В ожидании ЧМ-2022. «Кленовые листья» снова в деле

Как отобрались на ЧМ?
Сборная Канады стала одной из трех команд зоны КОНКАКАФ, которой удалось преодолеть долгий путь квалификации к финальному раунду отбора. На первом этапе соперниками «красных» были Суринам, Бермуды, Аруба и Каймановы острова. Команды сыграли друг с другом по одному разу и необходимо было занять первое место в группе, чтобы пройти дальше. Канадцы не испытали сопротивления со стороны оппонентов и выиграли все 4 матча с общей разницей мячей 27-1.
На втором этапе отбора победители 6-ти групп были разбиты по парам. В формате плей-офф три лучшие команды присоединились к первой пятерке сборных по рейтингу ФИФА (Мексика, США, Коста-Рика, Ямайка, Гондурас) для участия в финальном раунде. Канадцы в двухраундовом противостоянии встречались со сборной Гаити, которая также прошла свою группу на первом этапе без поражений. Первый матч на выезде против «гренадеров» сборная Канады выиграла с минимальным счетом 1-0, а в ответной домашней встрече не оставила шансов сопернику (3-0).
Таким образом, «кленовые листья» в сентябре прошлого года стартовали в финальном раунде, где 8 команд в двухкруговом турнире разыграли 3 прямые путевки в Катар. Команда, занявшая по итогам отбора четвертое место, получала право сыграть в межконтинентальных стыках. Канадцы провели отбор очень бодро, не потерпев ни одного поражения в первых 11-ти играх (7 побед и 4 ничьих). Ключевым матчем для «красных» стала встреча 13-го тура с Ямайкой (4-0), победа в которой обеспечила Канаде место в тройке. В итоге канадцы сенсационно заняли первое место в группе, обойдя США и Мексику, и впервые за 36 лет пробившись в финальную стадию чемпионата мира.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
Многие канадские футболисты выступают за команды из чемпионата МЛС, такие как «Монреаль», «Торонто», «Ванкувер», «Лос-Анджелес». Игроков из сборной «кленовых листьев» редко встретишь в топ-5 европейских чемпионатов, но все же в национальной команде в последнее время появляются таланты, которые защищают цвета «Баварии», «Порту» или «Лилля».
Бомбардирскую гонку сборной Канады возглавляет нападающий «Брюгге» Кайл Ларин. 27-летний игрок стал лучшим бомбардиром отбора зоны КОНКАКАФ, забив 13 мячей в 16-ти играх. Ларин обладает настоящим голевым чутьем, грамотно открываясь под передачи партнеров в штрафной соперника. При этом форвард достаточно высокий, что дает ему преимущество в борьбе на втором этаже.
Наилучший результат на ЧМ
В 2000 году сборной Канаде удалось повторить достижение пятнадцатилетней давности, вновь став лучшей сборной Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В финальном матче в Лос-Анджелесе канадцы переиграли сборную Колумбии со счетом 2-0. С тех пор «красным» ни разу не удавалось дойти до финала турнира, но команда дважды смогла взять бронзовые медали в 2002 и 2007 годах.
Главный тренер
С 2018 года сборную Канады возглавляет англичанин Джон Хердман. Ранее 47-летний специалист работал исключительно с женскими командами. Тренерский путь Хердмана начался еще в студенческом возрасте, когда Джон находился в академии «Сандерленда». В 2006 году молодому английскому специалисту доверили роль главного тренера основной женской сборной Новой Зеландии. В 2007 и 2011 годах под руководством Хердмана команда принимала участие на чемпионатах мира, а в 2008 году Новая Зеландия сыграла на Олимпийских играх в Пекине.
Возглавив женскую сборную Канады в 2011 году, Хердман дважды взял бронзу на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Английский наставник привлек внимание основной команды «кленовых листьев» и в 2018 году стал главным тренером мужской сборной страны. Дебют Хердмана на посту канадцев получился смазанным. «Красные» проиграли в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ сборной Гаити и покинули турнир.
Хердмана отмечают в команде как отличного мотиватора, который умеет находить общий язык с командой и настраивать футболистом на важнейшие матчи. Для «красных» англичанин стал тем самым необходимым звеном, которое помогло команде выйти на первый чемпионат мира за 36 лет.
Главные звезды
Альфонсо Дэвис («Бавария») — главная звезда сборной Канады и самый дорогой игрок национальной команды (70 миллионов евро). В отличие от игры в «Баварии», где Дэвис играет на левом фланге обороны, в сборной игрок больше нацелен на атаку и часто смещается в центр. 22-летний защитник стал первым канадским футболистом, который выиграл Лигу Чемпионов. За «кленовых листьев» Дэвис сыграл 34 матча и забил 12 голов.
Джонатан Дэвид («Лилль») — в свои 22 года Дэвид является вторым бомбардиром сборной. Всего за 34 матча за Канаду центральный нападающий «Лилля» наколотил 22 мяча. В активе молодого канадца уже есть золото Лиги 1 составе «Лилля» сезона 2020/2021 и статус лучшего бомбардира Золотого кубка КОНКАКАФ-2019. Дэвид является самым молодым игроком, который забил гол за сборную Канады в официальных матчах.
Календарь матчей и ожидание от выступления
23 ноября. Канада — Бельгия
27 ноября. Канада — Хорватия
1 декабря. Канада — Марокко
С одной стороны, сборные Бельгии и Хорватии более опытнее и мастеровитее «кленовых листьев», которые на классе должны обыгрывать североамериканцев. Но футбол сборной Канады достаточно хаотичен и на кураже подопечные Хердмана вполне могут зацепить очки у фаворитов. Сборная Марокко по уровню сопоставима с нынешней сборной Канады и не будет большим сюрпризом, если «красные» одержат в этом матче историческую победу. Прогноз — третье место в группе.