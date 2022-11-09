В ожидании ЧМ-2022. Закат «золотого поколения»

Как отобрались на ЧМ?
Европейский отборочный турнир чемпионата мира 2022 начался для сборной Бельгии в конце марта прошлого года матчем против Уэльса (3-1). Помимо валлийцев за путевку в Катар сражались коллективы из Чехии, Эстонии и Белоруссии. «Красные дьяволы» с легкостью прошли групповой этап, не потерпев ни одного поражения.
Подопечные Роберто Мартинеса потеряли очки лишь дважды — в гостевых матчах против сборных Чехии (1-1) и Уэльса (1-1). Правда заключительная встреча с валлийцами не имела для сборной Бельгии никакого значения, но помогла сборной Уэльса набрать необходимое очко, чтобы попасть в стыковые матчи. Прямой выход в Катар бельгийцы обеспечили себе за тур до конца группового этапа, переиграв дома сборную Эстонии со счетом 3-1.
Самой крупной победой «красных дьяволов» в квалификации стал разгром сборной Белоруссии в 3-м туре (8-0), который значительно улучшил итоговую разницу забитых и пропущенных мячей бельгийцев по итогам отбора (25-6). Лучшим бомбардиром сборной Бельгии в отборочном раунде стал Ромелу Лукаку, отличившись 5 раз.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
Бельгийские футболисты традиционно востребованы на европейском рынке. Многие игроки из стана «красных дьяволов» имеют опыт игры в АПЛ («Манчестер Сити», «Лестер», «Астон Вилла», «Брайтон»), Ла Лиги («Реал», «Атлетико», «Севилья»), Серии А («Милан», «Интер»), Бундеслиги («Боруссия» Дортмунд). Команда-сенсация прошедшего группового этапа Лиги Чемпионов «Брюгге» располагает в своем составе как минимум тремя футболистами, которые уже более 10-ти раз надевали майку национальной команды в официальных матчах. У Бельгии мощная середина поля, но довольно возрастная оборона, где на поле выходят настоящие ветераны вроде Альдервейрельда и Вертонгена, которые доигрывают у себя на родине в составе «Антверпена» и «Андерлехта» соответственно. Защитники уже давно не играют в топ-клубах, но в сборной их заменить по-прежнему некем.
Именно Вертонгену принадлежит рекорд по количеству проведенных матчей за сборную Бельгии.
В списке бомбардиров за всю историю «красных дьяволов» с огромным отрывом лидирует нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.
Наилучший результат на ЧМ
За этот период команда была наиболее близка к первым для себя медалям на чемпионате мира 1986 года, проходившем в Мексике. Сборная Бельгии вышла в полуфинал, где уступила будущим обладателям Кубка мира — Аргентине (0-2). Матч за третье место с французами также не принес «красным дьяволам» успеха. Бельгийцы сравняли счет за 17 минут до окончания основного времени матча (2-2), но в дополнительной тридцатиминутке пропустили дважды (2-4) и заняли итоговое четвертое место.
Главный тренер
С 2016 года национальную команду Бельгии возглавляет 49-летний Роберто Мартинес. Ранее испанский специалист никогда не работал со сборными, а на уровне клубного футбола тренировал английские «Суонси», «Уиган» и «Эвертон». Самым громким успехом Мартинеса была победа с «Уиганом» в финале Кубка Англии сезона 2012/2013. Аутсайдер АПЛ встречался на «Уэмбли» с действующим чемпионом — «Манчестер Сити». «Уигану» удалось вырвать победу в компенсированное ко второму тайму время, усилиями полузащитника Уотсона. Через неделю новоиспеченные обладатели Кубка Англии сыграли последний матч в АПЛ и вылетели в Чемпионшип.
В своем первом матче на посту главного тренера «красных дьяволов» Мартинес потерпел поражение. В товарищеском матче против сборной Испании бельгийцы уступили с сухим счетом 0-2.
Именно Мартинес привел сборную Бельгии к первым медалям в истории команды, переиграв в матче за третье место англичан (2-0). Испанец проделал выдающуюся работу, выстроив коллектив, который играет по принципам современного топ-клуба и контролирует любого соперника.
В качестве футболиста испанец большую часть карьеры посвятил «Уигану» (120 игр) и «Суонси» (67 игр), где выступал в низших дивизионах Англии. Единственным крупным трофеем опорного полузащитника стал Кубок Испании в составе «Реал Сарагосы» в сезоне 1993/1994.
Главные звезды
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — один из лучших полузащитников мира и главный мозг команды Роберто Мартинеса. Де Брюйне в течение нескольких лет держит уровень топового футболиста, ключевыми качествами которого являются точность передач и отличное видение поле. В составе сборной Бельгии 31-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» сыграл 93 матча и забил 25 голов.
Тибо Куртуа («Реал») — победитель Лиги Чемпионов 2022 года в составе мадридского «Реала» прочно закрепил за собой статус первого номера «красных дьяволов». При не самой надежной обороне бельгийской сборной Куртуа часто приходит на выручку своей команде. Бельгиец достаточно техничен, быстр и грамотно оценивает ситуацию при выходе 1 на 1. В случае, если сборная Бельгии пробьется в плей-офф, то количество игр 30-летнего голкипера за «красных дьяволов» может перевалить за сотню. На данный момент у Куртуа 96 матчей в составе сборной, за которую он выступает с 2011 года.
Аксель Витсель («Атлетико») — 33-летний опорный полузащитник «Атлетико» является вторым футболистом в сборной по количеству проведенных матчей (126) после Вертонгена. Витсель довольно разносторонний игрок — бельгиец уверенно действует при отборе мяча 1 в 1, а его размеренная игра в атаке с последующими разрезающими передачами создают остроту у ворот соперника. За 14 лет выступлений в составе «красных дьяволов» Витсель забил 12 мячей.
Календарь матчей и ожидание от выступления
23 ноября. Бельгия — Канада
27 ноября. Бельгия — Марокко
1 декабря. Бельгия — Хорватия
С группой сборной Бельгии явно повезло. Со сборными Канады и Марокко звездный состав «красных дьяволов» не должен испытать проблем. Конкуренцию бельгийцам могут составить разве что хорваты, но до встречи с вице-чемпионами мира подопечные Роберто Мартинеса уже вполне могут решить все свои задачи. В том, что сборная Бельгии будет в плей-офф практически нет никаких сомнений. Но в 1/8 финала, где бельгийцев скорее всего будет ожидать Испания или Германия, перспективы «золотого поколения» довольно туманны.