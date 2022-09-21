«Пошел вон!». «Ювентусу» надо срочно избавиться от Аллегри, но проблема не только в тренере

взял на себя вину после поражения от «Монцы» в один из самых мрачных дней в истории «Ювентуса».

«Мое удаление стало главной причиной поражения в такой трудный момент сезона. Это исключительно моя вина», — написал аргентинец в соцсетях. Это было унизительное поражение от команды, которая до этого еще ни разу не побеждала.

Но на самом деле, это совсем не так.

Понятно, что удаление Ди Марии усугубило и без того непростую ситуацию, но это был лишь один симптомов текущего недомогания «Ювентуса». Это точно не причина очередного провала.

Но он, по крайней мере, хотя бы встал и признал свою ошибку. А вот те, кто действительно несет ответственность за ситуацию, в которой оказался «Ювентус», просто отмолчались.

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Сразу после финального свистка Аллегри, из-за дисквалификации наблюдавший за игрой с трибуны, очень быстро исчез из поля зрения телекамер. На пресс-конференции на вопросы журналистов пришлось отвечать его помощнику Марко Ландуччи. Основную тяжесть негативной реакции болельщиков приняли не себя игроки.

И в какой-то момент было сложно не испытывать некоторую симпатию к Леонардо Бонуччи и остальным игрокам «Юве», попавшим под жесткий поток оскорблений.

Вне всяких сомнений, они ужасно играли даже до удаления Ди Марии, но проблемы «Ювентуса» не ограничиваются только футболистами.

В субботнем интервью Corriere della Sport Аллегри четко дал понять, что в данный момент он не в состоянии что-либо улучшить из-за сложной кадровой ситуации.

«Качество всегда заключается в игроках, а не в тактике. Хороший тренер, в первую очередь, должен думать о футболистах», — утверждал Аллегри за день до ужасного матча против «Монцы».

Безусловно, «Ювентусу» очень не хватает некоторых игроков. Поль Погба, Федерико Кьеза, Войцех Щесны, Мануэль Локателли, Адриен Рабьо и Алекс Сандро — все они на данный момент находятся в лазарете. Но при этом надо не забывать, что речь идет о клубе с самым большим бюджетом в Италии, который застрял на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.

Кроме того, «Ювентус» проиграл первые два матча на групповом этапе Лиги чемпионов. Есть подозрение, что совсем скоро им придется попрощаться с шансами на попадание в плей-офф.

В конце концов, «Монца» до встречи с «Юве» не выиграла ни одного матча в Серии А. У «Старой синьоры» всего лишь две победы в текущем сезоне.

Слова Аллегри о значимости игроков, от которых, по его мнению и зависят результаты, вызвали недоверие со стороны многих экспертов и болельщиков.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Создалось впечатление, будто он утверждал, что тренер мало влияет на происходящее на поле. В принципе, с этим можно согласиться, когда речь идет об Аллегри.

«Есть два типа тренеров. Есть те, которые учат, как играть: ты выходишь на поле и уже знаешь, что тебе делать. Тебе не нужно думать. А есть такие, как Аллегри, которые дают представление об общем плане игры, а интерпретация уже зависит от действий отдельных исполнителей. Но нужно понимать, готовы ли игроки к такой ответственности», — сказал бывший полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо.

В игре «Ювентуса» наблюдается явная несогласованность. Например, Душан Влахович обладает потенциальным талантом одного из главных бомбардиров поколения, но он очень редко касается мяча.

Подобная схема может работать в «Манчестер Сити», где от нападающего требуется лишь завершать хорошо отрепетированные атаки. А Влахович в «Ювентусе» работает изолированно и выглядит совершенно потерянным. Впрочем, как и многие его партнеры по команде.

И ничто из того, что Аллегри пытается применить, кажется, не работает. Как заметил один из журналистов. 4-3-3 не убеждает, 3-5-2 не убеждает — ничто не убеждает.

Душан Влахович globallookpress.com

Аллегри выглядит неспособным каким-либо положительным образом повлиять на игру «Ювентуса».

И это началось не вчера. У «Ювентуса» было много ужасных матчей и прошлом сезоне, в том числе ответная игра с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Аллегри тогда был разгневан реакцией на поражение его команды, пытаясь что-то рассказывать об «интеллектуальной нечестности». Хотя всем было понятно, что это провал — сокрушительный провал.

Второй период Аллегри в «Ювентусе» похож на бесконечную катастрофу.

Он должен был навести порядок и вернуть «Старую синьору» на победный путь, но в итоге в прошлом сезоне «Юве» впервые с 2011 года остался без трофеев.

И при этом команда показывала невероятно ужасный, прагматичный футбол, который порой было невозможно смотреть.

Аллегри всегда настаивал на том, что его команда не собирается участвовать в конкурсах красоты, но его «Ювентус» не только уродлив, но также постыдно неэффективен.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Даже против слабого соперника они играют в стиле «катеначчо», а современный подход к прессингу кажется игрокам чуждым или, возможно, даже чем-то запрещенным.

Даже в таком клубе, как «Ювентус», где «победа — это единственное, что имеет значение», болельщики и пресса настроены против тренера и его устаревшего стиля игры.

Только на прошлой неделе Tuttosport писал «Ювентус — Аллегри, достаточно» и умолял тренера «порадовать болельщиков» после того, как Аллегри посмеялся над разговорами о его возможном увольнении.

Между тем, во время прямой трансляции матча в Монце можно было услышать, как один фанат неоднократно кричал «Аллегри, пошел вон!».

Но он этого не сделает. В первую очередь потому, что его годовой оклад составляет 13 миллионов евро по контракту до лета 2025 года. Говоря о призывах болельщиков, Маурицио Арривабене ответил: «А вы заплатите тому, кто станет следующим тренером?».

Конечно, Арривабене отшучивался, но, как известно, в каждой хорошей шутке есть доля правды. Очевидно, что «Ювентусу» будет трудно найти финансы на топ-тренера. Дело в том, что за досрочный разрыв контракта с Аллегри туринскому клубу придется заплатить 36 миллионов евро. Короче, попали ребята.

К слову, Арривабене не так давно настаивал на том, что увольнение Аллегри было бы безумием. Но все идет к тому, что «Юве» придется согласиться на это «безумие». Уже сейчас всем понятно, что с Аллегри команде точно ничего не светит в этом сезоне.

Интервью Аллегри для Corriere della Sport, который он пытался выдать за разговор с другом-журналистом, застало клуб врасплох.

Очевидно, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли загнал себя в угол. Во многом это была его идея вернуть Аллегри. Не секрет, что Павел Недвед не ладит с последним, и якобы именно чех поспособствовал тому, чтобы в 2019 году клуб пригласил нового тренера. Недвед и сейчас выступает за немедленное увольнение Аллегри.

Андреа Аньелли globallookpress.com

Тем временем Арривабене выступает за смену тренера только в том случае, если «Юве» удастся найти недорогую замену. Возможность назначить Роберто Де Дзерби уже упущена — экс-тренер «Сассуоло» совсем недавно возглавил английский «Брайтон».

В итоге сейчас идут разговоры о том, чтобы доверить первую команду тренеру «молодежки» «Ювентуса» Паоло Монтеро. Но Аньелли опасается делать подобный шаг, помня о том, как он доверил команду Андреа Пирло, у которого на тот момент тоже не было никакого опыта работы на таком уровне.

«Ювентус», по всей видимости, не будет увольнять Аллегри в надежде на то то, что он в ближайшее время изменит ситуацию и гарантирует, что к тому времени, когда такие игроки, как Погба и Кьеза, вернутся в строй, команда будет в гораздо лучшем состоянии.

Но вполне реальный и понятный страх заключается в том, что все станет еще хуже. Пока Аллегри остается у руля команды, сложно представить, что ситуация может улучшиться.

«Юве» выглядит слабым не только морально, но и физически. Игроки чересчур подвержены мышечным травмам и кажутся вялыми на поле.

Тренировки Аллегри и работа тренеров по физподготовке стали главной темой для разговоров после ухода Маттейса де Лигта в «Баварию». Нидерландец якобы сказал главному тренеру мюнхенского клуба, что его первая тренировка в «Баварии» была самой сложной за четыре года.

Как ни крути, а неспроста руководитель клуба Джованни Андреини теперь будет следить за физическим состоянием команды.

Неудивительно, что Аньелли пытается найти альтернативные решения проблем «Ювентуса». Увольнение Аллегри — чересчур дорогое удовольствие. Но дело не только в этом.

Вернув Аллегри, Аньелли фактически признал, что совершил ошибку, когда отказался от него летом 2019-го сначала в пользу Маурицио Сарри, а затем Пирло.

Неужели теперь он признает, что допустил еще более ужасную ошибку? Президент «Ювентуса» выглядит так, будто понятия не имеет, что делает.

«Аллегри в опасности? Нет, потому что, если он уйдет, вслед за ним клуб должны покинуть и те, кто назначал его», — считает легенда «Ювентуса» Марко Тарделли.

Однако есть много тех, кто считают, что «Ювентусу» действительно нужны изменения в руководстве клуба. Некоторые уверены, что Джон Элканну пора убрать Аньелли, своего кузена, с поста президента туринского клуба.

Безусловно, репутация Аньелли как проницательного администратора сильно пострадала за последние четыре года, даже без учета его унизительной попытки создать европейскую Суперлигу, которая обернулась яростной реакцией со стороны большинства клубов Серии А.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Из Беппе Маротты сделали козла отпущения. В и в итоге он ушел в «Интер», с которым добился успеха. Приглашение Криштиану Роналду обернулось полным провалом. Пандемия указала на финансовую нестабильность клуба. Болельщики были в ярости от цен на билеты. У «Ювентуса» отсутствует четкий план развития.

Это правда, мышление «Ювентуса» стало ужасным запутанным. Они перешли от беспрецедентной эры доминирования в Италии, которая также включает два финала Лиги чемпионов, к полному институциональному кризису.

В конечном итоге досталось и Фабио Паратичи, который фактически сменил Маротту на посту генерального директора. А теперь под пристальным вниманием находится и Аньелли.

Крайне важно, чтобы он хотя бы частично взял на себя ответственность за тот хаос, который сейчас творится в клубе.

«Я профессионал, но в то же время и человек, который совершает ошибки и признает их», — написал после поражения от «Монцы» Ди Мария.

Точно так же просто обязан поступить и Аньелли. Ему пора признать, что возвращение Аллегри было ужасным решением.

На данном этапе кажется, что единственная надежда Аньелли остаться на своем посту — это увольнение Аллегри.