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    В ожидании ЧМ-2022. «Синие самураи»

    Представляем заключительного участника группы E на чемпионате мира в Катаре — сборную Японии

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    Сборная Японии
    Сборная из страны восходящего солнца не пропустила ни одного мундиаля в 21 веке.

    Как отобрались на ЧМ?

    Сборная Японии в четырехэтапном отборе азиатской конфедерации стартовала со второго раунда, благодаря своему высокому рейтингу ФИФА. Для продолжения борьбы на этой стадии «синим самураям» необходимо было занимать первое место в группе или же становиться одной из пяти лучших сборных, которые финишируют на второй позиции. Японцы с этой задачей справились блестяще. Подопечные Хадзимэ Мориясу не дали соперникам ни единого шанса, одержав 8 побед в 8-ми матчах с общей разницей мячей 46-2. Естественно, сборная из страны восходящего солнца вышла в следующий раунд с первого места в группе.

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    • На втором этапе квалификации 12 лучших команд по итогам предыдущей стадии были разделены на две группы по 6 сборных. Команды с первых двух мест каждой группы получали прямые путевки в Катар. Сборные, финишировавшие третьими, получали право сыграть в очном матче, чтобы попасть в межконтинентальные стыки. Сборная Японии на этой стадии получила в соперники команды из Саудовской Аравии, Австралии, Омана, Китая и Вьетнама.

    Сборная Японии празднует выход на ЧМ-2022

    Японская команда начала с домашнего поражения от Омана (0-1), но затем «синие самураи» в девяти матчах одержали семь побед. Ключевым матчем для сборной Японии стала встреча 9-го тура против главного преследователя — Австралии. «Синие самураи» на стадионе «Аккор» в Сиднее вырвали победу, благодаря дублю полузащитника Митома на 89-й и 90-й минутах игры. Этот успех гарантировал сборной Японии вторую строчку в группе и подопечные Хадизимэ Мориясу вышли в Катар вслед за Саудовской Аравией.

    Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

    1 ноября сборная Японии огласила окончательный состав на чемпионат мира в Катар. Список из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:

    Вратари: Суити Гонда («Симидзу С-Палс»), Дэниэл Шмидт («Сент Труйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбур»);

    Защитники: Мики Ямане, Сего Танигути (оба — «Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Ред Даймондс»), Мая Йосида («Шальке»), Такехиро Томиясу («Арсенал»), Ко Итакура («Боруссия» Менхенгладбах), Юто Нагатомо («Токио»), Юта Накаяма («Хаддерсфилд»), Хироки Ито («Штутгарт»);

    Полузащитники: Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидемаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон»), Даити Камада («Айнтрахт»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»);

    Нападающие: Дайдзен Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясе Уэда («Серкль Брюгге»), Юки Сома («Нагоя Грампус»), Дзюня Ито («Реймс»), Рицу Доан («Фрайбург»), Такуми Минамино («Монако»).

    Состав сборной Японии перед матчем с Австралией в квалификации ЧМ

    70% японских футболистов, вызванных в основную сборную, представляют европейские чемпионаты. В основном это игроки из Бундеслиги, еще несколько японских футболистов защищают цвета клубов из Лиги-1, Ла Лиги, АПЛ, португальской Примейры. Что касается местной Джей-Лиги, то лишь 6 футболистов из японского чемпионата поедут в Катар.

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    • Рекорд по количеству проведенных матчей за «синих самураев» принадлежит опорному полузащитнику Ясухито Эндо — 152 игры. 42-летний ветеран до сих пор продолжает играть на профессиональном уровне, выступая за «Джибуло Ивата» в аренде. Права на Эндо принадлежат «Гамба Осака», за который игрок провел более полутысячи матчей (596). За свою карьеру Эндо дважды выигрывал Кубок Азии (в 2004 и 2011 годах) и принимал участие на трех чемпионатах мира (2006, 2010, 2014). В активе Ясухито один забитый мяч в ворота сборной Дании на мундиале в ЮАР (3-1).

    Ясухито Эндо

    Лучшим бомбардиром сборной Японии остается бывший нападающий «Янмар Дизель» Кунисигэ Камамото. Футболист выступал за национальную команду в период 60-70-х годов прошлого века и демонстрировал феноменальную результативность, забивая в среднем чуть менее одного гола за игру. Всего за 76 матчей в составе «синих самураев» Камамото забил 75 мячей. Форвард японской сборной стал обладателем бронзовых медалей на олимпийском турнире 1968 года в Мексике и занял первое место в списке бомбардиров с 7-ю голами. Карьеру в сборной Камамото завершил в 1977 году, после чего был играющим тренером в «Янмар Дизель». Выиграв вместе с командой чемпионат Японии в 1980 году, Кунисигэ повесил бутсы на гвоздь.

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    • Сборная Японии занимает 24 место в рейтинге ФИФА на момент 6 октября 2022 года. «Синие самураи» по этому показателю являются одной из самых сильных команд Азии, уступая лишь сборной Ирана, которая располагается на 20-м месте. В марте 1998 года сборная Японии вошла в десятку лучших сборных мира, заняв 9 место. На данный момент это наивысшая позиция команды в рейтинге ФИФА за всю историю. Стоимость состава сборной Японии по версии Transfermarkt оценивается в 142,3 миллиона евро. Среди всех участников чемпионата мира это 23-й результат в рейтинге самых дорогостоящих сборных.

    Наилучший результат на ЧМ

    Японцы дебютировали на мировом первенстве в 1998 году, где «синие самураи» проиграли все три матча с общим счетом 1-4 и завершили турнир на последнем месте в группе. В 21 веке японская команда стала постоянным участникам чемпионатов мира, не пропустив ни одного турнира, начиная с домашнего мундиаля 2002 года. Правда дальше первого раунда плей-офф еще ни разу не забиралась.

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    • На турнире, где японцы совместно с Южной Кореей были хозяевами мундиаля, «синим самураям» удалось выйти в плей-офф с первого места. Групповой турнир команда Страны восходящего солнца прошла без поражений, сыграв вничью с Бельгией (2-2) и с сухим счетом обыграв Россию (1-0) и Тунис (2-0). В 1/8 финала сборной Японии противостояла турецкая команда, которая нанесла хозяевам турнира поражение с минимальным счетом (0-1).

    Насер Шадли забивает победный гол в ворота сборной Японии в 1/8 финала ЧМ-2018

    Один из самых памятных чемпионатов мира японцы провели 4 года назад. На турнире в России 2018 года сборная Японии была максимально близка к тому, чтобы наконец пробиться в восьмерку лучших, но эпохальный камбэк бельгийцев в 1/8 финала с голом Насера Шадли на 94-й минуте оставил «синих самураев» ни с чем (2-3).

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    Главный тренер

    После вылета сборной Японии с чемпионата мира в России в 2018 году национальную команду возглавил Хадзимэ Мориясу, который ранее был помощником главного тренера Акиро Нишино. При этом 54-летний специалист также остался главным наставником молодежной сборной из страны восходящего солнца. Вместе с Мориясу сборная Японии вышла в финал Кубка Азии в 2019 году, где в решающем матче в Абу-Даби уступила Катару (1-3). Всего за 57 матчей во главе «синих самураев» на счету Мориясу 39 побед при 8-ми ничьих и 10-ти поражениях.

    Главный тренер сборной Хадзимэ Мориясу

    В бытность игроком японец выступал на позиции полузащитника за «Санфречче Хиросима», «Киото Пёрпл Санга» и «Вегалта Сэндай». На клубном уровне Мориясу успехов не достиг, а вот в составе сборной Японии футболист стал победителем Кубка Азии 1992 года. На счету игрока 35 матчей за «синих самураев» и один забитый гол.

    Главные звезды и лучший бомбардир

    Даити Камада («Айнтрахт») — 26-летний полузащитник «Айнтрахта» выступает за сборную не так давно, у действующего победителя Лиги Европы лишь 21 игра за Японию. Но за этот короткий промежуток времени Камада успел запомниться болельщикам своей ловкостью и элегантной техникой. Футболист «Айнтрахта» отличается своей универсальностью, но больше ориентирован на атаку, где может сыграть как на острие, так и оттянутого форварда. На счету Камада 6 мячей за национальную команду.

    Даити Камада

    Такуми Минамино («Монако») — 27-летний вингер «Монако» отвечает в сборной Японии за креатив и скорость в атаке. Минамино может перемещаться в передней линии на всех фронтах поля и даже сыграть центрфорварда. Вингер «синих самураев» выиграл со сборной серебряные медали в финальном матче Кубка Азии-2019, где забил единственный гол своей команды против Катара (1-3). Всего на счету Минамино 43 матча за сборную Японии и 17 забитых голов.

    Такуми Минамино

    Такехиро Томиясу («Арсенал») — 28-летний правый защитник лондонского «Арсенала» является самой заметной фигурой обороны «синих самураев». Несмотря на свой высокий рост (188 см), Томиясу достаточно техничный и скоростной футболист. При перестроении команды в три защитника Тахекиро без потери качества может сыграть и на позиции центрального. На счету игрока «Арсенала» 29 матчей в майке сборной Японии и один забитый мяч.

    Такехиро Томиясу

    Календарь матчей и ожидание от выступления

    23 ноября. Япония — Германия
    27 ноября. Япония — Коста-Рика
    1 декабря. Япония — Испания

    Сборная Японии отлично действует на контратаках, благодаря своей технике и скорости при переходе от обороны. Но с контролем мяча и удержанием счета у «синих самураев» могут возникнуть проблемы. Сборные Испании и Германии на правах фаворита вполне способны забрать у Японии по три очка. Единственная возможность зацепиться за необходимые баллы у сборной из страны восходящего солнца есть в матче с Коста-Рикой, но и здесь шансы примерно равны. Прогноз — четвертое место в группе.

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