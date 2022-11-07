Трансферный дайджест. 1 — 7 ноября

Лионель Месси
Нападающий, ПСЖ, 35 лет
Уже который год подряд Дэвид Бекхэм пытается переманить Лионеля Месси в «Интер» Майами. В какой-то момент подключилась и «Барселона».
На YouTube-канале Фабрицио Романо обсудили вероятность такого трансфера в ближайшее время. На данный момент аргентинец находится в хорошей форме и в свои 35 лет все еще может выигрывать трофеи.
Предпосылок к тому, что Месси покинет ПСЖ в ближайшее время до конца контракта вряд ли стоит. Источник заявляет о хороших отношениях игрока с главный тренером «парижан» Кристофом Гальтье. Также футболиста устраивает цели ПСЖ. И уж точно «Барселона» такого пока предложить не может, а именно победы в чемпионате и Лиге чемпионов.
Вполне вероятно, что в будущем Лео уйдет в другой клуб, но это вряд ли будет Европа. Сейчас он на закате своей карьеры и намерен выиграть все, что сможет. После чемпионата мира можно будет думать о будущем, но пока аргентинец готов бороться за наивысшие награды.
Вариант с «Интером» является неплохим для завершения карьеры, как и в целом лига МЛС.
Наш прогноз: до конца контракта не уйдет.
Леандро Троссард
Полузащитник, «Брайтон», 27 лет
Троссар, пожалуй, самый заметный игрок в составе «Брайтона». Это не удивительно, ведь он сейчас лучший бомбардир команды. В 12 матча АПЛ он забил 7 голов.
На фоне таких результатов футболист заинтересовал некоторые топ-клубы, в частности, «Челси». По данным Sports Illustrated, «аристократы» рассматривают возможность приобретения футболиста.
Известно, что «синие» будут внимательно следить за выступлениями Троссара на предстоящем чемпионате мира. Но учитывая, что сейчас «Челси» тренирует Грэм Поттер — бывший наставник «Брайтона» -, то переход игрока очень даже возможен.
Хет-трик в ворота «Ливерпуля», а также голы в ворота «Ман Сити» и «Челси» уже многое говорят. Зимой «Брайтону» будет сложно удержать своего лидера, а «Челси» нужен нападающий.
Наш прогноз: «Челси» — хороший вариант.
Френки де Йонг
Полузащитник, «Барселона», 25 лет
Слухи по поводу возможного ухода де Йонга не утихают. «Барса» хочет расстаться с игроком, чтобы разгрузить бюджет. Diario Sport сообщает, что сам игрок не хочет уходить и намерен доиграть до конца контракта (2026 год).
Уход де Йонга может позволить «Барсе» получить необходимый запас средств для дальнейшего усиления состава. При этом из команды скоро уйдет Серхио Бускетс и его придется кем-то заменить.
«Каталонцы» рассматривают Рубена Невеша и Мартин Субименди. За них, правда придется отдать не менее 50 млн евро. Встает вопрос: зачем тратить деньги на нового опорника, если есть Френки де Йонг, который вполне может занять место Бускетса и выполнять его роль.
Ранее «Барса» уже пыталась продать голландца, но безуспешно. Игрок не заинтересован в переходе. Возможно, клубу придется искать компромисс.
Наш прогноз: Клуб пересмотрит свою идею о продаже игрока.
Джуд Беллингем
Полузащитник, «Боруссия» Дортмунд, 19 лет
Уже все решено и «Боруссия» не удержит вундеркинда у себя. «Реал», «Ливерпуль», «Ман Сити» и другие топ-клубы уже пытаются искать варианты для покупки футболиста.
По данным ESPN, в борьбе за игрока лидером является «Ливерпуль». Источник пишет, что представители клуба нашли общий язык с окружением игрока.
В Sport Bild написали, что За Беллингема «Ливерпуль» готов дать как минимум 100 млн евро. Клуб настроен приложить все усилия, чтобы подписать футболиста.
В Marca пишут, что «Реалу» переговоры даются с большим трудом, тогда как «мерсисайдцам» удалось продвинуться в этом вопросе. Решающим фактором станет размер предложения, согласно источнику, «Боруссия» может запросить около 150 млн.
В любом случае, борьба за игрока только начинается. Итоги сезона тоже покажут, у кого больше шансов.
Наш прогноз: Если «Ливерпуль» провалит сезон, то шансов у него будет мало.
Жерар Делофеу
Полузащитник, «Удинезе», Жерар Делофеу
La Gazzetta dello Sport сообщила, что игрок «Удинезе» Жерар Делофеу попал в список интересов «Наполи», «Боруссия» и «РБ Лейпциг».
Вероятность ухода футболиста крайне высока, так как его контракт действует до кона следующего сезона. При этом он имеет неплохую статистику и сейчас набрал 2+6 по системе гол+пас в 12 матчах Серии А.
Кажется, что именно «Наполи» будет наиболее близким к подписанию испанца. Ранее «неаполитанцы» уже обращались к «Удинезе», но тогда клуб не смог удовлетворить запросы удинцев. Они запрашивали 25-30 млн евро.
Из представленных вариантов Жерара наверняка больше всего может заинтересовать «Наполи». Команда Спаллетти как никогда близка к чемпионскому титулу и проводит отличную кампанию в Лиге чемпионов. «Неаполитанцам» стоит лишь убедить «Удинезе».
Наш прогноз: «Наполи».