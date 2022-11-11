В ожидании ЧМ-2022. «Кленовые листья» снова в деле

Спустя 36 лет канадцы вновь выступят на мировом первенстве.

Как отобрались на ЧМ?

Сборная Канады стала одной из трех команд зоны КОНКАКАФ, которой удалось преодолеть долгий путь квалификации к финальному раунду отбора. На первом этапе соперниками «красных» были Суринам, Бермуды, Аруба и Каймановы острова. Команды сыграли друг с другом по одному разу и необходимо было занять первое место в группе, чтобы пройти дальше. Канадцы не испытали сопротивления со стороны оппонентов и выиграли все 4 матча с общей разницей мячей 27-1.

На втором этапе отбора победители 6-ти групп были разбиты по парам. В формате плей-офф три лучшие команды присоединились к первой пятерке сборных по рейтингу ФИФА (Мексика, США, Коста-Рика, Ямайка, Гондурас) для участия в финальном раунде. Канадцы в двухраундовом противостоянии встречались со сборной Гаити, которая также прошла свою группу на первом этапе без поражений. Первый матч на выезде против «гренадеров» сборная Канады выиграла с минимальным счетом 1-0, а в ответной домашней встрече не оставила шансов сопернику (3-0).

Сборная Канады празднует выход на ЧМ globallookpress.com

Таким образом, «кленовые листья» в сентябре прошлого года стартовали в финальном раунде, где 8 команд в двухкруговом турнире разыграли 3 прямые путевки в Катар. Команда, занявшая по итогам отбора четвертое место, получала право сыграть в межконтинентальных стыках. Канадцы провели отбор очень бодро, не потерпев ни одного поражения в первых 11-ти играх (7 побед и 4 ничьих). Ключевым матчем для «красных» стала встреча 13-го тура с Ямайкой (4-0), победа в которой обеспечила Канаде место в тройке. В итоге канадцы сенсационно заняли первое место в группе, обойдя США и Мексику, и впервые за 36 лет пробившись в финальную стадию чемпионата мира.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Многие канадские футболисты выступают за команды из чемпионата МЛС, такие как «Монреаль», «Торонто», «Ванкувер», «Лос-Анджелес». Игроков из сборной «кленовых листьев» редко встретишь в топ-5 европейских чемпионатов, но все же в национальной команде в последнее время появляются таланты, которые защищают цвета «Баварии», «Порту» или «Лилля».

Больше всех матчей в майке сборной Канады провел 39-летний опорный полузащитник «Бешикташа» Атиба Хатчинсон (97 игр) . Хатчинсон шесть раз признавался футболистом года в Канаде и является настоящей легендой для местных болельщиков. Полузащитник становился четырехкратным чемпионом Дании в составе «Копенгагена», а также трижды брал первенство в Турции вместе с «Бешикташом». Хатчинсон — лидер команды с несомненным авторитетом среди партнеров по сборной. Опорник более десятка раз выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой. Всего почти за 20 лет выступлений за сборную Хатчинсон забил 9 голов.

Атиба Хатчинсон в составе Бешикташа globallookpress.com

Бомбардирскую гонку сборной Канады возглавляет нападающий «Брюгге» Кайл Ларин. 27-летний игрок стал лучшим бомбардиром отбора зоны КОНКАКАФ, забив 13 мячей в 16-ти играх. Ларин обладает настоящим голевым чутьем, грамотно открываясь под передачи партнеров в штрафной соперника. При этом форвард достаточно высокий, что дает ему преимущество в борьбе на втором этаже. Всего за 54 матчей в составе национальной команде на счету форварда 25 забитых голов.

Кайл Ларин (слева) globallookpress.com

В рейтинге ФИФА канадцы занимают скромное 41-е место, но тем не менее, среди всех участников чемпионата мира находятся выше Камеруна, Катара и Саудовской Аравии . Наилучшим достижением «кленовых листьев» является 33-я позиция, на которой канадцы располагались в феврале этого года. По данным Transfermarket состав сборной Канады оценивается в 52,3 миллиона евро.

Наилучший результат на ЧМ

Мундиаль в Катаре станет для сборной Канады лишь вторым чемпионатом мира в истории. В 1985 году канадцы впервые выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ, розыгрыш которого проводился у них на родине. Благодаря этой победе, «кленовые листья» пробились на чемпионат мира 1986 года. От дебютантов турнира на мундиале в Мексике мало кто ожидал фееричной игры. Для многих болельщиков сборной «кленовых листьев» сам факт попадания на чемпионат мира было большим успехом. Канадцы уступили во всех трех матчах группового этапа, поочередно проиграв Франции (0-1), Венгрии (0-2) и СССР (0-2). Возможно, на ближайшем чемпионате мира мы сможем увидеть дебютный гол от «кленовых листьев».

Фрагмент матча Канада — Франция на ЧМ-1986 globallookpress.com

В 2000 году сборной Канаде удалось повторить достижение пятнадцатилетней давности, вновь став лучшей сборной Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В финальном матче в Лос-Анджелесе канадцы переиграли сборную Колумбии со счетом 2-0. С тех пор «красным» ни разу не удавалось дойти до финала турнира, но команда дважды смогла взять бронзовые медали в 2002 и 2007 годах.

Главный тренер

С 2018 года сборную Канады возглавляет англичанин Джон Хердман. Ранее 47-летний специалист работал исключительно с женскими командами. Тренерский путь Хердмана начался еще в студенческом возрасте, когда Джон находился в академии «Сандерленда». В 2006 году молодому английскому специалисту доверили роль главного тренера основной женской сборной Новой Зеландии. В 2007 и 2011 годах под руководством Хердмана команда принимала участие на чемпионатах мира, а в 2008 году Новая Зеландия сыграла на Олимпийских играх в Пекине.

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман globallookpress.com

Возглавив женскую сборную Канады в 2011 году, Хердман дважды взял бронзу на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Английский наставник привлек внимание основной команды «кленовых листьев» и в 2018 году стал главным тренером мужской сборной страны. Дебют Хердмана на посту канадцев получился смазанным. «Красные» проиграли в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ сборной Гаити и покинули турнир. Под руководством Хердмана сборная Канады провела 45 матчей, в которых одержала 34 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Хердмана отмечают в команде как отличного мотиватора, который умеет находить общий язык с командой и настраивать футболистом на важнейшие матчи. Для «красных» англичанин стал тем самым необходимым звеном, которое помогло команде выйти на первый чемпионат мира за 36 лет.

Главные звезды

Альфонсо Дэвис («Бавария») — главная звезда сборной Канады и самый дорогой игрок национальной команды (70 миллионов евро). В отличие от игры в «Баварии», где Дэвис играет на левом фланге обороны, в сборной игрок больше нацелен на атаку и часто смещается в центр. 22-летний защитник стал первым канадским футболистом, который выиграл Лигу Чемпионов. За «кленовых листьев» Дэвис сыграл 34 матча и забил 12 голов.

Альфонсо Дэвис globallookpress.com

Джонатан Дэвид («Лилль») — в свои 22 года Дэвид является вторым бомбардиром сборной. Всего за 34 матча за Канаду центральный нападающий «Лилля» наколотил 22 мяча. В активе молодого канадца уже есть золото Лиги 1 составе «Лилля» сезона 2020/2021 и статус лучшего бомбардира Золотого кубка КОНКАКАФ-2019. Дэвид является самым молодым игроком, который забил гол за сборную Канады в официальных матчах.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

23 ноября. Канада — Бельгия

27 ноября. Канада — Хорватия

1 декабря. Канада — Марокко

С одной стороны, сборные Бельгии и Хорватии более опытнее и мастеровитее «кленовых листьев», которые на классе должны обыгрывать североамериканцев. Но футбол сборной Канады достаточно хаотичен и на кураже подопечные Хердмана вполне могут зацепить очки у фаворитов. Сборная Марокко по уровню сопоставима с нынешней сборной Канады и не будет большим сюрпризом, если «красные» одержат в этом матче историческую победу. Прогноз — третье место в группе.