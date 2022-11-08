Игра на выбывание. ПСЖ сразится с «Баварией», а «Реал» и «Ливерпуль» повторят прошлогодний финал

Поскольку чемпионат мира 2022 года должен начаться менее чем через две недели, основное внимание теперь начинает уделяться крупнейшему международному футбольному турниру.

Но не будет времени, чтобы как следует отойти после чемпионата мира, поскольку Лига чемпионов вернется в середине февраля с серией выдающихся противостояний.

В то время как «Ливерпуль» — «Реал» и «ПСЖ» — «Бавария» являются, без сомнения, выдающимися матчами, есть еще и несколько хорошо сбалансированных поединков между «Миланом» и «Тоттенхэмом», «Боруссией Дортмунд» и «Челси», а также между «Брюгге» и «Бенфикой».

«Манчестер Сити» и «Наполи», две сильнейшие команды группового этапа, также сыграют с «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт Франкфурт» соответственно.

Так как же все это будет происходить, и какие команды выйдут в четвертьфинал?

«Ливерпуль» против «Реала»

Противостояние, которого не хотела бы ни одна из сторон. Неспособность «Ливерпуля» занять первое место в группе А сделала их уязвимыми для получения сильного соперника в 1/8 финала, и трудно найти соперника сильнее действующих чемпионов из «Реала», которые также предпочли бы избежать команды Юргена Клоппа на этом этапе.

Неоднозначная форма «Ливерпуля» в этом сезоне делает «Реал» фаворитом, позволяя увеличить свое преимущество над командой Клоппа, которую они обыграли в последних трех матчах Лиги чемпионов.

Фактически, помимо победы в Лиге чемпионов против «Тоттенхэма» в Мадриде в 2019 году, надежды «Ливерпуля» на успех в этом турнире были уничтожены «Реалом» или «Атлетико» в 2018, 2020, 2021 и 2022 годах, так что предзнаменования благоволят команде Карло Анчелотти.

«Ливерпуль» проиграл пять из шести последних встреч с «Реалом», начиная с октября 2014 года, но они способны положить конец этой неудачной серии.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Однако в этом сезоне «Реал» не проигрывает в Ла Лиге и может выйти на первое место, выиграв игру с лидирующей «Барселоной», поэтому они находятся в впечатляющей форме и станут фаворитами на победу над «Ливерпулем».

Победители: «Реал Мадрид»

«Пари Сен-Жермен» против «Баварии»

Повторение финала 2020 года, когда «Бавария» обыграла «ПСЖ» в Лиссабоне во время первого появлении французского клуба в финале Лиги чемпионов.

Но, вылетев в 1/8 финала от «Реала» в прошлом сезоне, ПСЖ столкнется с серьезной проблемой, если захочет избавиться от воспоминаний об этом разочаровании в матче с «Баварией».

Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси хорошо показали себя в этом сезоне, ПСЖ ни разу не проиграл на групповом этапе, но «Бавария» прошла квалификацию с шестью победами из шести в группе, которая включала в себя «Интер» и «Барселону».

Это будет мощное противостояние в течение двух матчей, и победители могут поднять трофей в Стамбуле в июне следующего года. «Бавария» — самый сильный соперник, с которым мог бы столкнуться «ПСЖ».

Победители: ПСЖ

«РБ Лейпциг» против «Манчестер Сити»

«Сити» Пепа Гвардиолы будет явным фаворитом на победу в этом противостоянии, но «Лейпциг» — опасный аутсайдер, и их победа над «Реалом» со счетом 3:2 в группе F оказалась решающей для выхода в 1/8 финала.

Если Эрлинг Холанн и Кевин Де Брейне будут в хорошей форме, трудно представить себе что-то кроме победы «Сити» в двух матчах, но у клуба Марко Розе есть качественные игроки в составе, и все зависит от того, смогут ли они удержать таких игроков, как Кристофер Нкунку и Йошко Гвардиол — оба являются трансферными целями «Челси» — во время январского трансферного окна.

Если «Лейпциг» сможет сохранить своих лучших игроков и если нападающий Тимо Вернер сможет оправиться от травмы связок голеностопного сустава, из-за которой он не попал в состав сборной Германии на чемпионат мира, они могут как следует шокировать публику.

Не заблуждайтесь, «Сити» — однозначные фавориты; им просто нужно уважать этого противника.

Победители: Манчестер Сити

«Боруссия» Дортмунд против «Челси»

Дуэт «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг и Кристиан Пулишич получат шанс навестить свой бывший клуб в Дортмунде в этом противостоянии, а также большое внимание будет уделено полузащитнику «Боруссии» Джуду Беллингему, который сыграет против одного из многих клубов, которые хотят подписать его следующим летом.

Обе команды довольно нестабильны в этом сезоне, но они также обладают первоклассными опытными футболистами, поэтому вопрос будет зависеть от того, на чьей стороне достаточно игроков, способных проявить себя в решающий момент.

У Дортмунда есть Матс Хуммельс, Марко Ройс и Никлас Зюле; «Челси» может похвастаться Тьяго Силвой, Рахимом Стерлингом и Н'Голо Канте.

Также на повестке битва между товарищами по сборной США Пулишичем и Джованни Рейна, так что в этом матче нет недостатка в сюжетных линиях.

Победители: «Челси»

«Милан» против «Тоттенхэма»

Интригующее противостояние между двумя командами, которые в этом сезоне были нестабильны в Лиге чемпионов, но обе способны пройти дальше по турнирной сетке.

Это также дает боссу «Шпор» Антонио Конте шанс вернуться на «Сан-Сиро», где он привел заклятых соперников «Милана» из «Интера» к титулу Серии А в 2021 году, так что будет много шума как на поле, так и за его пределами.

Это противостояние может свестись к битве форвардов. Смогут ли Гарри Кейн и Сон Хын Мин поразить «Милан» своими талантами, или бывший нападающий «Челси» и «Арсенала» Оливье Жиру снова вернется, чтобы насолить «шпорам»?

И готов ли 41-летний Златан Ибрагимович забить еще один важный гол? Трудная пара, и это будет захватывающая битва между Конте и тренером «Милана» Стефано Пиоли.

Победители: «Милан»

«Интер» Милан против ФК «Порту»

«Интер» вышел в 1/8 финала, обогнав «Барселону», но команда Симоне Индзаги в этом противостоянии ходит в аутсайдерах.

В чемпионате Италии «Интер» никак не может набрать лучшую форму, а позиция Индзаги находится под угрозой из-за пяти поражений в 13 играх, в результате чего клуб находится на седьмом месте.

Возвращение Ромелу Лукаку в аренду из «Челси» также еще не сработало, поскольку травмы позволили бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» сыграть всего пять матчей.

«Порту» квалифицировался как победитель группы B, попутно обыграв «Атлетико Мадрид» и «Байер» из Леверкузена, к тому же у команды Серхио Консейсао есть богатый опыт участия в Лиге чемпионов.

Это будет упорная борьба, но фаворитом на данном этапе является «Порту».

Победители: «Порту»

«Брюгге» против «Бенфики»

Две команды-сюрприза в Лиге чемпионов в этом сезоне. «Бенфика» дважды обыграла «Ювентус» в группе H, отправив итальянских гигантов в Лигу Европы, а победы со счетом 6:1 над «Маккаби» из Хайфы в 6-м туре было достаточно, чтобы вырвать у «ПСЖ» первое место и место среди сеяных команд.

Тем временем «Брюгге» блестяще стартовал в группе B, одержав три победы подряд, и только после того, как гарантировал выход из группы, сбавил обороты — потеря концентрации привела к тому, что они уступили первое место «Порту».

В команде Карла Хофкенса сочетаются молодость и опыт, в том числе бывший вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле и бывший нападающий «Бенфики» Роман Яремчук, а также такие молодые игроки, как Абакар Силла.

Но у «Бенфики» больше опыта в Лиге чемпионов, и в прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала, поэтому португальские гиганты будут фаворитами.

Победители: «Бенфика»

«Айнтрахт» Франкфурт против «Наполи»

Две из самых захватывающих команд в Лиге чемпионов этого сезона, но ушедшие в отрыв лидеры Серии А «Наполи» выглядят скорее законченным продуктом, чем «Айнтрахт», который попал в групповой этап, выиграв Лигу Европы в прошлом сезоне.

«Наполи» Лучано Спаллетти разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:1 дома в первом матче группы А и доминировал на «Энфилде», пока два поздних гола не принесли им поражение.

Но Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия и Джованни Симеоне дают «Наполи» такую угрожающую силу в атаке, которая сильно усложняет жизнь «Айнтрахту».

«Айнтрахт» Оливера Гласнера продемонстрировал невероятный дух, победив «Барселону» и «Вест Хэм» в прошлом сезоне в Лиге Европы, и они переросли в Лигу чемпионов.

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У них есть скорость в атаке, и они будут забивать голы, но в феврале «Наполи» может оказаться для них слишком сильным.

Победители: «Наполи»