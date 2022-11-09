В ожидании ЧМ-2022. Закат «золотого поколения»

Бельгийская команда остается единственной сборной из топ-5 рейтинга ФИФА, которая никогда не выигрывала чемпионат мира.

Как отобрались на ЧМ?

Европейский отборочный турнир чемпионата мира 2022 начался для сборной Бельгии в конце марта прошлого года матчем против Уэльса (3-1). Помимо валлийцев за путевку в Катар сражались коллективы из Чехии, Эстонии и Белоруссии. «Красные дьяволы» с легкостью прошли групповой этап, не потерпев ни одного поражения.

Подопечные Роберто Мартинеса потеряли очки лишь дважды — в гостевых матчах против сборных Чехии (1-1) и Уэльса (1-1). Правда заключительная встреча с валлийцами не имела для сборной Бельгии никакого значения, но помогла сборной Уэльса набрать необходимое очко, чтобы попасть в стыковые матчи. Прямой выход в Катар бельгийцы обеспечили себе за тур до конца группового этапа, переиграв дома сборную Эстонии со счетом 3-1.

Сборная Бельгии после финального свистка матча с Эстонией globallookpress.com

Самой крупной победой «красных дьяволов» в квалификации стал разгром сборной Белоруссии в 3-м туре (8-0), который значительно улучшил итоговую разницу забитых и пропущенных мячей бельгийцев по итогам отбора (25-6). Лучшим бомбардиром сборной Бельгии в отборочном раунде стал Ромелу Лукаку, отличившись 5 раз.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Бельгийские футболисты традиционно востребованы на европейском рынке. Многие игроки из стана «красных дьяволов» имеют опыт игры в АПЛ («Манчестер Сити», «Лестер», «Астон Вилла», «Брайтон»), Ла Лиги («Реал», «Атлетико», «Севилья»), Серии А («Милан», «Интер»), Бундеслиги («Боруссия» Дортмунд). Команда-сенсация прошедшего группового этапа Лиги Чемпионов «Брюгге» располагает в своем составе как минимум тремя футболистами, которые уже более 10-ти раз надевали майку национальной команды в официальных матчах. У Бельгии мощная середина поля, но довольно возрастная оборона, где на поле выходят настоящие ветераны вроде Альдервейрельда и Вертонгена, которые доигрывают у себя на родине в составе «Антверпена» и «Андерлехта» соответственно. Защитники уже давно не играют в топ-клубах, но в сборной их заменить по-прежнему некем.

Сборная Бельгии перед матчей с Чехией в квалификации ЧМ globallookpress.com

Именно Вертонгену принадлежит рекорд по количеству проведенных матчей за сборную Бельгии. На счету 35-летнего защитника «Тоттенхэма», «Аякса» и «Бенфики» 141 матч за «красных дьяволов». Дебют Вертонгена случился 2 июня 2007 года против сборной Португалии (1-2) в квалификации к Евро-2008. С тех пор Ян принял участие в двух чемпионатах мира (2014 и 2018 годов), где отметился двумя забитыми мячами. Всего в составе защитника 9 голов за национальную команду.

Ян Вертонген globallookpress.com

В списке бомбардиров за всю историю «красных дьяволов» с огромным отрывом лидирует нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. Габаритный игрок с отличной техникой является ключевой фигурой в атаке сборной Бельгии, за которую Ромелу забил 68 голов за 102 игры. В последние месяцы форварда часто преследуют травмы, из-за чего Лукаку сыграл лишь один матч за бельгийцев в 2022 году. Форвард «Интера» отлично действует как на втором этаже, так и хорош в дриблинге. Для Ромелу ближайший чемпионат может стать третьим в составе «красных дьяволов».

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Сборная Бельгии — вторая лучшая команда мира по рейтингу ФИФА после Бразилии. «Красные дьяволы» впервые заняли первую строчку в ноябре 2015 года, став тем самым первой командой-лидером, которая ни разу не становилась чемпионом мира или чемпионом Европы. В период с сентября 2018 по март 2022 года сборная Бельгия была неизменным лидером мирового рейтинга. По версии Transfermarkt стоимость состава «красных дьяволов» составляет 544,2 миллиона. На данный момент это восьмой результат среди всех участников чемпионата мира.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Бельгии дебютировала на самом первом чемпионате мира, который проходил в Уругвае в 1930 году. «Красные дьяволы» сыграли лишь два матча и покинули турнир после группового этапа, уступив сборным США (0-3) и Парагвая (0-1). Начиная с 1982 по 2002 года бельгийцы не пропустили ни одного мундиаля, где четырежды выходили в стадию плей-офф.

За этот период команда была наиболее близка к первым для себя медалям на чемпионате мира 1986 года, проходившем в Мексике. Сборная Бельгии вышла в полуфинал, где уступила будущим обладателям Кубка мира — Аргентине (0-2). Матч за третье место с французами также не принес «красным дьяволам» успеха. Бельгийцы сравняли счет за 17 минут до окончания основного времени матча (2-2), но в дополнительной тридцатиминутке пропустили дважды (2-4) и заняли итоговое четвертое место.

Фрагмент матча полуфинала ЧМ-2018 между Бельгией и Францией globallookpress.com

У сборной Бельгии наивысшее достижение в истории пришлось на прошлый чемпионат мира — 3 место. В свое время на фоне пропусков сразу двух мундиалей подряд в Германии и в ЮАР, бельгийцы реформировали свою футбольную систему и принялись штамповать звезд одну за другой. На турнире в России Бельгия предстала действительно одной из сильнейших сборных, достойных взять Кубок мира. Но в полуфинале с французами «красным дьяволам» не повезло (0-1). Чемпионат в Катаре — последняя попытка сыгранного, опытного состава, который уже много лет играет вместе.

Главный тренер

С 2016 года национальную команду Бельгии возглавляет 49-летний Роберто Мартинес. Ранее испанский специалист никогда не работал со сборными, а на уровне клубного футбола тренировал английские «Суонси», «Уиган» и «Эвертон». Самым громким успехом Мартинеса была победа с «Уиганом» в финале Кубка Англии сезона 2012/2013. Аутсайдер АПЛ встречался на «Уэмбли» с действующим чемпионом — «Манчестер Сити». «Уигану» удалось вырвать победу в компенсированное ко второму тайму время, усилиями полузащитника Уотсона. Через неделю новоиспеченные обладатели Кубка Англии сыграли последний матч в АПЛ и вылетели в Чемпионшип.

Роберто Мартинес — главный тренер сборной Бельгии globallookpress.com

В своем первом матче на посту главного тренера «красных дьяволов» Мартинес потерпел поражение. В товарищеском матче против сборной Испании бельгийцы уступили с сухим счетом 0-2. Следующий матч в рамках квалификации к чемпионату мира 2018 года против сборной Кипра (3-0) положил начало нового рекорда сборной Бельгии. «Красные дьяволы» не проигрывали не протяжении 24-х матчей, а первое поражение за последние почти два года бельгийцы потерпели в полуфинале ЧМ-2018 от Франции (0-1).

Именно Мартинес привел сборную Бельгии к первым медалям в истории команды, переиграв в матче за третье место англичан (2-0). Испанец проделал выдающуюся работу, выстроив коллектив, который играет по принципам современного топ-клуба и контролирует любого соперника. Всего за 75 матчей во главе национальной команды на счету Мартинеса 55 побед, 12 ничьих и 8 поражений с общей разницей мячей 208:65.

Роберто Мартинес и Кевин Де Брюйне globallookpress.com

В качестве футболиста испанец большую часть карьеры посвятил «Уигану» (120 игр) и «Суонси» (67 игр), где выступал в низших дивизионах Англии. Единственным крупным трофеем опорного полузащитника стал Кубок Испании в составе «Реал Сарагосы» в сезоне 1993/1994.

Главные звезды

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — один из лучших полузащитников мира и главный мозг команды Роберто Мартинеса. Де Брюйне в течение нескольких лет держит уровень топового футболиста, ключевыми качествами которого являются точность передач и отличное видение поле. В составе сборной Бельгии 31-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» сыграл 93 матча и забил 25 голов.

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

Тибо Куртуа («Реал») — победитель Лиги Чемпионов 2022 года в составе мадридского «Реала» прочно закрепил за собой статус первого номера «красных дьяволов». При не самой надежной обороне бельгийской сборной Куртуа часто приходит на выручку своей команде. Бельгиец достаточно техничен, быстр и грамотно оценивает ситуацию при выходе 1 на 1. В случае, если сборная Бельгии пробьется в плей-офф, то количество игр 30-летнего голкипера за «красных дьяволов» может перевалить за сотню. На данный момент у Куртуа 96 матчей в составе сборной, за которую он выступает с 2011 года.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Аксель Витсель («Атлетико») — 33-летний опорный полузащитник «Атлетико» является вторым футболистом в сборной по количеству проведенных матчей (126) после Вертонгена. Витсель довольно разносторонний игрок — бельгиец уверенно действует при отборе мяча 1 в 1, а его размеренная игра в атаке с последующими разрезающими передачами создают остроту у ворот соперника. За 14 лет выступлений в составе «красных дьяволов» Витсель забил 12 мячей.

Аксель Витсель globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

23 ноября. Бельгия — Канада

27 ноября. Бельгия — Марокко

1 декабря. Бельгия — Хорватия

С группой сборной Бельгии явно повезло. Со сборными Канады и Марокко звездный состав «красных дьяволов» не должен испытать проблем. Конкуренцию бельгийцам могут составить разве что хорваты, но до встречи с вице-чемпионами мира подопечные Роберто Мартинеса уже вполне могут решить все свои задачи. В том, что сборная Бельгии будет в плей-офф практически нет никаких сомнений. Но в 1/8 финала, где бельгийцев скорее всего будет ожидать Испания или Германия, перспективы «золотого поколения» довольно туманны.