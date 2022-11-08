Игра на выбывание. ПСЖ сразится с «Баварией», а «Реал» и «Ливерпуль» повторят прошлогодний финал

Но не будет времени, чтобы как следует отойти после чемпионата мира, поскольку Лига чемпионов вернется в середине февраля с серией выдающихся противостояний.
В то время как «Ливерпуль» — «Реал» и «ПСЖ» — «Бавария» являются, без сомнения, выдающимися матчами, есть еще и несколько хорошо сбалансированных поединков между «Миланом» и «Тоттенхэмом», «Боруссией Дортмунд» и «Челси», а также между «Брюгге» и «Бенфикой».
«Манчестер Сити» и «Наполи», две сильнейшие команды группового этапа, также сыграют с «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт Франкфурт» соответственно.
Так как же все это будет происходить, и какие команды выйдут в четвертьфинал?
«Ливерпуль» против «Реала»
Противостояние, которого не хотела бы ни одна из сторон. Неспособность «Ливерпуля» занять первое место в группе А сделала их уязвимыми для получения сильного соперника в 1/8 финала, и трудно найти соперника сильнее действующих чемпионов из «Реала», которые также предпочли бы избежать команды Юргена Клоппа на этом этапе.
Неоднозначная форма «Ливерпуля» в этом сезоне делает «Реал» фаворитом, позволяя увеличить свое преимущество над командой Клоппа, которую они обыграли в последних трех матчах Лиги чемпионов.
Фактически, помимо победы в Лиге чемпионов против «Тоттенхэма» в Мадриде в 2019 году, надежды «Ливерпуля» на успех в этом турнире были уничтожены «Реалом» или «Атлетико» в 2018, 2020, 2021 и 2022 годах, так что предзнаменования благоволят команде Карло Анчелотти.
«Ливерпуль» проиграл пять из шести последних встреч с «Реалом», начиная с октября 2014 года, но они способны положить конец этой неудачной серии.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Однако в этом сезоне «Реал» не проигрывает в Ла Лиге и может выйти на первое место, выиграв игру с лидирующей «Барселоной», поэтому они находятся в впечатляющей форме и станут фаворитами на победу над «Ливерпулем».
Победители: «Реал Мадрид»
«Пари Сен-Жермен» против «Баварии»
Повторение финала 2020 года, когда «Бавария» обыграла «ПСЖ» в Лиссабоне во время первого появлении французского клуба в финале Лиги чемпионов.
Но, вылетев в 1/8 финала от «Реала» в прошлом сезоне, ПСЖ столкнется с серьезной проблемой, если захочет избавиться от воспоминаний об этом разочаровании в матче с «Баварией».
Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси хорошо показали себя в этом сезоне, ПСЖ ни разу не проиграл на групповом этапе, но «Бавария» прошла квалификацию с шестью победами из шести в группе, которая включала в себя «Интер» и «Барселону».
Это будет мощное противостояние в течение двух матчей, и победители могут поднять трофей в Стамбуле в июне следующего года. «Бавария» — самый сильный соперник, с которым мог бы столкнуться «ПСЖ».
Победители: ПСЖ
«РБ Лейпциг» против «Манчестер Сити»
«Сити» Пепа Гвардиолы будет явным фаворитом на победу в этом противостоянии, но «Лейпциг» — опасный аутсайдер, и их победа над «Реалом» со счетом 3:2 в группе F оказалась решающей для выхода в 1/8 финала.
Если Эрлинг Холанн и Кевин Де Брейне будут в хорошей форме, трудно представить себе что-то кроме победы «Сити» в двух матчах, но у клуба Марко Розе есть качественные игроки в составе, и все зависит от того, смогут ли они удержать таких игроков, как Кристофер Нкунку и Йошко Гвардиол — оба являются трансферными целями «Челси» — во время январского трансферного окна.
Если «Лейпциг» сможет сохранить своих лучших игроков и если нападающий Тимо Вернер сможет оправиться от травмы связок голеностопного сустава, из-за которой он не попал в состав сборной Германии на чемпионат мира, они могут как следует шокировать публику.
Не заблуждайтесь, «Сити» — однозначные фавориты; им просто нужно уважать этого противника.
Победители: Манчестер Сити
«Боруссия» Дортмунд против «Челси»
Дуэт «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг и Кристиан Пулишич получат шанс навестить свой бывший клуб в Дортмунде в этом противостоянии, а также большое внимание будет уделено полузащитнику «Боруссии» Джуду Беллингему, который сыграет против одного из многих клубов, которые хотят подписать его следующим летом.
Обе команды довольно нестабильны в этом сезоне, но они также обладают первоклассными опытными футболистами, поэтому вопрос будет зависеть от того, на чьей стороне достаточно игроков, способных проявить себя в решающий момент.
У Дортмунда есть Матс Хуммельс, Марко Ройс и Никлас Зюле; «Челси» может похвастаться Тьяго Силвой, Рахимом Стерлингом и Н'Голо Канте.
Также на повестке битва между товарищами по сборной США Пулишичем и Джованни Рейна, так что в этом матче нет недостатка в сюжетных линиях.
Победители: «Челси»
«Милан» против «Тоттенхэма»
Интригующее противостояние между двумя командами, которые в этом сезоне были нестабильны в Лиге чемпионов, но обе способны пройти дальше по турнирной сетке.
Это также дает боссу «Шпор» Антонио Конте шанс вернуться на «Сан-Сиро», где он привел заклятых соперников «Милана» из «Интера» к титулу Серии А в 2021 году, так что будет много шума как на поле, так и за его пределами.
Это противостояние может свестись к битве форвардов. Смогут ли Гарри Кейн и Сон Хын Мин поразить «Милан» своими талантами, или бывший нападающий «Челси» и «Арсенала» Оливье Жиру снова вернется, чтобы насолить «шпорам»?
И готов ли 41-летний Златан Ибрагимович забить еще один важный гол? Трудная пара, и это будет захватывающая битва между Конте и тренером «Милана» Стефано Пиоли.
Победители: «Милан»
«Интер» Милан против ФК «Порту»
«Интер» вышел в 1/8 финала, обогнав «Барселону», но команда Симоне Индзаги в этом противостоянии ходит в аутсайдерах.
В чемпионате Италии «Интер» никак не может набрать лучшую форму, а позиция Индзаги находится под угрозой из-за пяти поражений в 13 играх, в результате чего клуб находится на седьмом месте.
Возвращение Ромелу Лукаку в аренду из «Челси» также еще не сработало, поскольку травмы позволили бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» сыграть всего пять матчей.
«Порту» квалифицировался как победитель группы B, попутно обыграв «Атлетико Мадрид» и «Байер» из Леверкузена, к тому же у команды Серхио Консейсао есть богатый опыт участия в Лиге чемпионов.
Это будет упорная борьба, но фаворитом на данном этапе является «Порту».
Победители: «Порту»
«Брюгге» против «Бенфики»
Две команды-сюрприза в Лиге чемпионов в этом сезоне. «Бенфика» дважды обыграла «Ювентус» в группе H, отправив итальянских гигантов в Лигу Европы, а победы со счетом 6:1 над «Маккаби» из Хайфы в 6-м туре было достаточно, чтобы вырвать у «ПСЖ» первое место и место среди сеяных команд.
Тем временем «Брюгге» блестяще стартовал в группе B, одержав три победы подряд, и только после того, как гарантировал выход из группы, сбавил обороты — потеря концентрации привела к тому, что они уступили первое место «Порту».
В команде Карла Хофкенса сочетаются молодость и опыт, в том числе бывший вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле и бывший нападающий «Бенфики» Роман Яремчук, а также такие молодые игроки, как Абакар Силла.
Но у «Бенфики» больше опыта в Лиге чемпионов, и в прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала, поэтому португальские гиганты будут фаворитами.
Победители: «Бенфика»
«Айнтрахт» Франкфурт против «Наполи»
Две из самых захватывающих команд в Лиге чемпионов этого сезона, но ушедшие в отрыв лидеры Серии А «Наполи» выглядят скорее законченным продуктом, чем «Айнтрахт», который попал в групповой этап, выиграв Лигу Европы в прошлом сезоне.
«Наполи» Лучано Спаллетти разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:1 дома в первом матче группы А и доминировал на «Энфилде», пока два поздних гола не принесли им поражение.
Но Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия и Джованни Симеоне дают «Наполи» такую угрожающую силу в атаке, которая сильно усложняет жизнь «Айнтрахту».
«Айнтрахт» Оливера Гласнера продемонстрировал невероятный дух, победив «Барселону» и «Вест Хэм» в прошлом сезоне в Лиге Европы, и они переросли в Лигу чемпионов.
У них есть скорость в атаке, и они будут забивать голы, но в феврале «Наполи» может оказаться для них слишком сильным.
Победители: «Наполи»