, где с минимальным счетом уступили сборной Словении (0-1). Далее хорваты одержали 6 побед в 8-ми матчах и на протяжении всего квалификационного этапа вели плотную борьбу за лидерство в группе со сборной России.

За тур до конца у обеих команд сохранялись шансы на первое место в группе, и прямую путевку в Катар сборным пришлось разыгрывать в очном матче. В решающей встрече 14 ноября 2021 года на стадионе «Полюд» в Сплите хорватов устраивала только победа, в ином случае подопечные Златко Далича отправлялись бы в весенние стыковые матчи.

Фрагмент матча Хорватия — Россия в квалификации ЧМ-2022 globallookpress.com

Под проливным дождем при вязком футболе хорваты раз за разом пытались вскрыть оборону сборной России. На 81-й минуте, после передачи Брекало в штрафную защитник сборной России Кудряшов срезал мяч в свои ворота. Этот гол так и остался единственным в матче и хорваты обошли россиян в таблице, обеспечив себе прямой выход на чемпионат мира.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

10 ноября сборная Хорватии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»);

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»);

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит).

Состав сборной Хорватии перед финалом ЧМ-2018 в «Лужниках» globallookpress.com

Наибольшее количество игроков вызваны в сборную из чемпионата Хорватии. В заявке числятся четыре футболиста из загребского «Динамо», еще по одному футболисту делегировали в состав национальной команды «Осиек» и «Хайдук».

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Бундеслига в текущем составе хорватской сборной представлена пятью клубами — «Бавария», «Лейпциг», «Айнтрахт», «Штутгарт» и «Хоффенхайм». На свой третий чемпионат мира также отправится и представитель РПЛ — 33-летний защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Рекордсменом сборной Хорватии по количеству проведенных матчей является 37-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. Обладатель «Золотого мяча» 2018 года провел составе «шашечных» 154 матча во всех турнирах. Модрич дебютировал за сборную Хорватии в марте 2006 года, а так же был включен в заявку на летний чемпионат мира.

На своем первом мундиале 20-летний, тогда еще, хорват дважды выходил на замену, отыграв в общей сложности 28 минут. В конце октября этого года ветеран хорватского футбола заявил, что уйдет из национальной команды после завершения чемпионата мира. На счету Модрича 2 гола на мундиале в России в 2018 году, а всего за 16 лет выступлений за «шашечных» хорватский полузащитник забил 23 мяча.

Лука Модрич globallookpress.com

Давор Шукер — лучший бомбардир сборной Хорватии за всю историю. Экс-форвард «Севильи» и мадридского «Реала» является одним из главных творцов «бронзового» успеха хорватской сборной на чемпионате мира 1998 года.

Шукер стал лучшим бомбардиром турнира, отличившись во всех матчах, в которых принимал участие (6 голов). Игрок провел в майке национальной команды 69 матчей и забил 45 мячей. На данный момент 54-летний Шукер занимает пост президента хорватского футбольного союза.

Давор Шукер globallookpress.com

Сборная Хорватии на данный момент занимает 12-е место в рейтинге ФИФА, поднявшись на три позиции после завершения группового турнира осенней части Лиги наций. Наивысшим результатом «шашечных» является 3-е место среди лучших сборных мира, которое команда занимала в январе 1999 года. Общая стоимость сборной Хорватии по версии Transfermarkt оценивается 378 миллионов евро. По этому показатели подопечные Златко Далича занимают 11-е место среди самых дорогостоящих команд грядущего чемпионата мира.

Наилучший результат на ЧМ

Дебют сборной Хорватии на чемпионате мира случился в 1998 году во Франции. «Шашечные» стартовали с уверенной победой над Ямайкой (3-1), а во втором туре с минимальным счетом переиграли японцев (1-0) и досрочно обеспечили себе место плей-офф. В заключительном матче группового этапа хорваты разыграли первое место в группе со сборной Аргентины, где сильнее оказались южноамериканцы (1-0).

В 1/8 финала сборная Хорватии встретилась с румынской сборной, которая в своем квартете обошла англичан и вышла в плей-офф с первого места. Исход противостояния решил единственный гол, забитый хорватским нападающим Давором Шукером с одиннадцатиметровой отметки на 45-й минуте игры. Так «шашечные» оказались в восьмерке лучших команд турнира.

В матче за выход в полуфинал хорватской сборной противостояла Германия. Подопечные Мирослава Блажевича с 40-й минуты играли в большинстве после удаления немецкого защитника Кристиана Вернса и смогли сполна воспользоваться численным преимуществом.

Под занавес первой половины полузащитник хорватов Роберт Ярни открыл счет, а во втором тайме голы Шукера и Влаовича окончательно свели на нет амбиции немецкой сборной.

Фрагмент матча 1/4 финала ЧМ-1998 Хорватия — Германия globallookpress.com

Хорватия на первом же своем мундиале могла сотворить сенсацию и выйти в финал турнира, но сделать это им помешали хозяева турнира — французы. На старте второго тайма Шукер забил свой пятый мяч на чемпионате, но сборная Франция смогла переломить ход встречи, отличившись дважды.

Дубль на свой счет записал Лилиан Тюрам, отправив хорватов бороться лишь за бронзовые медали. Свою награду шашечные все же не упустили. В матче за третье место с голландцами (2-1) в центре внимания вновь оказался Шукер, победный гол которого принес сборной Хорватии первые медали в истории чемпионатов мира.

Достижения хорватской команды на трех последующих чемпионатах мира 2002, 2006 и 2014 годов выглядят достаточно скромно. Каждый раз «шашечные» покидали турнир, занимая третье место на групповом этапе. Но четыре года назад сборная Хорватии сотворила сенсацию и подобралась максимально близко к мечте. Подопечные Златко Далича провели выдающийся турнир на чемпионате мира в России, дойдя до финала. На групповой стадии хорваты одержали три победы, разгромив в том числе вице-чемпионов мира — сборную Аргентины (3-0).

Фрагмент матча Хорватия — Аргентина на ЧМ-2022 globallookpress.com

Переиграв в серии пенальти на стадии 1/8 финала сборную Дании, «шашечные» вышли в четвертьфинал, где встретились с хозяйкой турнира — Россией. Гол Марио Фернандеса на 115-й минуте игры в ворота Субашича вернул сборной России надежду, установив окончательный счет в дополнительное время (2-2). Снова серия пенальти, по итогам которой сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира во второй раз в своей истории.

Фрагмент матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия globallookpress.com

За выход в финал Модрич и компания сражались с англичанами. Уже на старте первой пятиминутки Триппьер вывел «трех львов» вперед, но удержать победный счет подопечным Гарета Саутгейта не дал Иван Перишич, восстановив равенство на 68-й минуте игры. Хорваты вновь перевели матч в овертайм, где лидер атак «шашечных» Марио Манджукич забил победный гол и вывел команду в исторический финал.

Сборная Хорватии — серебряный призер ЧМ-2018 globallookpress.com

Сборная Хорватии достойно сражалась в решающем матче против французов, но все же подопечные Дидье Дешама выглядели свежее и сильнее. Команды сыграли один из самых результативных финалов в истории чемпионатов мира, где сильнее оказались «трехцветные» — 4:2.

Главный тренер

Второй подряд чемпионат мира хорватская сборная проведет под руководством 56-летнего наставника Златко Далича. Именно под руководством хорватского специалиста «шашечные» впервые в своей истории стали обладателями серебряных наград на мундиале 2018 года в России. Далич создал из сборной Хорватии единый, сплоченный механизм. Тренер умело маскирует достаточно слабый уровень исполнителей в защитной линии компактностью при игре в обороне и общей сыгранностью команды.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич globallookpress.com

Тренерский путь хорватского наставника начался в родном клубе «Вартекс», где экс-полузащитник провел большую часть игровой карьеры. В 2008 году Златко возглавил албанское «Динамо» из Тираны, которое в этом же году привел к победе в Суперкубке страны. Спустя два года Далич переехал в Азию, где 7 лет проработал главным тренером в клубах Саудовской Аравии и ОАЭ, таких как «Аль-Фейсали», «Аль-Хиляль» и «Аль-Айн». В качестве наставника «Аль-Айна» хорватский специалист в 2013 году выиграл Кубок наследного принца Саудовской Аравии, который являлся аналогом кубка страны.

С 2017 года под руководством Далича сборная Хорватия провела 62 матча, в которых одержала 33 победы, 12 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

Главные звезды и лучший бомбардир

Иван Перишич («Тоттенхэм») — 33-летний полузащитник «Тоттенхэма» является лучшим бомбардиром сборной Хорватии среди действующих игроков — 32 мяча. Перишич отличается на поле своей работоспособностью и универсальностью.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Полузащитник может подстроиться под любую модель игры, но наиболее полезен футболист на позиции левого вингера, где хорват регулярно создает остроту у ворот соперника за счет навесов с фланга. С 2011 года Перишич провел за сборную 115 матчей, что также делает его третьим игроком по количеству проведенных встреч за сборную Хорватии.

Иван Перишич globallookpress.com

Матео Ковачич («Челси») — полузащитник лондонского «Челси» вместе с Брозовичем и Модричем составляет знаменитый треугольник хорватской команды, являющийся их главным козырем в общей системе игры.

Настолько идеальной, универсальной и сыгранной связки в центре поля нет ни в одной другой сборной. 28-летний игрок хорош в обводке и обладает высокой скоростью, с помощью которой хорвату удается легко разбить прессинг соперника. За 83 матча в составе сборной Хорватии Ковачич забил 3 гола.

Матео Ковачич globallookpress.com

Марцело Брозович («Интер») — 29-летний опорный полузащитник «Интера» в сентябре получил травму и его участие в чемпионате мира оставалось под вопросом. Потеря такого игрока для сборной Хорватии было бы большой проблемой, ведь Брозович именно тот футболист, который способен на максимуме отрабатывать в прессинге.

В начале ноября Марцело восстановился после травмы и уже успел сыграть в трех матчах Серии А. Когда полузащитник здоров, то его роль в центре поля сборной Хорватии является одной из ключевых. За 76 матчей в составе «шашечных» Брозович забил 7 голов.

Марцело Брозович globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

23 ноября. Хорватия — Марокко

27 ноября. Хорватия — Канада

1 декабря. Хорватия — Бельгия

Сборная Хорватия должна без проблем выходить из группы за счет своего опыта и сыгранности состава. Многие футболисты играют в европейских топ-клубах и в сборной общий коллектив хорватской команды обладает высоким уровнем взаимопонимания. В общей совокупности все эти факторы должны принести результат подопечным Златко Далича. Возможно, «шашечные» даже поборются со сборной Бельгии за первое место в группе, но здесь многое будет зависеть от выносливости обеих команд и мотивации на последний тур. Прогноз — второе место в группе.