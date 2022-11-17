После мундиаля. 13 главных интриг второй части европейского футбольного сезона

Поскольку чемпионат мира в Катаре должен начаться через неделю после воскресенья, весь европейский футбол будет бездействовать как минимум до конца декабря, если не позже.

Впервые футбольный мир получит свою собственную причудливую версию перерыва на Матч звезд: большинство лучших игроков уйдут и будут соревноваться в каком-нибудь экзотическом месте, в то время как остальная часть футболистов получит немного отдыха.

Но что будет, когда все вернутся? Пока вы все еще интересуетесь клубным футболом, ESPN задает 13 вопросов, которые определят оставшуюся часть европейского сезона 2022-23.

1. Сможет ли «Манчестер Сити» наконец выиграть Лигу чемпионов?

Та же история последние пят лет: команда Хосепа Гвардиолы является фаворитом в борьбе за победу в Кубке европейских чемпионов перед групповыми этапами, затем они становятся еще большими фаворитами перед плей-офф ...и не побеждают.

Конечно, это больше говорит о случайном характере футбольного плей-офф, а не о каком-то врожденном недостатке того, как команды «Сити» были выстроены или управлялись тренером.

Согласно FiveThirtyEight (сайт, посвященный анализу опросов общественного мнения и статистике — прим.ред.), они являются фаворитами, и все еще существует 75% шанс, что команда, отличная от «Сити», выиграет все.

Главный еврокубок не дается «Манчестер Сити» globallookpress.com

Однако, если мы просто скажем, что «Сити» был одним из четырех фаворитов в каждом из последних пяти турниров, то вероятность того, что «Сити» не выиграет турнир хотя бы раз за это время, составляет всего 24%.

«Команда, отличная от» пока каждый сезон выигрывает у «Сити», но превращение полувека чистого доминирования в ноль трофеев Лиги чемпионов еще более маловероятно.

2. Сможет ли Эрлинг Холанн продолжать в том же духе?

В 13 матчах Премьер-лиги 22-летний нападающий «Сити» забил 18 голов. В прошлом сезоне два игрока забили более 18 голов... ЗА ВЕСЬ ЧЕРТОВ СЕЗОН ПРЕМЬЕР-ЛИГИ.

Рекорд по голам за сезон из 38 игр — 32, забитых Мохамедом Салахом из «Ливерпуля» в сезоне 2017–18. Согласно рынку ставок, показатель «больше-меньше» Холанна в этом сезоне составляет 40.

Иными словами, средний результат до конца сезона Холанна таков, что он побивает рекорд результативности на восемь голов. Мы упоминали, что ему всего 22?

Удары Холанна в АПЛ ESPN

3. Сможет ли «Барселона» наконец успешно завершить сезон?

Их лето было полной катастрофой, как и их кампания в Лиге чемпионов. Но, несмотря на распродажу своего будущего и провал в домашнем матче с миланским «Интером», «Барселона» полностью доминирует в Ла Лиге.

Они на два очка опережают «Реал Мадрид», у них лучшая атака, лучшая защита, лучший показатель владения мячом в финальной трети и лучший прессинг в Ла Лиге.

Они были лучше всех в Испании почти во всех важных аспектах игры. Смогут ли они опередить «Мадрид» в борьбе за свой первый титул с 2019 года? FiveThirtyEight дает 66% вероятности того, что это произойдет.

4. Может ли кто-нибудь в Германии догнать мюнхенскую «Баварию»?

Хотя 10-кратные чемпионы имеют преимущество в таблице всего в четыре очка, таблица лжет всем нам.

У команды Юлиана Нагельсманна положительная разница в 34 мяча в первых 14 матчах, несмотря на то, что летом в «Барселону» отправился возможно лучший нападающий в мире (Роберт Левандовский).

Ни у кого в Германии разница мячей не лучше +8. Эта лига давно перестала быть конкурентной, и в этом сезоне тоже такой не будет.

5. Может ли кто-нибудь во Франции навязать борьбу ПСЖ?

Нет! FiveThirtyEight прогнозирует, что «Пари Сен-Жермен» финиширует на 21 очко впереди второго места.

6. Будет ли и дальше нас радовать Лионель Месси?

После первого «разочаровывающего» индивидуального сезона в своей карьере Месси был — на наш взгляд — лучшим игроком в мире за первые несколько месяцев этого сезона.

Ему, конечно, 35 лет, и мы никогда не видели, чтобы игрок его возраста поддерживал такой уровень доминирования в течение всего сезона.

Он снова забивает, создает и ассистирует на элитном уровне, и все это одновременно. Месси как никогда нацелен на успех, и его последний шанс завоевать единственный трофей, который он не выиграл, находится на расстоянии нескольких дней.

Линель Месси globallookpress.com

Но что будет, когда чемпионат мира закончится? Сам Месси не выглядит таким уверенным в будущем: «После этого чемпионата мира посмотрим, что может произойти с моей карьерой».

Разрешение этой неопределенности не изменит полностью баланс сил в европейском футболе, как это было, скажем, пять лет назад, но все еще имеет большое значение для того, кто выиграет Лигу чемпионов, Ла Лигу и, возможно, даже Кубок МЛС.

7. Сможет ли Криштиану Роналду продолжать свой фарс в Манчестере?

Слушайте, это просто не работает. В свои 37 лет Роналду либо не может, либо не хочет найти способ внести свой вклад в игру команды с такими амбициями, как у «Манчестер Юнайтед», как в соревновательном, так и в тактическом плане.

В матчах, в которых он играл, они выглядели в основном ужасно, и он больше не может создавать голы одной лишь силой воли, чтобы компенсировать всю разобщенность, которую создает его присутствие в команде.

Для всех кажется лучшим, что он уходит, но ему 37 лет, он является одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире и, кажется, все больше отдаляется от того, чтобы быть игроком-победителем для горстки команд, которые могут себе его позволить.

Не станут ли игры чемпионата мира последними по-настоящему важными матчами, в которых мы увидим играющего Роналду?

8. Как насчет «Наполи»?

Этот вопрос имеет несколько значений. Слухи связывают Роналду с «Наполи» еще с лета, но команда Лучано Спаллетти выглядит как одна из пяти или десяти лучших команд мира в этом сезоне.

Роналду действительно не место на такой динамичной и энергичной команде, он им просто не нужен.

«Наполи» потерял четыре очка в первых 14 матчах Серии А и доминировал в группе Лиги чемпионов, в которую входили «Ливерпуль» и «Аякс».

Это тоже не случайность; согласно Stats Perform, в этом сезоне у них четвертое место в Европе по разнице ожидаемых голов — уступая только «Баварии», «Барселоне» и «Манчестер Сити».

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Согласно FiveThirtyEight, у них 69% шансов на победу в Серии А, и они получили комфортный жребий в виде франкфуртского «Айнтрахта» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Учитывая, что два клуба из четверки «Ливерпуля», «Баварии», «ПСЖ» и «Реала» гарантированно вылетят до четвертьфинала, путь неаполитанцев к победе в Лиге чемпионов открыт как никогда.

9. Почему вы так долго не упоминали «Арсенал»?

Вот как букмекерские рынки видят итог сезона Премьер-лиги, используя показатель «больше-меньше» из Sporting Index в качестве прогнозируемого общего количества очков:

Прогнозируемое количество очков 1. «Манчестер Сити»: 91 очко

2. «Арсенал»: 82

3. «Ливерпуль»: 71

4. «Тоттенхэм»: 68

5-6. «Челси» и «Манчестер Юнайтед»: 67

7. «Ньюкасл»: 66

Для команды, которая в настоящее время занимает первое место с отрывом в два очка, отставание на девять очков может стать разочаровывающим результатом.

Для команды, которая не попадала в Лигу чемпионов с 2015 года, комфортное второе место — огромный успех.

После того, как Габриэль Жезус в атаке и Вильям Салиба в обороне пополнили молодой и набирающий силу костяк команды, «канониры» выглядят так, будто снова вошли в число лучших команд мира.

Но, как мы видели за последние пять лет, просто быть одной из лучших команд в мире редко бывает достаточно, чтобы конкурировать с действительно лучшей командой в мире в течение сезона из 38 игр.

10. Сможет ли «Ливерпуль» собраться?

Основываясь на приведенных выше прогнозах, рынок по-прежнему цепляется за прошлые результаты «Ливерпуля», вспоминая, как они почти выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги чемпионов в одном сезоне.

Ожидается, что до конца сезона они наберут 52 очка — меньше, чем у «Сити» (59 очков), но впереди «Арсенала» (48). Другими словами, люди, которые постоянно зарабатывают деньги на результатах футбольных матчей, по-прежнему считают их второй лучшей команда премьер-лиги.

Ну, э... у них только восьмое место по количеству очков, пятое по количеству голов и седьмое по наименьшему количеству голов в этом сезоне, и это вовсе не потому, что им просто не повезло: их коэффициент ожидаемых голов xG за игру пока лишь шестой по величине в лиге.

Но все это игнорирует тот факт, что «Ливерпуль» набрал 15 из 18 очков на групповом этапе ЛЧ — больше только у «Баварии» — и что они продемонстрировали разницу в плюс 5,5 xG (уступая только «Сити», «Наполи», «Баварии» и «Реалу») за эти шесть матчей.

Они были одной из лучших команд в Лиге чемпионов и командой чуть выше среднего в Премьер-лиге.

Сложите все это вместе, и базовый уровень команды выглядит намного лучше, чем их положение в таблице АПЛ.

Затем добавьте ко всему этому травмы — только два полевых игрока, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах, отыграли не менее 80% доступных минут в лиге — и вы можете представить, как эта команда взлетит во второй половине сезона.

11. Останется ли Джуд Беллингем на месте?

Приблизительные оценки стоимости игроков от Transfermarkt в настоящее время привязывают восемь футболистов к ценнику более 100 миллионов евро:

Игроки дороже 100 млн евро 1. Эрлинг Холанн, «Манчестер Сити»: 170 миллионов евро

2. Килиан Мбаппе, ПСЖ: 160 миллионов евро

3. Винисиус Жуниор, «Реал Мадрид»: 120 миллионов евро

4. Фил Фоден, «Манчестер Сити»: 110 миллионов евро

Затем еще четверо торгуются по 100 миллионов евро: Педри из «Барселоны», Джамал Мусиала из «Баварии», Федерико Вальверде из «Реала» и Джуд Беллингем из «Боруссии Дортмунд».

Семь из этих игроков играют за один из самых богатых клубов мира, а еще есть Беллингем. Он единственный, за исключением новой драмы с Мбаппе, кто, похоже, в ближайшее время покинет свой нынешний клуб.

Можно быть почти уверенным, что Беллингем следующей настоящей суперзвездой, появившейся на рынке, так куда же он отправится?

Что ж, кажется, что переход Беллингема в «Ливерпуль» был одним из самых плохо охраняемых футбольных секретов за последний год или около того.

В детстве он боготворил Стивена Джеррарда, у него прекрасные отношения с нынешним капитаном Джорданом Хендерсоном, он играет за клуб, где нынешний менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал легендой, и он просто идеально подходит команде и стилю.

Единственное, чего, казалось, не хватало «Ливерпулю» в прошлом сезоне, так это многогранного третьего полузащитника, который мог бы прикрывать территорию позади Салаха и до защитника Трента Александра-Арнольда, а также делать рывки вперед, чтобы забивать голы, создавать моменты и выводить из строя оборону.

Джуд Беллингем

Им не хватало такого игрока, потому что во всем мире есть, может быть, три или четыре футболиста, которые могут делать то, что почти идеально подходит для Беллингема, который не опорник, не атакующий полузащитник, не темп-сеттер, а где-то между всеми этими тремя амплуа.

По данным СМИ «Ливерпуль» по-прежнему лидирует в так называемой «погоне за подписанием», но теперь им грозит реальная опасность остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, у них, кажется, есть зияющая дыра в полузащите, которую нужно заполнить как можно скорее.

Чтобы заполучить Беллингема, типично дотошному и аналитическому «Ливерпулю», вероятно, придется заплатить намного больше, чем они когда-либо платили за трансфер, особенно если они попытаются заключить сделку в январское трансферное окно.

Они могли бы подождать, но чем дольше вы ждете, тем больше футбольных матчей происходит, тем больше вещей меняется и тем больше других команд могут возникнуть на горизонте.

Обычно мы ставим на то, что «Ливерпуль» будет терпеливым, потенциально позволяя кому-то другому тратить большие деньги, а затем найдет столь же эффективного игрока за гораздо меньшую сумму, но, учитывая сообщения о том, что команда выставлена на продажу, и потенциальный доход снижается из-за пропуска Лига чемпионов, кажется, что «Ливерпуль» больше, чем когда-либо прежде, склонен потратить большие деньги на одного игрока.

12. Что ждет «Ньюкасл» дальше?

Никто не ожидал, что дела «Ньюкасла» пойдут так хорошо и так быстро. Через 14 матчей «Ньюкасл» занимает третье место — и это не случайность. У них также третья лучшая разница мячей и коэффициент xG в лиге.

Ожидаемые голы и ассисты в этом сезоне АПЛ ESPN

С лета 2021 года чистые расходы «Ньюкасла» — прибыль с трансферов за вычетом трат на трансферы — составляла минус 264,6 миллиона евро. Только «Манчестер Юнайтед» потратил больше, и это несмотря на то, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) купил команду лишь в середине прошлого сезона.

Летом 2021 года они не могли тратить деньги PIF, но они все равно потратили больше, чем все, кроме «Юнайтед», за период, включающий полное трансферное окно, во время которого новые собственники еще не пришли.

Они также тратили свои деньги не так, как в случае предыдущих покупок клубов в европейском футболе олигархами или структурами других государств. Другими словами, они не подписывали контракты с известными суперзвездами.

Они побили клубный рекорд, заплатив 70 миллионов евро за Александра Исака, еще сырого, но многообещающего 22-летнего шведского нападающего.

Кроме того, трансферы Бруну Гимарайнша (42 млн евро), Свена Ботмана (37 млн евро) и Криса Вуда (30 млн евро) входят в первую пятерку рекордных подписаний клуба, но ни одна из других сделок не попала в топ-15 самых дорогих трансферов в истории клуба.

Они потратили кучу денег, но в основном они тратили на молодых талантов или состоявшихся, но не звездных игроков Премьер-лиги — стратегия, работающая как на долгосрочную перспективу, так и на мгновенные результаты.

Однако среди 11 наиболее часто используемых игроков в этом сезоне только пятеро пришли в команду после ее покупки PIF. Несмотря на неоднозначный послужной список во время пребывания в «Борнмуте», у тренера Эдди Хау есть набор игроков, выступающих на куда более высоком уровне, чем кто-либо мог ожидать.

Тем не менее, похоже, что этой комбинации молодежи и ветеранов недостаточно, чтобы превратить «Ньюкасл» в одну из лучших команд лиги на столь раннем этапе, и прогнозы рынка ставок действительно предполагают, что они немного остынут в течение оставшейся части сезона. Им, безусловно, помогло и отсутствие еврокубковых матчей в середине недели.

Но несмотря на то, что «Ньюкасл» не претендует на суперзвезд и не меняет полностью свой стартовый состав, он уже является законным претендентом на место в Лиге чемпионов.

Учитывая, что у клуба теперь больше покупательной способности, чем у любой спортивной команды на планете Земля, это пугающая мысль для всех остальных в Англии и Европе.

13. Будет ли это иметь значение?

Как правило, следить за типичным европейским сезоном — это как светить фонарем во тьму и медленно расширять освещенную область. Каждая игра предоставляет больше информации о составе и уровне данной команды.

Начинают проявляться закономерности и особенности, и с каждой неделей вы все больше и больше убеждаетесь в том, что определенным командам нравится играть определенным образом, а определенные команды будут показывать определенное качество игры.

Четырнадцать или 15 игр обычно расширяют кругозор достаточно далеко, чтобы вы могли видеть и доверять своему мнению об основах игры каждой команды. В этом сезоне, правда, это вряд ли произойдет.

Начнем с того, что все лучшие команды только что сыграли беспрецедентное количество матчей за 2,5 месяца, поэтому кажется разумным ожидать, что многие из них в совокупности показали худшие результаты, чем обычно, из-за сочетания усталости. и ротации составов.

Далее, есть вся эта штука с чемпионатом мира. Большинство лучших игроков европейских лиг «Большой пятерки» на месяц отправятся играть в футбол с другими тренерами и другими партнерами по командам.

Некоторые из них получат травмы. Некоторые из них устанут физически. Некоторые будут морально истощены. А другие могут найти в Катаре что-то новое, что работает, и принести это в свой клуб.

С другой стороны, большинство игроков лиг «Большой пятерки» не будут играть на чемпионате мира. Все они смогут отдыхать и на самом деле работать и тренироваться специализированным образом, что невозможно в течение сезона.

Можно подумать, что это будет полезным, но как насчет игроков, которые сейчас хорошо играют? Хочет ли Мигель Альмирон перевести дух, пока он находится на пике формы, играя за «Ньюкасл»?

Также трудно понять, что в этом хорошего для такого клуба, как «Арсенал», который неделю за неделей демонстрирует доминирующие результаты.

Учитывая, насколько они превзошли предсезонные ожидания, должны ли мы действительно ожидать, что они просто продолжат с того места, на котором остановились, после того как вся команда возьмет перерыв на полтора месяца? Это просто не работает таким образом.

Чемпионат мира в Катаре — это гуманитарный позор. Им страну наградила кучка коррумпированных руководителей, и это подорвет честную конкуренцию клубного сезона.

Но если вам нужна причина с нетерпением ждать футбола, который будет после него: мы действительно понятия не имеем, что произойдет.