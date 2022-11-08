В ожидании ЧМ-2022. «Синие самураи»

Как отобрались на ЧМ?
Сборная Японии в четырехэтапном отборе азиатской конфедерации стартовала со второго раунда, благодаря своему высокому рейтингу ФИФА. Для продолжения борьбы на этой стадии «синим самураям» необходимо было занимать первое место в группе или же становиться одной из пяти лучших сборных, которые финишируют на второй позиции. Японцы с этой задачей справились блестяще. Подопечные Хадзимэ Мориясу не дали соперникам ни единого шанса, одержав 8 побед в 8-ми матчах с общей разницей мячей 46-2. Естественно, сборная из страны восходящего солнца вышла в следующий раунд с первого места в группе.
На втором этапе квалификации 12 лучших команд по итогам предыдущей стадии были разделены на две группы по 6 сборных. Команды с первых двух мест каждой группы получали прямые путевки в Катар. Сборные, финишировавшие третьими, получали право сыграть в очном матче, чтобы попасть в межконтинентальные стыки. Сборная Японии на этой стадии получила в соперники команды из Саудовской Аравии, Австралии, Омана, Китая и Вьетнама.
Японская команда начала с домашнего поражения от Омана (0-1), но затем «синие самураи» в девяти матчах одержали семь побед. Ключевым матчем для сборной Японии стала встреча 9-го тура против главного преследователя — Австралии. «Синие самураи» на стадионе «Аккор» в Сиднее вырвали победу, благодаря дублю полузащитника Митома на 89-й и 90-й минутах игры. Этот успех гарантировал сборной Японии вторую строчку в группе и подопечные Хадизимэ Мориясу вышли в Катар вслед за Саудовской Аравией.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
1 ноября сборная Японии огласила окончательный состав на чемпионат мира в Катар. Список из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:
Вратари: Суити Гонда («Симидзу С-Палс»), Дэниэл Шмидт («Сент Труйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбур»);
Защитники: Мики Ямане, Сего Танигути (оба — «Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Ред Даймондс»), Мая Йосида («Шальке»), Такехиро Томиясу («Арсенал»), Ко Итакура («Боруссия» Менхенгладбах), Юто Нагатомо («Токио»), Юта Накаяма («Хаддерсфилд»), Хироки Ито («Штутгарт»);
Полузащитники: Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидемаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон»), Даити Камада («Айнтрахт»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»);
Нападающие: Дайдзен Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясе Уэда («Серкль Брюгге»), Юки Сома («Нагоя Грампус»), Дзюня Ито («Реймс»), Рицу Доан («Фрайбург»), Такуми Минамино («Монако»).
70% японских футболистов, вызванных в основную сборную, представляют европейские чемпионаты. В основном это игроки из Бундеслиги, еще несколько японских футболистов защищают цвета клубов из Лиги-1, Ла Лиги, АПЛ, португальской Примейры. Что касается местной Джей-Лиги, то лишь 6 футболистов из японского чемпионата поедут в Катар.
Лучшим бомбардиром сборной Японии остается бывший нападающий «Янмар Дизель» Кунисигэ Камамото. Футболист выступал за национальную команду в период 60-70-х годов прошлого века и демонстрировал феноменальную результативность, забивая в среднем чуть менее одного гола за игру.
Наилучший результат на ЧМ
На турнире, где японцы совместно с Южной Кореей были хозяевами мундиаля, «синим самураям» удалось выйти в плей-офф с первого места. Групповой турнир команда Страны восходящего солнца прошла без поражений, сыграв вничью с Бельгией (2-2) и с сухим счетом обыграв Россию (1-0) и Тунис (2-0). В 1/8 финала сборной Японии противостояла турецкая команда, которая нанесла хозяевам турнира поражение с минимальным счетом (0-1).
Главный тренер
После вылета сборной Японии с чемпионата мира в России в 2018 году национальную команду возглавил Хадзимэ Мориясу, который ранее был помощником главного тренера Акиро Нишино. При этом 54-летний специалист также остался главным наставником молодежной сборной из страны восходящего солнца. Вместе с Мориясу сборная Японии вышла в финал Кубка Азии в 2019 году, где в решающем матче в Абу-Даби уступила Катару (1-3).
В бытность игроком японец выступал на позиции полузащитника за «Санфречче Хиросима», «Киото Пёрпл Санга» и «Вегалта Сэндай». На клубном уровне Мориясу успехов не достиг, а вот в составе сборной Японии футболист стал победителем Кубка Азии 1992 года. На счету игрока 35 матчей за «синих самураев» и один забитый гол.
Главные звезды и лучший бомбардир
Даити Камада («Айнтрахт») — 26-летний полузащитник «Айнтрахта» выступает за сборную не так давно, у действующего победителя Лиги Европы лишь 21 игра за Японию. Но за этот короткий промежуток времени Камада успел запомниться болельщикам своей ловкостью и элегантной техникой. Футболист «Айнтрахта» отличается своей универсальностью, но больше ориентирован на атаку, где может сыграть как на острие, так и оттянутого форварда. На счету Камада 6 мячей за национальную команду.
Такуми Минамино («Монако») — 27-летний вингер «Монако» отвечает в сборной Японии за креатив и скорость в атаке. Минамино может перемещаться в передней линии на всех фронтах поля и даже сыграть центрфорварда. Вингер «синих самураев» выиграл со сборной серебряные медали в финальном матче Кубка Азии-2019, где забил единственный гол своей команды против Катара (1-3). Всего на счету Минамино 43 матча за сборную Японии и 17 забитых голов.
Такехиро Томиясу («Арсенал») — 28-летний правый защитник лондонского «Арсенала» является самой заметной фигурой обороны «синих самураев». Несмотря на свой высокий рост (188 см), Томиясу достаточно техничный и скоростной футболист. При перестроении команды в три защитника Тахекиро без потери качества может сыграть и на позиции центрального. На счету игрока «Арсенала» 29 матчей в майке сборной Японии и один забитый мяч.
Календарь матчей и ожидание от выступления
23 ноября. Япония — Германия
27 ноября. Япония — Коста-Рика
1 декабря. Япония — Испания
Сборная Японии отлично действует на контратаках, благодаря своей технике и скорости при переходе от обороны. Но с контролем мяча и удержанием счета у «синих самураев» могут возникнуть проблемы. Сборные Испании и Германии на правах фаворита вполне способны забрать у Японии по три очка. Единственная возможность зацепиться за необходимые баллы у сборной из страны восходящего солнца есть в матче с Коста-Рикой, но и здесь шансы примерно равны. Прогноз — четвертое место в группе.