Топ-10 звезд Азии, которые могут разорвать ЧМ-2022

В случае с азиатскими тяжеловесами Японией, Южной Кореей и Ираном, в составе которых немало игроков, выступающих в Европе, это могут быть довольно известные имена.

Но, например, у Катара и Саудовской Аравии, чьи в футболисты почти в полном составе играют в своих внутренних чемпионатах, точно есть несколько человек, способных удивить футбольный мир.

И прямо сейчас поговорим о футболистах из азиатских сборных, которые после предстоящего мундиаля могут стать еще популярнее.

Здесь мы смотрим на десять, которые могли бы сделать именно это.

Алмоез Али (Катар)

Алмоез Али globallookpress.com

Али родился в Судане, но в детстве переехал в Катар. В настоящее время Алмоез — один из самых известных нападающих в азиатском футболе. Во многом благодаря блестящего выступления на триумфальном Кубке Азии 2019 года.

Али забил девять мячей в семи матчах, в том числе решающие в полуфинале и финале, и получил сразу две награды — самому ценному игроку турнира и «Золотую бутсу».

После этого 26-летний футболист забивал на Кубке Америки и на Золотом кубке КОНКАКАФ, где сборная Катара выступала в качестве приглашенной команды. А теперь Али надеется забить хотя бы один гол на домашнем чемпионате мира.

Абделькарим Хассан (Катар)

Абделькарим Хассан globallookpress.com

Защитники не так часто оказываются в центре внимания, но Катар в лице Хассана может похвастаться шикарным игроком на левом фланге обороны.

Игрок «Аль-Садда» отлично справляется со своими основными функциями, но при этом его нередко можно увидеть в атаке. И ему удается не только ассистировать, но и забивать важные мячи.

Для лучшего футболиста 2018 года домашний чемпионат мира станет своего рода искуплением. Три года назад Абделькарим запятнал свою репутацию, получив пятимесячный бан за чрезмерной эмоциональный выпад в адрес арбитра во время матча азиатской Лиги чемпионов.

Мехди Тареми (Иран)

Мехди Тареми globallookpress.com

На предыдущем чемпионате мира Тареми запомнился, прежде всего, своим шокирующим промахом в матче с Португалией. Возможно, именно из-за этого сборная Ирана упустила исторический шанс выйти из группы.

Сейчас Мехди, представляющий португальский «Порту» находится на пике своей карьеры. В текущем сезоне иранец забил пять мячей только на групповом этапе Лиги чемпионов.

За три с половиной года в Португалии Тареми забил 62 гола. До перехода в «Порту» он успел провести один сезон в «Риу Аве». Вне всяких сомнений, Мехди может стать серьезной проблемой для любого соперника иранской сборной.

Алиреза Бейраванд (Иран)

Алиреза Бейраванд globallookpress.com

Несмотря на то, что именно промах Тареми помешал Ирану одержать историческую победу над Португалией на ЧМ-2018, отдельного упоминания здесь заслуживает Бейраванд, благодаря которому у национальной команды появился шанс на выход в плей-офф.

В игре с португальцами Алиреза отразил удар Криштиану Роналду с пенальти. При этом в трех матчах он пропустил лишь два мяча.

Через некоторое время Бейраванд перебрался в Европу, подписав контракт с бельгийским «Антверпеном», откуда потом перешел в португальскую «Боавишту». Но из-за травм ему так и не удалось проявить себя.

В этом году Алиреза вернулся в «Персеполис». И не так давно у него появился серьезный конкурент за место в основном составе сборной в лице Амира Абедзаде. Но, скорее всего, в Катаре главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш доверит место в воротах опытному Бейраванду.

Салман Аль-Фарадж (Саудовская Аравия)

Салман Аль-Фарадж globallookpress.com

Аль-Фарадж — один из самых ярких игроков Азии последнего десятилетия. Но есть одна небольшая проблемка — он никогда не играл за пределами Саудовской Аравии, все это время выступая за «Аль-Хиляль».

На чемпионате мира в России гол Салмана помог Саудовской Аравии одержать победу над Египтом (2:1).

В Катаре Аль-Фарадж тоже будет одним из главных действующих лиц в нападении своей сборной. Соперникам Саудовской Аравии — Аргентине, Польше и Мексике — не стоит недооценивать этого парня, обладающего шикарным ударом с левой ноги.

Салим Аль-Давсари (Саудовская Аравия)

Салим Аль-Давсари globallookpress.com

Аль-Фарадж тоже запомнился голом в ворота Египта на предыдущем чемпионате мира. Саудовская Аравия не попала в плей-офф, но зато оставила позади себя египтян.

Как и Аль-Фарадж, Аль-Давсари всю карьеру выступает за «Аль-Хиляль». Хотя четыре года назад у него было командировка в Испанию. Салим провел некоторое время в аренде в «Вильярреале», но сыграл лишь в одном матче.

Аль-Давсари 31 год, и, по всей видимости, он находится на пике. Он уже успел проявить себя в азиатской Лиге чемпионов, получив в прошлом сезоне приз самому ценному игроку. Следующим шагом станет достойное выступление в Катаре.

Такэхиро Томиясу (Япония)

Такэхиро Томиясу globallookpress.com

В Японии хватает примеров успешного переезда местных футболистов в Европу, но лишь немногим из них удалось заиграть в английской Премьер-лиге. И один из них — Такэхиро Томиясу.

После двух удачных сезонов в составе итальянской «Болоньи» японский защитник перешел в «Арсенал». И довольно быстро стало ясно, что лондонский клуб не зря подписал представителя Страны восходящего солнца.

На ЧМ в Катаре Томиясу будет одним из двух основных центральных защитников сборной Японии. Без него эту команду сейчас сложно представить.

Даити Камада (Япония)

Даити Камада globallookpress.com

В окончательный состав сборной Японии попали четыре нападающих, забивших за национальную команду в общей сложности лишь десять мячей. В связи с этим возникает понятное беспокойство. Все-таки впереди матчи с Германией и Испанией.

К счастью для «Синих самураев», им, возможно, и не нужен классический форвард с учетом того, в какой форме сейчас находится Даити Камада.

В 21 матче за немецкий «Айнтрахт» японский полузащитник забил 12 мячей. Вполне вероятно, что в Катаре он тоже обратит на себя внимание не только японских болельщиков.

Ким Мин Джэ (Южная Корея)

Ким Мин Джэ globallookpress.com

Минувшим летом «Наполи» продал в «Челси» Калиду Кулибали, одного из лучших защитников итальянской Серии А последних лет, но его потеря оказалась едва заметной. Купленный у «Фенербахче» Ким Мин Джэ быстро заставил забыть о сенегальце.

В сентябре Ким получил приз лучшему игроку месяца в чемпионате Италии. Как говорится, кто бы мог подумать.

На групповом этапе сборной Южной Кореи предстоит сыграть с Португалией и Уругваем. И есть подозрение, что у Криштиану Роналду и Луиса Суареса будут проблемы. Продавить мощного Кима будет непросто.

Сон Хын Мин (Южная Корея)

Сон Хын Мин globallookpress.com

Вне всяких сомнений, капитан сборной Южной Кореи Сон Хын Мин — на данный момент главный азиатский футболист.

Понятно, что этот игрок не нуждается в представлении. Сон поднялся на топ-уровень по итогам прошлого сезона, став лучшим бомбардиром АПЛ. Форвард «Тоттенхэма» забил 23 гола.

Тем не менее, в этом сезоне Сон не всегда был в лучшей форме. Кроме того, совсем недавно он получил травму лица, но при этом уверяет, что она не помешает сыграть в Катаре. И это, безусловно, отличная новость для всех поклонников южнокорейской сборной.