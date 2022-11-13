В ожидании ЧМ-2022. «Атласские львы»

Как отобрались на ЧМ?
Сборная Марокко начала свой путь к Катару со второго квалификационного раунда, который стартовал в сентябре прошлого года. На этой стадии «атласским львам» противостояли команды из Гвинея-Бисау, Гвинеи и Судана. Никаких проблем со своими соперниками по группе команда с севера Африки не испытала, одержав 6 побед из 6-ти. Марокканцы пропустили лишь один гол за весь групповой турнир — в 4-м туре против Гвинеи на выезде (4-1). Все остальные матчи сборная Марокко выиграла с сухим счетом, а общая разница мячей составила 20-1.
В третьем раунде победители пяти групп были разделены на пары и сыграли по системе плей-офф дома и в гостях. Лучшие команды по итогам двухраундового противостояния получали прямые путевки в Катар. 25 марта этого года сборная Марокко сыграла первый гостевой матч против ДР Конго. «Атласские львы» добились гостевой ничьи и отправились домой готовиться к ответной встрече с неплохими шансами на итоговый успех. На домашнем стадионе в Касабланке марокканцы не оставили шансов «леопардам», разгромив тех со счетом 4-1.
На мундиаль «атласские львы» пробились под руководством боснийца Вахида Халилходжича.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
10 ноября сборная Марокко объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:
Вратари: Ахмед Таньяути («Видад»), Яссин Буну («Севилья»), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда»).
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Бавария»), Найеф Агерд («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Аттийят-алла («Видад»), Бадр Банун («Катар»).
Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард»), Аззедин Унаи, Софьян Буфаль (оба — «Анжер»), Биляль Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Жабран («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Амин Харит («Марсель»).
Нападающие: Абде Эззальзули («Осасуна»), Закария Абухляль («Тулуза»), Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Шеддира («Бари»), Абдерразак Амдалла («Аль-Иттихад»).
Наибольшее количество футболистов в финальной заявке марокканцев составляют игроки из французской Лиги 1 (5) и испанской Примеры (4). Чемпионат Марокко представлен только одним клубом. Три футболиста из «Видада», который является действующим обладателем африканской Лиги чемпионов, будут защищать цвета «атласских львов» на ближайшем мундиале.
В окончательную заявку также попал полузащитник «Челси» Хаким Зиеш, который ранее находился в конфликте с бывшим главным тренером Вахидом Халилходжичем.
Наилучший результат на ЧМ
В первых двух турах Марокко сыграл скучные нули с Англией и Польшей и перед заключительной встречей с португальцами в группе все было очень запутано. Ни одна из команд не потеряла возможности выйти в плей-офф. Марокканцы в третьем туре наконец открыли счет своим голам, отличившись дважды в ворота Португалии, а во втором тайме довели счет до разгромного (3-0). Футболисты с Пиренейского полуострова смогли сократить отставание за 10 минут до конца встречи, но на большее их не хватило.
В 1/8 финала «атласским львам» противостояла одна из сильнейших сборных мира — ФРГ. Марокканцам удалось сдерживать атаки немецкой сборной вплоть до 88-й минуты игры, когда исход встречи предопределил точный удар со штрафного в исполнении Лотара Маттеуса.
В 20-м веке марокканцы еще дважды принимали участие в чемпионатах мира (в 1994 и 1998 годах), но оба раза выступления для сборной заканчивались на групповых стадиях. В следующий раз команду с севера Африки на главном турнире планеты болельщики увидели спустя 20 лет. Это был чемпионат мира 2018 года в России, где марокканцы боролись за выход в плей-офф в квартете со сборными Испании, Португалии и Ирана. Подопечные Ренара Эрве уступили в двух стартовых турах, а в заключительной встрече смогли отобрать очки у испанцев (2-2). Марокканцы набрали одно очко в группе и завершили турнир на последнем месте.
Главный тренер
На чемпионат мира в Катаре сборная Марокко поедет с новым главным тренером. После отставки Вахида Халилходжича, который руководил командой во время всего отборочного цикла, «атласских львов» возглавил Валид Реграги. Марокканский специалист с французскими корнями успел провести с командой два товарищеских матча — с Чили (2-0) и Парагваем (0-0).
Реграги родился во Франции и провел там большую часть своей игровой карьеры. Правый защитник выступал за «Аяччо», «Тулузу», «Гренобль» и «Дижон». Марокканский игрок принял участие в 44-х матчах национальной команды, где отметился одним забитым мячом.
Главные звезды и лучший бомбардир
Ашраф Хакими (ПСЖ) — выступая на позиции крайнего защитника, 24-летний игрок активно подключается к атаке команды по всей бровке поля. Самый дорогой футболист марокканской сборной (65 млн. евро) за счет своей скорости и игрового интеллекта может убежать от любого оппонента и создать остроту у чужих ворот. За 53 матча в составе сборной Хакими отметился 8-ю забитыми мячами. Защитник ПСЖ принимал участие в чемпионате мира в России в 2018 году, где отыграл все три матча группового этапа.
Юссеф Эн-Несири («Севилья») — 25-летний нападающий является главным наконечником марокканской сборной, который также отлично действует при игре головой. При высоком росте в 192 сантиметра форвард «Севильи» быстр и пластичен. У Эн-Несири уже есть один забитый мяч на чемпионатах мира. В 2018 году в России нападающий отличился в ворота Испании в матче 3-го тура группового этапа. Всего в 49-ти матчах за сборную Марокко на счету Эн-Несири 14 голов.
Яссин Буну («Севилья») — голкипер испанской «Севильи», который по-настоящему раскрылся только к 30-ти годам. В конце мая этого года Буну выиграл трофей Саморы, как лучший голкипер с наименьшим показателем пропущенных мячей за игру. В составе «Севильи» в сезоне 2021/2022 Буну пропускал в среднем 0,77 голов за матч в Ла Лиге, а также 13 раз отстоял на ноль. В составе сборной Марокко, за которую голкипер выступает с 2012 года, Яссин отыграл 45 матчей.
Календарь матчей и ожидание от выступления
23 ноября. Марокко — Хорватия
27 ноября. Марокко — Бельгия
1 декабря. Марокко — Канада
Сборная Марокко обладает хорошим составом по именам, но целостную игру команда с севера Африки показывает крайне редко. «Атласским львам» будет сложно конкурировать с более опытными бельгийцами и хорватами, которые являются главными претендентами на плей-офф. Заключительный матч против канадцев к моменту третьего тура теоретически может уже определить участников плей-офф, но все же именно в игре против североамериканцев у Марокко будет реальная возможность заработать очки. Прогноз — четвертое место в группе.