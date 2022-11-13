В ожидании ЧМ-2022. «Атласские львы»

Марроканцы стали первой африканской командой в истории чемпионатов мира, которой удалось выйти в плей-офф.

Как отобрались на ЧМ?

Сборная Марокко начала свой путь к Катару со второго квалификационного раунда, который стартовал в сентябре прошлого года. На этой стадии «атласским львам» противостояли команды из Гвинея-Бисау, Гвинеи и Судана. Никаких проблем со своими соперниками по группе команда с севера Африки не испытала, одержав 6 побед из 6-ти. Марокканцы пропустили лишь один гол за весь групповой турнир — в 4-м туре против Гвинеи на выезде (4-1). Все остальные матчи сборная Марокко выиграла с сухим счетом, а общая разница мячей составила 20-1.

В третьем раунде победители пяти групп были разделены на пары и сыграли по системе плей-офф дома и в гостях. Лучшие команды по итогам двухраундового противостояния получали прямые путевки в Катар. 25 марта этого года сборная Марокко сыграла первый гостевой матч против ДР Конго. «Атласские львы» добились гостевой ничьи и отправились домой готовиться к ответной встрече с неплохими шансами на итоговый успех. На домашнем стадионе в Касабланке марокканцы не оставили шансов «леопардам», разгромив тех со счетом 4-1.

Бывший главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич globallookpress.com

На мундиаль «атласские львы» пробились под руководством боснийца Вахида Халилходжича. 70-летний специалист стал первым тренером в мире, который вывел четыре разные сборные на чемпионат мира. Ранее Вахиду это удавалось сделать с командами Японии, Алжира и Кот-д’Ивуара. Однако принять участие на самом мундиале Халилходжичу все же не удастся. В августе этого года боснийский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Марокко.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

10 ноября сборная Марокко объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Ахмед Таньяути («Видад»), Яссин Буну («Севилья»), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Бавария»), Найеф Агерд («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Аттийят-алла («Видад»), Бадр Банун («Катар»).

Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард»), Аззедин Унаи, Софьян Буфаль (оба — «Анжер»), Биляль Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Жабран («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Амин Харит («Марсель»).

Нападающие: Абде Эззальзули («Осасуна»), Закария Абухляль («Тулуза»), Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Шеддира («Бари»), Абдерразак Амдалла («Аль-Иттихад»).

Состав сборной Марокко перед товарищеским матчей с Парагваем globallookpress.com

Наибольшее количество футболистов в финальной заявке марокканцев составляют игроки из французской Лиги 1 (5) и испанской Примеры (4). Чемпионат Марокко представлен только одним клубом. Три футболиста из «Видада», который является действующим обладателем африканской Лиги чемпионов, будут защищать цвета «атласских львов» на ближайшем мундиале.

В окончательную заявку также попал полузащитник «Челси» Хаким Зиеш, который ранее находился в конфликте с бывшим главным тренером Вахидом Халилходжичем. Боснийский наставник был недоволен отношением к тренировкам 29-летнего игрока и обвинял Зиеша в лени, после чего исключил возможность появления полузащитника в национальной команде. Зиеш, в свою очередь, сообщал прессе, что больше не вернется в сборную Марокко и завершает выступление за «атласских львов». Однако, после отставки Халилходжича новый главный тренер команды Валид Реграги вновь вызвал Зиеша на две товарищеские встречи с Чили и Парагваем. Всего на счету полузащитника «Челси» 17 мячей в 42-х матчах за национальную команду.

Хаким Зиеш globallookpress.com

Нуреддин Найбет является рекордсменом сборной Марокко по количеству проведенных матчей за сборную — 115. Футболист выступал на позиции защитника и вместе со сборной принял участие в двух чемпионатах мира — 1994 и 1998 годов. В сезоне 1990/2000 марокканец стал чемпионом Испании в составе «Депортиво». Всего за 17 лет выступлений за сборную «атласских львов» Найбет забил два гола.

Список бомбардиров сборной Марокко возглавляет Ахмед Фарас. За 94 матча в майке «атласских львов» игрок забил 36 мячей. В 1970 году Ахмед принял участие в чемпионате мира 1970 года в Мексике, а спустя 5 лет был признан лучшим марокканским футболистом года. Бывший полузащитник всю свою карьеру посвятил футбольному клубу «Шабаб Мохаммедия», за который он выступал в период с 1965 по 1982 год.

Марокканская команда занимает 22-место в рейтинге ФИФА и является по этому показателю второй лучшей сборной Африки после Сенегала . Наивысшей позицией в истории «атласских львов» было 8-е место в апреле 1998 года. По данным Transfermarkt состав сборной Марокко оценивается в 251 миллион евро.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Марокко принимала участие вит пяти чемпионатах мира (ииии1970, 1986, 1994, 1998, 2018 годов), но выйти из группы «атласским львам» удалось лишь однажды. Это произошло в 1986 году на турнире в Мексике, где вместе с марокканцами за плей-офф боролись команды из Англии, Польши и Португалии. По регламенту чемпионата мира за победу в матче начислялось два балла, а в случае ничейного исхода сборной отдавалось одно очко.

В первых двух турах Марокко сыграл скучные нули с Англией и Польшей и перед заключительной встречей с португальцами в группе все было очень запутано. Ни одна из команд не потеряла возможности выйти в плей-офф. Марокканцы в третьем туре наконец открыли счет своим голам, отличившись дважды в ворота Португалии, а во втором тайме довели счет до разгромного (3-0). Футболисты с Пиренейского полуострова смогли сократить отставание за 10 минут до конца встречи, но на большее их не хватило. Сборная Марокко одержала убедительную победу (3-1) и с первого места вышла в плей-офф, став первой африканской командой в истории, которой удалось преодолеть групповой этап на чемпионатах мира.

В 1/8 финала «атласским львам» противостояла одна из сильнейших сборных мира — ФРГ. Марокканцам удалось сдерживать атаки немецкой сборной вплоть до 88-й минуты игры, когда исход встречи предопределил точный удар со штрафного в исполнении Лотара Маттеуса. «Атласские львы» были близки к сенсации, но все же класс более опытного соперника оставил сборную Марокко за бортом 1/4 финала.

Фрагмент матча Марокко — Испания на ЧМ-2018 globallookpress.com

В 20-м веке марокканцы еще дважды принимали участие в чемпионатах мира (в 1994 и 1998 годах), но оба раза выступления для сборной заканчивались на групповых стадиях. В следующий раз команду с севера Африки на главном турнире планеты болельщики увидели спустя 20 лет. Это был чемпионат мира 2018 года в России, где марокканцы боролись за выход в плей-офф в квартете со сборными Испании, Португалии и Ирана. Подопечные Ренара Эрве уступили в двух стартовых турах, а в заключительной встрече смогли отобрать очки у испанцев (2-2). Марокканцы набрали одно очко в группе и завершили турнир на последнем месте.

Главный тренер

На чемпионат мира в Катаре сборная Марокко поедет с новым главным тренером. После отставки Вахида Халилходжича, который руководил командой во время всего отборочного цикла, «атласских львов» возглавил Валид Реграги. Марокканский специалист с французскими корнями успел провести с командой два товарищеских матча — с Чили (2-0) и Парагваем (0-0).

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги globallookpress.com

В качестве тренера 46-летний Реграги весной этого года привел «Видад» из Касабланки к победе в африканской Лиге чемпионов. Валид является перспективным африканским коучем, которому в будущем пророчат место в одном из европейских клубов.

Реграги родился во Франции и провел там большую часть своей игровой карьеры. Правый защитник выступал за «Аяччо», «Тулузу», «Гренобль» и «Дижон». Марокканский игрок принял участие в 44-х матчах национальной команды, где отметился одним забитым мячом.

Главные звезды и лучший бомбардир

Ашраф Хакими (ПСЖ) — выступая на позиции крайнего защитника, 24-летний игрок активно подключается к атаке команды по всей бровке поля. Самый дорогой футболист марокканской сборной (65 млн. евро) за счет своей скорости и игрового интеллекта может убежать от любого оппонента и создать остроту у чужих ворот. За 53 матча в составе сборной Хакими отметился 8-ю забитыми мячами. Защитник ПСЖ принимал участие в чемпионате мира в России в 2018 году, где отыграл все три матча группового этапа.

Ашраф Хакими globallookpress.com

Юссеф Эн-Несири («Севилья») — 25-летний нападающий является главным наконечником марокканской сборной, который также отлично действует при игре головой. При высоком росте в 192 сантиметра форвард «Севильи» быстр и пластичен. У Эн-Несири уже есть один забитый мяч на чемпионатах мира. В 2018 году в России нападающий отличился в ворота Испании в матче 3-го тура группового этапа. Всего в 49-ти матчах за сборную Марокко на счету Эн-Несири 14 голов.

Яссин Буну («Севилья») — голкипер испанской «Севильи», который по-настоящему раскрылся только к 30-ти годам. В конце мая этого года Буну выиграл трофей Саморы, как лучший голкипер с наименьшим показателем пропущенных мячей за игру. В составе «Севильи» в сезоне 2021/2022 Буну пропускал в среднем 0,77 голов за матч в Ла Лиге, а также 13 раз отстоял на ноль. В составе сборной Марокко, за которую голкипер выступает с 2012 года, Яссин отыграл 45 матчей.

Яссин Буну в составе «Севильи» globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

23 ноября. Марокко — Хорватия

27 ноября. Марокко — Бельгия

1 декабря. Марокко — Канада

Сборная Марокко обладает хорошим составом по именам, но целостную игру команда с севера Африки показывает крайне редко. «Атласским львам» будет сложно конкурировать с более опытными бельгийцами и хорватами, которые являются главными претендентами на плей-офф. Заключительный матч против канадцев к моменту третьего тура теоретически может уже определить участников плей-офф, но все же именно в игре против североамериканцев у Марокко будет реальная возможность заработать очки. Прогноз — четвертое место в группе.