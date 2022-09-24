Удовлетворительно. Экспериментальная сборная России вымучила победу в Бишкеке

Футболисты сборной России переиграли команду Киргизии (2:1) в товарищеском матче в Бишкеке. В составе российской сборной мячи забили Александр Соболев и Даниил Уткин. У хозяев отличился Алимардон Шукуров. Для команды Валерия Карпина этот матч стал первым с ноября 2021 года.

Обновленная сборная Карпина

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибра сетует на малую интересность товарищеского матча, который проходит на фоне отстранения сборной России от официальных матчей и недопуска на ЧМ-2022 и Евро-2024.

«Казалось, что в такой ситуации и на фоне частичной мобилизации матч национальной команды должен стать важным событием для болельщиков. Все-таки мы так давно не видели наших парней вместе и не могли оценить их готовность на международном уровне. Однако если не товарищеский статус матча, то уж уровень соперника (95-е место в рейтинге ФИФА) точно сильно снизил градус эмоций для зрителей.

А окончательно обнулил его сам Карпин, выпустивший с первых минут максимально непривычный состав, в котором не было не только легионеров Александра Головина, Магомеда Оздоева и Артема Дзюбы (Алексей Миранчук травмирован), но и вообще большинства игроков основы вроде Георгия Джикии, Далера Кузяева, Дмитрия Баринова, великолепно играющего в чемпионате Андрея Мостового, которому почему-то предпочел зенитовского резервиста Зелимхана Бакаева…

Кыргыстан — Россия Сборная Росиия

И ведь не скажешь, что Карпин решил посмотреть в деле тех, кого видит нечасто. Например, Данил Глебов и Максим Осипенко вообще играют у него в "Ростове". В этой связи интересно, почему вышли Александр Соболев, Вячеслав Караваев и Матвей Сафонов? Они тоже не первый выбор тренера на своих позициях?»

Валерий Карпин главный тренер сборной России Киргизия понравилась, знали, как играет — быстрые футболисты, быстро играли вперед. У меня критического настроения нет, многие вещи не получались. Посмотрели игроков, которые в российском чемпионате выделяются. Кто‑то был лучше, кто‑то хуже. Просмотром новичков доволен. По игре есть недочеты, но это понятно. Редко кого отмечаю из игроков публично. Для себя я это сделал. По фамилиям не буду называть. Разбор матча не планируется. До следующего сбора собираться нет смысла.

Кыргызстан дал бой сборной России

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отдает должное хозяевам, которые за счет настроя и поддержки болельщиков сумели нивелировать разницу в классе.

«Пожалуй, эта игра напоминала матчи Кубка России, когда команда РПЛ приезжает в гости к сопернику из Первой лиги и хозяева за счёт поддержки трибун, более высокой мотивации и хороших эмоций дают настоящий бой. Индивидуально футболисты Кыргызстана, конечно, послабее — эта сборная занимает лишь 95-е место в рейтинге ФИФА. Располагается между Люксембургом и Беларусью. Но на поле это не чувствовалось. Российский тренер Александр Крестинин вылепил очень неплохую команду.

Впрочем, в составе сборной Кыргызстана, в отличие от нашей, были легионеры — из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Гонконга и двое из России (Валерий Кичин и Эрбол Атабаев выступают в Первой лиге). И эти парни давали огня! Как ни удивительно, хозяева разбивали неслаженный прессинг команды Карпина, пытавшейся оказывать давление на тройку центральных защитников и опорников соперника. Находили варианты между линиями — организовывали контрвыпады. На левом фланге Кругового и Бакаева у нас были проблемы с точки зрения обороны.

Кыргыстан — Россия Сборная Росиия

Если лучший бомбардир в истории сборной Кыргызстана Мирлан Мурзаев (он забил 15 голов) чуть-чуть не попал со штрафного, то полузащитник "Немана" Алимардон Шукуров свой момент реализовал. Караваев с Максимом Осипенко проиграли эпизод, не заблокировали удар Шукурова из опасной зоны. Мяч влетел в сетку от штанги — без шансов для Сафонова».

Георгий Джикия Защитник сборной России Разные составы в двух таймах. Игра была достаточно тяжелая. Киргизы очень гостеприимно встретили, болельщики гнали свою сборную вперед. Игра осложнилась, но главное, что выиграли. Надеюсь, что обошлось без серьезных травм. Ожидали такого уровня сопротивления, конечно, потому что приехала сборная России. Многие ребята знают чемпионат не понаслышке. Кто‑то хотел проявить себя, у них есть мастеровитые игроки, хорошая сборная. Игра закончилась, посмотрите, что творится — в городе праздник, как поддерживают свою сборную. Надеюсь, что сегодня хороший день, в который киргизы немного отвлеклись, потому что все прекрасно понимают, что происходит. Безусловно, долго ждали сбор. Сборная нужна, очень рад, что собрались, провели официальную игру.

Несыгранность сборной России

Автор «Спорта день за днем» Павел Содаев отмечает, что из-за обилия новичков в составе россиян и их несыгранности, матч больше походил на тренировку.

«Теперь киргизская сборная в рейтинге ФИФА соседствует с такими известными командами, как Беларусь и Новая Зеландия в хвосте первой сотни. Это тоже не Рио-де-Жанейро, но уже не смешно. Так что гол в ворота Матвея Сафонова был вполне ожидаем. При любом состоянии сборной России киргизы могли огрызнуться на первых минутах.

А состояние сейчас полностью разобранное. Европейские легионеры не смогли принять участие в матче, что сразу ломает планы Валерия Карпина. Прошел тот период времени, когда у нас все футболисты призывались в сборную из домашнего чемпионата. Поэтому Карпин со спокойной совестью выпустил на игру полностью экспериментальный, совсем не сыгранный состав. Большая часть матча была похожа на открытую тренировку, а вовсе на на контрольный матч.

Кыргыстан — Россия Сборная Росиия

Российские игроки много жестикулировали, путаясь сговориться между собой прямо по ходу игры. Матвей Сафонов озадаченно вертел головой при вводе мяча. Ростовско-зенитовские фланги работали вразнобой, случайным образом. Из-за разлада допускались детские ошибки, причем даже юный Александр Коваленко хватался за кудрявую голову в негодовании.

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В первые полчаса киргизы могли забить и больше одного гола. А дальше произошло то, что всегда происходит в схватке соперников разного класса. Киргизы выдохлись и подсели физически. Они утратили контроль над мячом, и гол Соболева с пенальти не заставил себя ждать. В концовке первого тайма уже сборную Кыргызстана от гола спасала лишь несыгранность россиян».

Александр Соболев форвард сборной России Все супер, все понравилось. Полный стадион, хоть и небольшой, и поле не лучшего качества, но это уходит на второй план. Сегодня праздник в городе, в стране, поэтому только положительные эмоции. Ощущения? Самые лучшие. Это классно, потому что ты играешь за сборную, представляешь свою страну. Да, в товарищеских матчах, но ты в сборной — по мне так это кайф. Результат сегодня не был важен, на самом деле. Просто собрались, сыграли — праздник. На результат сегодня вообще не смотрели. Конечно, когда ты забиваешь, команда всегда начинает немного по-другому играть. Наверно, это как-то повлияло, не знаю.

Не надо недооценивать Азию

Обозреватель Sportbox.ru Глеб Томашевский иронизирует над теми, кто предлагает сборной России перейти в Азиатскую конфедерацию в надежде на доминирование там.

«После перерыва Карпин сделал замены и выпустил игроков основы. Однако ситуация на поле кардинально не изменилась. Россия по-прежнему больше владела мячом, но забить так и не могла. Самый острый момент был, пожалуй, у Николая Комличенко, который вышел один на один, но не смог переиграть кипера Эржана Токотаева.

В целом было видно, что киргизы подустали. В первом тайме у них было значительное преимущество по ударам, после перерыва же они почти не били по воротам. Но отдать хозяевам должное просто необходимо: они превзошли все ожидания. Если кто-то думал, что Россия легко разберётся со своим соперником, то это было ошибочное предположение. Игра показала, что Киргизия умеет контролировать мяч, убегать в контратаки, бить по воротам. Это сильная команда, способная на многое. Кубок Азии-2019, на котором она вышла из группы, был тому подтверждением.

Кыргыстан — Россия Сборная Росиия

На фоне такого матча разговоры о том, что Россия могла бы быть абсолютным чемпионом в азиатской конфедерации, начинают казаться преувеличением. Да, мы сильнее многих команд, но не в разы. Так что если наша сборная решит сменить часть света, чтобы избежать международной изоляции, она столкнётся с довольно серьёзной конкуренцией. Это Азия, сынок!

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В концовке встречи Даниил Уткин всё-таки вывел нашу команду вперёд. Победа получилась максимально трудовой и отнюдь не весёлой в плане зрелищности. Видно, что сборная давно не собиралась вместе, давно не испытывала настоящих футбольных эмоций и находится в несколько подавленном состоянии. Хочется верить, что это пройдёт».

Николай Комличенко Форвард сборной России Атмосфера классная! Встретили хорошо, спасибо всем местным. А по поводу игры, конечно, хотелось показать лучше и красивее футбол, и намного результативнее. Но по некоторым причинам не получилось, к сожалению. Но мы выиграли, и нам всем нужно работать. Да, конечно, поле не лучшего качества, но соперник играл на том же поле. Это не может быть оправданием. Я не особо доволен своей игрой. Если бы забил, было бы лучше. Я понимаю болельщиков, хотелось показать более результативную игру. Будем работать над этим.

После замен не заиграли намного сильнее

Автор Soccer.ru Вадим Багров огорчен тем, что игра сборной России не стала заметно лучше после выхода на поле опытных игроков.

«Разница между первым и вторым таймами простая, но не связана с работой гостей. Киргизы сами подарили пенальти до перерыва, а позже устали. Обновленный состав Карпина немножко побегал с мячом. Уткин реализовал редкий шанс, исправил ошибку коллеги по клубу Комличенко, который не забил после выхода один на один. Задвигались, особенно если говорим о левом фланге. Через Джикию выходили на Макарчука и Мостового. И Баринов был лучше, чем коллеги до перерыва.

Россия точно не была на голову сильнее скромного соперника. Хозяева поля сыграли добротно, отрыли счет голам, не паниковали во втором тайме и часто выигрывали подборы. Ошиблись в обороне дважды, ведь мастерства с запасом нет, но было понимание своей игры, чем Россия не побаловала. Кыргызстан понравился больше, хотя в рамках скромных оценок всего матча. У хозяев нормальная команда, невзирая на скромное место в рейтинге ФИФА рядом со второй сотней.

Кыргыстан — Россия Сборная Росиия

Обидно, что даже после запланированных заранее замен в перерыве не удалось загнать хозяев, как полагается в матче фаворита и аутсайдера. Появились новые латерали, вышли опытные Джикия и Кузяев, выпустили Уткина и Баринова. Сменились форварды, пошли вперед Глушенков и Комличенко. И десять новых игроков, ведь остался один Сафонов из старта, не наиграли на победу, хотя получили ее. Пожалуй, хозяева в целом заслужили боевую ничью.

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Видно было, что Карпин не только бросил в бой молодежь, но и придержал на второй тайм состав, который ему нравится больше. Дожали оппонента, но после промаха Комличенко не было лавины моментов у ворот Токотаева. Представьте, что Уткин не забивал. Как бы тогда оценили качество игры? Такой мысленный эксперимент важен, спарринги не о результате, а о качестве футбола и экспериментов, на что акцентировал внимание сам тренер».

Сборная России показала, что она жива

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов считает, что футбольное содержание матча с Киргизей не слишком важно, главное что матч вообще состоялся.

«По содержанию этот матч — из ряда тех, которые лучше поскорее забыть. Но, кажется, смысл всего этого действа был совсем не в этом. Карпин уже стартовым составом продемонстрировал, как именно нужно воспринимать эту игру. В основе появилось сразу трое новичков, впервые получивших вызов в сборную. В том числе 19-летний Александр Коваленко из "Крыльев Советов", в карьере которого чуть больше тысячи сыгранных минут на уровне РПЛ. На скамейке остались Джикия, Баринов и Кузяев, без которых в последние годы было сложно представить основу сборной. Тренерский штаб демонстративно выставил молодняк, так как в приоритете — посмотреть, что способен показать ближайший резерв, на который может быть сделана ставка через год-два.

Кыргыстан — Россия Сборная Росиия

Показательна и история со связками. К примеру, у Карпина была возможность выпустить в основе (или на второй тайм, когда в перерыве состав сменился почти полностью) свою "ростовскую" пару защитников Осипенко — Сильянов. Или еще больше расширить клубный костяк "Ростова", дав шанс сыграть вместе трио Глебов — Уткин — Комличенко. Но тренер сознательно на это не пошел — важнее было посмотреть, как футболисты взаимодействуют в максимально некомфортных условиях.

Этим вечером в составе нашей сборной трудно кого-то выделить — даже успешные отрезки отдельных игроков регулярно заканчивались какой-нибудь грубейшей ошибкой на приеме или при простой передаче. Но футбольные детали здесь должны отойти на второй план. Матч с Киргизией — в первую очередь декларация, что сборная России жива. Напоминание об этом банальном факте сейчас самое важное».