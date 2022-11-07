Трансферный дайджест. 1 — 7 ноября

Лионель Месси

Нападающий, ПСЖ, 35 лет

Уже который год подряд Дэвид Бекхэм пытается переманить Лионеля Месси в «Интер» Майами. В какой-то момент подключилась и «Барселона».

На YouTube-канале Фабрицио Романо обсудили вероятность такого трансфера в ближайшее время. На данный момент аргентинец находится в хорошей форме и в свои 35 лет все еще может выигрывать трофеи.

Предпосылок к тому, что Месси покинет ПСЖ в ближайшее время до конца контракта вряд ли стоит. Источник заявляет о хороших отношениях игрока с главный тренером «парижан» Кристофом Гальтье. Также футболиста устраивает цели ПСЖ. И уж точно «Барселона» такого пока предложить не может, а именно победы в чемпионате и Лиге чемпионов.

Вполне вероятно, что в будущем Лео уйдет в другой клуб, но это вряд ли будет Европа. Сейчас он на закате своей карьеры и намерен выиграть все, что сможет. После чемпионата мира можно будет думать о будущем, но пока аргентинец готов бороться за наивысшие награды.

Лионель Месси globallookpress.com

Вариант с «Интером» является неплохим для завершения карьеры, как и в целом лига МЛС.

Наш прогноз: до конца контракта не уйдет.

Леандро Троссард

Полузащитник, «Брайтон», 27 лет

Троссар, пожалуй, самый заметный игрок в составе «Брайтона». Это не удивительно, ведь он сейчас лучший бомбардир команды. В 12 матча АПЛ он забил 7 голов.

На фоне таких результатов футболист заинтересовал некоторые топ-клубы, в частности, «Челси». По данным Sports Illustrated, «аристократы» рассматривают возможность приобретения футболиста.

Леандро Троссар globallookpress.com

Известно, что «синие» будут внимательно следить за выступлениями Троссара на предстоящем чемпионате мира. Но учитывая, что сейчас «Челси» тренирует Грэм Поттер — бывший наставник «Брайтона» -, то переход игрока очень даже возможен.

Хет-трик в ворота «Ливерпуля», а также голы в ворота «Ман Сити» и «Челси» уже многое говорят. Зимой «Брайтону» будет сложно удержать своего лидера, а «Челси» нужен нападающий.

Наш прогноз: «Челси» — хороший вариант.

Френки де Йонг

Полузащитник, «Барселона», 25 лет

Слухи по поводу возможного ухода де Йонга не утихают. «Барса» хочет расстаться с игроком, чтобы разгрузить бюджет. Diario Sport сообщает, что сам игрок не хочет уходить и намерен доиграть до конца контракта (2026 год).

Уход де Йонга может позволить «Барсе» получить необходимый запас средств для дальнейшего усиления состава. При этом из команды скоро уйдет Серхио Бускетс и его придется кем-то заменить.

«Каталонцы» рассматривают Рубена Невеша и Мартин Субименди. За них, правда придется отдать не менее 50 млн евро. Встает вопрос: зачем тратить деньги на нового опорника, если есть Френки де Йонг, который вполне может занять место Бускетса и выполнять его роль.

Ранее «Барса» уже пыталась продать голландца, но безуспешно. Игрок не заинтересован в переходе. Возможно, клубу придется искать компромисс.

Наш прогноз: Клуб пересмотрит свою идею о продаже игрока.

Джуд Беллингем

Полузащитник, «Боруссия» Дортмунд, 19 лет

Уже все решено и «Боруссия» не удержит вундеркинда у себя. «Реал», «Ливерпуль», «Ман Сити» и другие топ-клубы уже пытаются искать варианты для покупки футболиста.

По данным ESPN, в борьбе за игрока лидером является «Ливерпуль». Источник пишет, что представители клуба нашли общий язык с окружением игрока.

Джуд Беллингем globallookpress.com

В Sport Bild написали, что За Беллингема «Ливерпуль» готов дать как минимум 100 млн евро. Клуб настроен приложить все усилия, чтобы подписать футболиста.

В Marca пишут, что «Реалу» переговоры даются с большим трудом, тогда как «мерсисайдцам» удалось продвинуться в этом вопросе. Решающим фактором станет размер предложения, согласно источнику, «Боруссия» может запросить около 150 млн.

В любом случае, борьба за игрока только начинается. Итоги сезона тоже покажут, у кого больше шансов.

Наш прогноз: Если «Ливерпуль» провалит сезон, то шансов у него будет мало.

Жерар Делофеу

Полузащитник, «Удинезе», Жерар Делофеу

La Gazzetta dello Sport сообщила, что игрок «Удинезе» Жерар Делофеу попал в список интересов «Наполи», «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

Жерар Делофеу globallookpress.com

Вероятность ухода футболиста крайне высока, так как его контракт действует до кона следующего сезона. При этом он имеет неплохую статистику и сейчас набрал 2+6 по системе гол+пас в 12 матчах Серии А.

Кажется, что именно «Наполи» будет наиболее близким к подписанию испанца. Ранее «неаполитанцы» уже обращались к «Удинезе», но тогда клуб не смог удовлетворить запросы удинцев. Они запрашивали 25-30 млн евро.

Из представленных вариантов Жерара наверняка больше всего может заинтересовать «Наполи». Команда Спаллетти как никогда близка к чемпионскому титулу и проводит отличную кампанию в Лиге чемпионов. «Неаполитанцам» стоит лишь убедить «Удинезе».

Наш прогноз: «Наполи».