GOAL рассказывает, как 20‑летний полузащитник «Манчестер Сити» Нико О’Райли превратился из резервиста в ключевую фигуру гонки за квадруплом — и почему он почти гарантировал себе место в старте сборной Англии на ЧМ.

«Манчестер Сити» надеялся, а возможно, даже ожидал, что полузащитник по имени Нико сумеет изменить ход сезона во второй его половине.

Однако главным двигателем зимнего рывка команды Хосепа Гвардиолы и одним из ключевых факторов в борьбе за исторический квадрупл стал вовсе не долговязый Нико Гонсалес, приобретенный у «Порту» за 50 миллионов фунтов в январе прошлого года. Эту роль неожиданно взял на себя воспитанник академии Нико О’Райли — игрок, который не стоил клубу ни пенни.

20‑летний уроженец северного Манчестера и давний болельщик «Сити» выглядел маловероятным кандидатом на роль ключевой фигуры в возрождении команды — и на то были три веские причины.

Нико О’Райли globallookpress.com

Во-первых, он выпускник клубной академии, а воспитанники редко получают стабильное игровое время в первой команде «Сити» — за исключением очевидных примеров вроде Фила Фодена и Рико Льюиса. Во-вторых, на ключевом этапе своего развития О’Райли получил серьезную травму голеностопа, перенес операцию и пропустил большую часть сезона-2023/24.

И наконец, когда О’Райли все же добрался до основы, он оказался на позиции левого защитника. По его собственным словам, он «учился на ходу», ведь почти всю юность провел в роли атакующего полузащитника.

Но по игре этого было не заметно. Нико быстро освоился, закрепился в обороне на целый год, а теперь, вернувшись ближе к своей естественной позиции, демонстрирует еще более впечатляющий уровень.

Секретное оружие

О’Райли еще в академии «Сити» прославился эффектными голами — среди них удар «скорпионом» в ворота «Мидлсбро» и заброс почти с 40 метров в дерби против «Манчестер Юнайтед».

Нико О’Райли globallookpress.com

Именно результативность стала его скрытым козырем, когда он только осваивался в команде Гвардиолы на позиции левого защитника в прошлом сезоне.

О’Райли забил пять мячей и отдал две результативные передачи, сыграв важнейшую роль в выходе «Сити» в финал Кубка Англии, а также в том, что команда сумела оправиться после провального отрезка в АПЛ и финишировать в топ-4.

Долгое время он оставался незаметным героем этого подъема, но теперь секрет раскрыт — особенно после дубля, который принес «Сити» победу 2:1 над «Ньюкаслом» в субботу.

О’Райли стал одной из ключевых фигур в напряженной чемпионской гонке с «Арсеналом», а также важным элементом борьбы клуба за победу в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке Английской лиги. «Манчестер Сити» одержал пять побед подряд во всех турнирах, и во всех этих матчах О’Райли выходил в стартовом составе, забив три мяча.

Незаменимый

Впрочем, важность Нико О’Райли для команды — вовсе не новое явление. В нынешнем сезоне лишь Эрлинг Холанн провел на поле больше времени среди полевых игроков «Манчестер Сити» в матчах АПЛ и Лиги чемпионов.

Джолеон Лескотт globallookpress.com

Он становится игроком, которого невозможно оставить вне состава. Это легко заметить, потому что сегодня он забил дважды, но и в предыдущих матчах он демонстрировал отличную атлетичность. Когда команде не хватало скорости в переходах, будь то движение вперед или назад, он всегда успевал, всегда страховал. И сегодня он отлично действовал, открываясь за спины защитников. Думаю, любой молодой игрок хочет просто играть и готов сказать: «Я выйду на любой позиции». Но когда тебе дают шанс в такой невероятной команде, на столь важном этапе сезона, да еще и на твоей оптимальной позиции, потому что тренер доверяет тебе влиять на игру так, как это делает он, — это придает огромную уверенность. Джолеон Лескотт экс-защитник «Манчестер Сити»

Расцвет на «своей позиции»

Не случайно Нико О’Райли раскрылся именно после возвращения на свою естественную позицию на поле. Впервые в этом сезоне он сыграл в полузащите в первом матче полуфинала Кубка Английской лиги против «Ньюкасла». Правда, тогда он действовал скорее в опорной зоне — это было вынужденное решение: Нико Гонсалес был травмирован, а Родри только набирал форму.

Ив Биссума и Нико О’Райли globallookpress.com

В схожей роли он сыграл и против «Галатасарая», и лишь в выездном матче с «Тоттенхэмом» в конце января О’Райли получил более продвинутую позицию, в которой блистал еще на молодежном уровне. В новой схеме Гвардиолы 4‑1‑3‑2 он стал играть «восьмерку» — и сразу же засиял. С тех пор Нико неизменно выходит в старте во всех матчах АПЛ.

Что за игрок. Он играл на фланге обороны, в опорной зоне, а теперь может действовать на своей позиции. Он сделал невероятный шаг вперед. Нико дает нам ту физическую мощь, которая необходима в центре поля. Он невероятно разносторонний, и при этом так молод. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

О’Райли сыграл важную, по-настоящему бойцовскую роль в драматичной победе над «Ливерпулем», забил «Фулхэму», а затем оформил блестящий дубль в игре против «Ньюкасла», где фактически действовал в роли «десятки» позади Омара Мармуша и Эрлинга Холанна. Местами он и вовсе выглядел как классическая «девятка».

Футбольный интеллект

В эпизоде с первым голом Нико О’Райли принял мяч грудью у центральной линии, сбросил его на ход Омару Мармушу и тут же рванул вперед вместе с египтянином. Завершил атаку он ударом в касание с линии штрафной, пробив в ближний угол.

Нико О’Райли globallookpress.com

Во втором случае он словно подсмотрел решение у Эрлинга Холанна: идеально выбрал момент для рывка, откликнулся на подачу норвежца с правого фланга и точно пробил головой. До хет-трика в первом тайме не хватило буквально сантиметров — Нико чуть-чуть не дотянулся до прострела Мармуша, влетая в штрафную в подкате.

Благодаря своей универсальности, энергии, футбольному интеллекту, и все это в 20 лет, он делает невероятные вещи. Он не просто бегает — он делает это вовремя. Видеть, как воспитанник академии получает шанс и использует его, — это здорово. Теперь он игрок сборной Англии по футболу, способный сыграть и в полузащите, и на левом фланге обороны, так что его универсальность пригодится и национальной команде. Он великолепно действует во всех аспектах игры. Для столь молодого футболиста, который еще недавно играл слева в обороне, а теперь выходит на позиции «десятки», это была идеальная игра. Майка Ричардс экс-защитник «Манчестер Сити»

К словам Ричардса присоединился и Уэйн Руни: «Пеп что-то в нем увидел. Он наблюдает за ним каждый день на тренировках и понял, что Нико способен играть на любой позиции».

Подарок для Тухеля

Идея Гвардиолы использовать Нико О’Райли на левом фланге обороны помогла не только «Манчестер Сити» в борьбе за все четыре трофея сезона, но и сделала своеобразный подарок главному тренеру сборной Англии Томасу Тухелю.

Нико О’Райли (справа) globallookpress.com

У наставника «Трех львов» серьезный кадровый дефицит на позиции левого защитника: Тино Ливраменто постоянно преследуют травмы, а Майлз Льюис-Скелли потерял место в основе «Арсенала».

На этом фоне О’Райли оказался для Тухеля настоящей находкой. И хотя первые официальные матчи за сборную Англии Нико провел лишь в ноябре, именно он сейчас считается главным кандидатом на место в стартовом составе на ЧМ-2026.

При этом, если слева в обороне вариантов немного, то в полузащите у Англии — настоящее изобилие талантов. Однако О’Райли сейчас настолько хорош на более продвинутой позиции, что Тухель вполне может использовать его еще выше, в роли «десятки», превратив и без того ожесточенную конкуренцию между Морганом Роджерсом, Джудом Беллингемом, Коулом Палмером, Эберечи Эзе и Филом Фоденом в борьбу уже шести претендентов.

Застолбил место в основе

Следующие пять месяцев обещают быть захватывающими для игрока, который еще два года назад был известен лишь узкому кругу поклонников академии «Манчестер Сити». И сам О’Райли признает, что не был уверен, сможет ли пробиться в основу.

Нико О’Райли globallookpress.com

Когда ты находишься в лучшем клубе мира и постепенно прогрессируешь, неизбежно думаешь: «А есть ли у меня здесь шанс»? В такой команде и в таком клубе молодому игроку пробиться очень сложно, потому что они выигрывают все. Но это невероятно вдохновляет. Если ты упорно работаешь и не сдаешься, шанс обязательно появится. Нико О’Райли полузащитник «Манчестер Сити»

Именно универсальность открыла О’Райли дверь в команду Гвардиолы — дверь, которая обычно остается закрытой для воспитанников академии. Теперь же он не просто вошел, он закрепился окончательно и, похоже, никуда уходить не собирается.