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    Салиба — новая суперзвезда «Арсенала». Кажется, «канониры» нашли идеального защитника

    Вильям Салиба вскоре может закрепить за собой статус лучшего центрального защитника в европейском футболе

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    Вильям Салиба
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    Вильям Салиба
    Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба стал главным действующим лицом в недавнем матче с «Челси» (1:0). И нетрудно предположить, что это далеко не все, на что он способен, пишет автор GOAL Чарльз Уоттс.
    Воскресная встреча «Арсенала» и «Челси» в каком-то смысле напоминала смену караула. И не только по тому, что это был яркий пример того, как «канониры» опередили «синих» в борьбе за статус главной команды Лондона.

    И особенно показательной в этом плане была игра центральных защитников на «Стэфморд Бридж».

    С одной стороны — 38-летний Тиаго Силва, один из лучших защитников своего поколения. С другой — Вильям Салиба, который моложе бразильца на 17 лет. И есть подозрение, что в ближайшее время француз прочно закрепится в категории топовых центральных защитников в европейском футболе.

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    • Салиба провел невероятный матч на «Стэмфорд Бридж». Вместе с Габриэлем ему удалось оставить в тени Пьера-Эмерика Обамеянга, в итоге коснувшегося мяча всего лишь восемь раз.

    Это было показательное выступление «Арсенала», и в центре внимания оказался Салиба.

    Вильям сделал 58 передач — больше, чем любой другой игрок на поле. Он 72 раза коснулся мяча — больше было только у Томаса Парти (75). И по многим остальным показателям 21-летний футболист тоже был лучшим.

    Совсем неудивительно, что ему досталась награда лучшему игроку матча.

    «Я думаю, что Салиба и Габриэл провели выдающийся матч. Именно благодаря их действиям нам удавалось сдерживать соперника. Они отлично выполнили свою работу», — сказал после игры главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

    Вильям Салиба «съел» Пьера-Эмерика Обамеянга в недавнем матче с «Челси»
    globallookpress.com

    Салиба впечатляет с тех пор, как вернулся в «Арсенал» из аренды в «Марселе», за который выступал в прошлом сезоне.

    Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году из «Сент-Этьена» за 27 миллионов фунтов, но сразу же вернулся в свой родной клуб на правах аренды. Безусловно, были сомнения, сможет ли он заиграть в команде Артеты.

    Но Салиба в первом же матче заставил замолчать всех, кто сомневался в нем. И с тех пор он играет все лучше и лучше. Уверенные действия пары центральных защитников — одна из главных причин, почему «Арсенал» продолжает удерживать лидерство в АПЛ.

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    • Салиба и Габриэл до сих пор выходили на поле с первых минут в каждом матче. Очевидно, что в их действиях есть правильная химия.

    «Они отлично взаимодействуют. Думаю, вы заметили это. Между ними есть химия. Более того, я считаю, что они делают друг друга лучше благодаря тем качествам, которые у них есть», — отмечает Артета.

    Салиба феноменально проводит дебютный сезон в АПЛ. А его игра на «Стэмфорд Бридж» показала, насколько он хорош в этой кампании.

    Как ни странно, он сразу же заиграл так, будто проводит в АПЛ далеко не первый сезон.

    После 13-ти туров Салиба занимает четвертое место в АПЛ по количеству отборов (28) среди центральных защитников и первое место по подборам (114). И при этом надо не забывать, что в его активе два гола.

    Молодая звезда «Арсенала» занимает пятое место по количеству точных передач (784), восьмое по количеству касаний (965), а среднее количество минут на пропущенные голы составляет 105,1 — по этому показателю он в топ-3 АПЛ. Примечательно, что в этом сезоне обыграть Салиба удалось только форварду «Тоттенхэма» Сон Хын Мину в дерби Северного Лондона.

    Вильям Салиба
    globallookpress.com

    «То, как он зарекомендовал себя, хладнокровие и лидерские качества, которые он продемонстрировал на поле, — это действительно не может не впечатлять. Он очень спокойный, но в то же время очень уверенный в себе», — говорит Артета.

    Ранее в этом сезоне Аарон Рамсдейл назвал Салиба «Роллс-Ройсом». И в матче с «Челси» можно было понять, почему именно такое сравнение сделал голкипер «Арсенала».

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    • Складывалось впечатление, что Салиба играл в режиме круиз-контроля, когда скользил по промокшему газону «Стэмфорд Бридж». Ему с легкостью удавалось сдерживать Обамеянга и остальных атакующих игроков «Челси».

    Очевидно, что у Салиба есть все, чтобы стать одним из лучших в Европе. Возможно, он будет одним из главных героев сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

    Вильям Салиба
    globallookpress.com

    Приоритетом «Арсенала» остается подписание нового контракта с французским защитником. Действующее соглашение истекает следующим летом.

    Безусловно, «Арсеналу» придется раскошелиться, учитывая то, как Салиба играет в этом сезоне. И нет никаких сомнений, что в клубе не станут жадничать, четко осознавая важность этого игрока для команды.

    В лице Салиба «Арсенал» получил новую суперзвезду. Путь в АПЛ получился не самым быстрым, но француз сразу же доказал, что на него можно рассчитывать.

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