Идеальный старт. Англия возглавила группу после комфортной победы над Украиной

Сборная Англии обыграла Украину (2:0) в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы‑2024. Голы забили Гарри Кейн (37‑я минута) и Букайо Сака (40). Сборная Англии с 6 очками возглавила турнирную таблицу, Украина (0) идет на четвертом месте. Также в группе С выступают команды Северной Македонии (3), Италии (3) и Мальты (0).

Терпение и труд — не все перетрут

Автор Daily Mail Иэн Лэдимэн считает, что в матче на «Уэмбли» сказалась разница команд в классе.

«Проблема упорного труда заключается в том, что талант и вдохновение часто в конце концов побеждают его. Так получилось, что сборная Украины покинула "Уэмбли" только с неизменной симпатией остальной Европы. Чудо, что эта желто-синяя команда вообще еще играет. Просить их соревноваться на том уровне, на который они рассчитывали, было бы перебором.

В матче с Англией им не удалось пробить в створ. Их дисциплина, энергия и приверженность делу удерживали их в игре в течение получаса, но как только Англия забила, у них начались настоящие проблемы. Когда команда Гарета Саутгейта почти сразу же сделала это снова, исход матча был решен.

Англичане уже привыкли к таким "двоечкам", и это хорошая привычка. "Манчестер Сити", как правило, делает это на клубном уровне, как и "Ливерпуль". Голы приходят последовательно по мере нарастания импульса. Так как такие напряженные игры можно выиграть за считанные минуты.

На чемпионате мира в Катаре Англия в течение часа ходила пешком против Ирана, а затем забила три гола за десять минут до перерыва. Против Уэльса это было два за две минуты, а против Сенегала — два за шесть, опять же незадолго до перерыва.

Англия — Украина globallookpress.com

Такие всплески могут превратить сложные игры во что-то более комфортное, и хотя у сборной Англии никогда не было проблем на "Уэмбли", их два гола, забитые Гарри Кейном и Букайо Сака, позволили им раскрепоститься во второй половине игры, в которой они в конечном итоге сделали уже большой шаг к выходу на Евро-2024.

После разочарования в связи с вылетом с чемпионата мира и последовавшей за этим суматохи по поводу будущего Саутгейта это возвращение в международный футбол казалось важным. Результат меньше четырех очков в этих двух матчах, немного напряг бы.

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Как бы то ни было, победы в Италии, а теперь и дома оставили их в хорошей позиции, и игроки Англии вернутся в свои клубы с чувством, что они являются частью национальной команды, которая продолжает развиваться».

Бенефис Сака

Корреспондент The Telegraph Джейсон Барт выделяет в сборной Англии Букайо Сака, который был признан лучшим игроком матча.

«Восстановившийся Джордан Хендерсон был великолепен в полузащите, как и 19-летний Джуд Беллингем, который заставил трибуны громко вздохнуть, когда он прорвался на дриблинге через толпу украинских игроков в начале второго тайма. Но этот вечер принадлежал Сака.

Как и в случае с "Арсеналом", "звездный мальчик" продемонстрировал свою выдающуюся важность и угрозу, которую он представляет с тех пор, как поднялся на новый уровень. Никто не станет спорить с тем, что он талант мирового уровня, столь же важный для своей страны, как и для своего клуба. Даже такой талантливый игрок, как Руслан Малиновский, вынужден был оттягивать его назад на край штрафной площади, когда вингер его развернул.

Но именно роль Сака в двух голах Англии в первом тайме с разницей в четыре минуты была решающей. Именно Сака обеспечил точную передачу для удара Кейна, после того, как капитану была вручена "Золотая бутса" за то, что он побил рекорд Уэйна Руни по количеству голов, реализовав пенальти в Неаполе.

Англия — Украина globallookpress.com

Кейн начал движение с прекрасной смены темпа, чтобы найти пасом Сака, который вернул мяч — в рамках того, что было фактически огромной "стеночкой" — над защитой Украины, мимо Тараса Степаненко и Александра Караваева, который слишком медленно реагировал -, чтобы Кейн пробил слету с близкого расстояния.

Затем Сака превзошел это своим голом, когда он получил пас у штрафной от Хендерсона, позволил мячу прокатиться по своему телу, ушел от Матвиенко и нанес прекрасный удар левой ногой высоко в угол с 20 с лишним ярдов».

Украина избежала разгрома

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что счет в матче на «Уэмбли» мог быть и крупнее, хотя второй тайм прошел в более спокойном темпе.

«Ранее Украина проиграла только два из 19 отборочных матчей чемпионата Европы — дома и на выезде против Испании на Евро-2016, — но после гола Сака для них все было кончено. Небольшими отрезками матча они могли показать комфортное владение мячом, в то время как их хорошая физическая форма была ярко выражена — на взгляд Саутгейта, даже слишком.

Сватоку повезло, что он избежал предупреждения в первом тайме после грубого фола на Джуде Беллингеме, который снова радовал глаз. У Мэддисона было несколько приятных моментов, когда он владел мячом и контролировал его, а Чилуэлл привнес возможность атаковать на позиции левого защитника.

Англия — Украина globallookpress.com

Кайл Уокер безоговорочно выиграл свою скоростную дуэль с Михаилом Мудриком — украинский вингер был заменен сразу после часа игры — и казалось, что вторая половина матча пройдет на автопилоте, фанаты развлекались, пуская бумажные самолетики и "волну" по трибунам.

Айван Тони дебютировал на 81-й минуте, и сборная Англии была близка к позднему третьему голу. Двое других вышедших на замену, Конор Галлахер и Джек Грилиш, заставили Трубина потрудиться, а в промежутках Гарри Магуайр несколько раз пробил головой после угловых».

Мэддисон и Грилиш сражаются за место на фланге

Корреспондент ESPN Джеймс Олли отмечает, что наставник сборной Англии из-за травм игроков продолжает искать оптимальные варианты состава.

«Отсутствие Стерлинга и Маркуса Рашфорда в лагере сборной Англии, а также то, что Фил Фоден выбыл ранее в воскресенье после удаления аппендицита, создали реальную возможность в этих двух играх для Джека Грилиша и Джеймса Мэддисона претендовать на позицию на левом фланге в предпочитаемой Саутгейтом схеме 4-3-3.

Грилиш был в значительной степени неэффективен против Италии, упустив блестящий шанс при счете 2:0, что привело в ярость его тренера — рискованная попытка нанести удар внешней стороной бутсы, когда удар внутренней стороной имел бы более высокий процент успеха.

Мэддисон впервые вышел в стартовом составе за сборную Англии против Украины — возможно, решение принятое в последнюю минуту, учитывая время ухода Фодена — и выглядел эффективно, не продемонстрировав такой же результативности, как Сака.

Влияние Мэддисона, возможно, не было таким заметным, но он был заменен через четыре минуты после первого тайма, создав пять моментов, больше всего для игрока во время его полноценного дебюта за сборную Англии после Тео Уолкотта в матче против Андорры в сентябре 2008 года (шесть).

Англия — Украина globallookpress.com

С этой статистикой трудно спорить, если рассматривать ее отдельно. Тем не менее, есть вероятность, что Рашфорд и, возможно, Стерлинг останутся более предпочитаемыми вариантами.

Максимальное использование возможностей, которые предоставляет это количество атакующих вариантов, остается приятной загадкой для Саутгейта, но по крайней мере одну из них, с левой стороны, он так и не разгадал».

Неудачник: Михаил Мудрик

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и вингер сборной Украины на этот раз попал во вторую категорию.

«Мудрик надеялся произвести впечатление на "Уэмбли" и показать всем в Англии, что у него есть все, что нужно, чтобы стать звездой Премьер-лиги, несмотря на его неутешительное начало карьеры в "Челси".

Но вместо этого вингер пережил еще один разочаровывающий день, когда Кайл Уокер заставил его быть незаметным, поскольку крайний защитник "Манчестер Сити" использовал весь свой опыт, чтобы доминировать над 22-летним игроком.

Англия — Украина globallookpress.com

И в одном странном случае Мудрик действительно вырвался из лап Уокера,но не смог извлечь из этого пользу, исполнив пару шальных ударов, которые не угрожали Джордану Пикфорду в воротах сборной Англии.

Мудрик явно обладает хорошими качествами, и еще слишком рано списывать его со счетов после медленного старта на "Стэмфорд Бридж". Но он действительно испытывает проблемы с уверенностью в себе и выглядит как игрок, отчаянно нуждающийся в том, чтобы случилось что-то, что вдохнет в него жизнь.

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Однако на "Уэмбли" этого не произошло, и чем дольше он не будет показывать каких-либо выдающихся выступлений, тем громче будут звучать сомнения, связанные с его умением играть на самом высоком уровне».