The Athletic разбирает, почему привычный чемпионский рывок «Манчестер Сити» в этом сезоне вовсе не гарантирован.

После того, как в январе футбольная публика поспешила «короновать» «Арсенал», ничему не научившись, теперь все так же уверенно ожидают, что чемпионом станет «Манчестер Сити».

Это, конечно, объяснимо. Людям почему-то нравится объявлять исход подобных гонок за многие месяцы вперед — словно все дальше будет развиваться строго по сценарию последнего результата. Плюс есть недавняя история: «Арсенал» уже упускал лидерство в таблице, а «Сити» неизменно «включает режим чемпиона» и выдает серию побед.

Поэтому тяжелая победа «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом» (2:1) выглядела как важнейший эпизод в борьбе за титул, особенно накануне северолондонского дерби в воскресенье, учитывая недавние осечки «Арсенала» и той инерции, которую команда Гвардиолы набрала после драматичной победы на «Энфилде» три недели назад.

Но Хосеп Гвардиола не спешит соглашаться с общим настроением.

Обещаю вам, говорю абсолютно честно — произойдет еще многое! У меня есть ощущение, что мы не выиграем все оставшиеся игры. Про «Арсенал» не знаю. Но у меня есть чувство, что мы не выиграем все матчи — вот такое у меня ощущение. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Ожидать от «Сити» победной серии — вполне естественно. Это то, что «горожане» делают год за годом. Даже в прошлом сезоне, когда зимой они, казалось, на время забыли, как играть в футбол, им все равно удалось собраться, уверенно финишировать в первой четверке и дойти до финала Кубка Англии.

За последние четыре сезона «Манчестер Сити» неизменно включал чемпионский режим и уходил в отрыв. В 2023‑м и 2024‑м они догоняли и обгоняли «Арсенал» благодаря весенним сериям побед.

Годом ранее то же самое произошло в гонке с «Ливерпулем» — тогда судьба чемпионства решалась в последний день сезона. А еще годом раньше «Сити» выиграл 24 матча подряд во всех турнирах.

Чтобы окончательно подчеркнуть тенденцию: в 2019‑м «Сити» победил во всех 14 заключительных матчах Премьер‑лиги и снова опередил «Ливерпуль» в последний игровой день. Сезоном ранее команда выдала серию из 18 побед подряд, установив новый рекорд АПЛ.

Да, тот отрезок пришелся на первую часть сезона, но суть остается прежней: когда бы это ни происходило, «Манчестер Сити» умеет включать режим безостановочных побед.

Но способен ли на это нынешний «Сити»?

Когда у тебя 60–70% новых игроков, это уже не та команда, что была раньше. После второго или третьего сезона мы уже знали, как это делать, могли выдавать такие серии. Сейчас нам еще предстоит это доказать. Я не знаю, способны ли мы выиграть три, четыре, пять, шесть матчей подряд. Не знаю. Правда не знаю. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Тогда контекст был другим: две недели назад «Сити» воспринимали скорее как неожиданного претендента, и никто не был уверен, хватит ли у обновленной команды характера, чтобы пройти дистанцию до конца.

Теперь же, на фоне нестабильной формы «Арсенала» и все более явных признаков того, что «Сити» начинает набирать ход, многие уверены — все закончится так же, как и прежде.

В интервью TNT Sports после матча с «Ньюкаслом» Гвардиола снова вернулся к этой теме, когда его спросили, готова ли команда к борьбе за титул.

70% игроков никогда не оказывались в такой ситуации, а я на поле не выхожу — значит, им нужно прожить это самим. Они знают, и мы знаем: каждый матч до конца сезона будет именно таким, особенно дома. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Всего за несколько недель восприятие обоих претендентов на титул полностью изменилось, но положение «Сити» остается прежним — это новая и молодая команда в процессе перестройки. Это было заметно даже в субботу: «горожане» не смогли спокойно «закрыть» игру с «Ньюкаслом» так, как делали раньше — за счет контроля мяча.

Реализуй они свои моменты — концовка получилась бы куда спокойнее, но в 2026 году «Сити» регулярно испытывает проблемы с реализацией после перерыва, что делает их трудности с контролем игры еще более тревожными.

И стоит особо подчеркнуть — независимо от того, сомневаемся ли мы в «Сити» или предсказываем им очередное чемпионство, — это действительно совершенно новая команда. Футболисты, которые раньше уверенно проводили клуб через чемпионские гонки, теперь в меньшинстве.

С начала прошлого года команду покинули Эдерсон, Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш и Кевин Де Брёйне — весьма серьезная «утечка футбольных мозгов».

В нынешнем составе «Сити» — 11 игроков, подписанных с января 2025‑го. За это время Матеуш Нунеш переквалифицировался в правого защитника, а воспитанник академии Нико О’Райли закрепился на левом фланге обороны (и сейчас успешно проявляет себя в более привычной роли полузащитника).

В составе «Сити» сейчас лишь десять футболистов, которые выигрывали с клубом крупные трофеи, и четверо из них входят в капитанскую группу.

Родри, Бернарду Силва, Рубен Диаш и Эрлинг Холанн были назначены капитанами прошлым летом лично Гвардиолой — заметный отход от прежней практики, когда выбор всегда оставляли команде.

Остальные — Фил Фоден, Йошко Гвардиол, Рико Льюис, Натан Аке, Джон Стоунз и Матео Ковачич. Но их влияние на игру в этом сезоне заметно различается: Ковачич, например, вообще не выходил на поле, Стоунз постоянно сталкивается с проблемами из-за травм, а Льюис и Аке чаще остаются в роли запасных.

Так что состав у «Сити» действительно новый — и при этом очень молодой. В тяжелые периоды прошлого сезона Гвардиола называл «Сити» «старой командой», имея в виду возраст Кевина Де Брёйне, Илкая Гюндогана и того же Ковачича.

Но уже через месяц он выпустил заметно обновленный вариант команды: состав, проигравший 0:2 «Ливерпулю» в феврале прошлого года, оказался на тот момент одним из самых молодых за все время работы Гвардиолы — средний возраст 25 лет и 68 дней.

В концовке сезона тренер вновь сделал ставку на опыт — «Сити» выбрал осторожный, максимально контролируемый стиль, чтобы довести дело до результата. Но это было временное решение.

После летней перестройки команда стала еще моложе: уже в стартовом выездном поражении от «Брайтона» в самом начале нынешнего сезона средний возраст стартового состава составлял 24 года и 326 дней.

В январе клуб немного добавил опыта — Антуан Семеньо (26 лет), Марк Гехи (25), — но даже сейчас средний возраст всей заявки равен 25 годам. Это четвертый самый молодой состав в Премьер-лиге.

«Они уже сделали много хорошего, я чувствую это на протяжении многих месяцев, — сказал Пеп Гвардиола на той же пресс-конференции, где признался, что не уверен, способна ли команда выдавать длинные победные серии. — Но нам не хватает стабильности, чтобы контролировать многие аспекты игры и выигрывать матчи».

И именно это, похоже, главная причина его сомнений: нынешний «Сити» пока не доказал, что может повторить путь своих предшественников. С чисто футбольной точки зрения Гвардиолу особенно беспокоит слабая игра во вторых таймах. По его мнению, все упирается в трудности при выходе из обороны через короткий пас.

«У нас нет времени тренировать это, во‑первых. А во-вторых, 70% игроков — новички», — объяснил Гвардиола.

Это снова проявилось в матче с «Ньюкаслом». Да, «Сити» выстоял и вырвал победу — причем Джанлуиджи Доннарумма в очередной раз подтвердил свою значимость, выручив команду важнейшим сейвом. Но все это лишь подчеркивает: длинные победные серии будут даваться куда сложнее, если команда не сможет удерживать соперников на расстоянии, контролируя мяч.

В пятницу Гвардиола все еще выглядел не до конца уверенным в том, насколько сильно опыт прежних победителей может повлиять на их новых партнеров.

«Опыт, возможно, может помочь, но я не знаю, как новички поведут себя на поле», — сказал Пеп Гвардиола в пятницу.

Позже он снова вернулся к этой теме.

Я много раз говорил: когда выигрываешь Премьер-лигу и Лигу чемпионов, ты не побеждаешь 5:0 каждые выходные. Нет, это сказка — красивая, но сказка. Все говорят: «Как же хорош был Ман Сити»! Но когда «Манчестер Сити» действительно был хорош, мы часто выигрывали 1:0 или 0:1, играя посредственно, играя не лучшим образом. Но у команды был характер. Мы знали, как справляться с такими моментами, как их переживать — именно это и принесло нам успех. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

В этом сезоне тон задает «Арсенал», и долго казалось, что у «Сити» просто не хватит времени, чтобы сыграться и снова включиться в борьбу за титул. Но проблемы «канониров» открыли для соперника окно возможностей.

«Идеальный матч? Нет. Безупречная игра? Нет, — так Гвардиола оценил победу над "Ньюкаслом". — Но мы были командой. А именно командой мы и должны быть».

Вполне возможно, что «Сити» все-таки станет чемпионом. Возможно, сработает старое ДНК победителей, и команда действительно выиграет большинство, если не все, оставшихся матчей. Но это уже совсем другой «Сити», и до конца сезона нас, скорее всего, ждет еще немало неожиданных поворотов.