«Ньюкасл» привёз на «Этихад» усталость от перелёта в Азербайджан и обратно, но не собирался сдаваться. «Сити» забил дважды за первые 27 минут усилиями Нико О’Райли, потом полтайма пытался закрыть матч, понервничал — и всё равно забрал три очка. 2:1, до «Арсенала» всё ближе, а дальше уже очередь «канониров» выдерживать давление в дерби с «Тоттенхэмом».

Главная интрига была даже не в счёте, а в том, насколько «Сити» готов держать темп финального отрезка сезона.  По ощущениям — готов, но пока без прежней безжалостности.  Моментов хватает, а вот хладнокровия в завершении не всегда, поэтому концовки становятся слишком близкими.  Гвардиола снова использовал схему 4-2-2-2, где О’Райли и Семеньо действовали «второй линией» за атакой, а под ними держали баланс Бернарду Силва и Родри.  И это сразу стало проблемой для «Ньюкасла» с его 4-2-3-1, центральную зону гостей попросту съели числом.  Джейкоб Рэмзи и Сандро Тонали получали мяч под давлением, а любое неаккуратное касание превращалось в стартовую площадку для контратак «Сити».

О'Райли забивает, «Ньюкасл» не выключается

Так и случилось на 14-й минуте.  Дэн Бёрн неловко потерял мяч, Омар Мармуш подхватил, протащил вперёд, отдал влево, а О’Райли моментально навёл прицел и мощно пробил в ближний угол.  Ник Поуп вроде бы зацепил мяч пальцами, но тот всё равно ушёл в сетку.  Важно отметить, что Нико О'Райли — игрок, которого «Сити» всё чаще оставляет выше остальных при розыгрыше вторых мячей.  Он отлично чувствует, где окажется отскок и где у соперника дыра между линиями.  Но радость хозяев была короткой.  «Ньюкасл» тут же показал, что их план не разрушен.

В контратаках у «Ньюкасла» работало всё то, на что обычно надеется Хау против «Сити».  Энтони Гордон уже вскоре после первого гола ворвался в штрафную по левому флангу, развернул Марка Гехи и пробил низом — Доннарумма вытащил.  Затем похожий выпад принёс два угловых, и второй стал результативным.  Тонали подал, мяч дошёл до Льюиса Холла, а его удар рикошетом от Райана Айт-Нури влетел идеально в нижний угол.  «Сити» слишком легко позволил гостям закрепиться у штрафной после стандарта и поплатился.

Стоит сказать, что «Ньюкасл» приехал не закрываться насмерть и удерживать любые очки.  Хау решился на смелую, почти персональную игру без мяча.  Бёрн буквально жил рядом с Холанном и уже в первом тайме получил жёлтую за борьбу с норвежцем.  Холл следил за Семеньо, Вольтемаде часто оказывался на Бернарду.  В теории это давало шансы перехватить и тут же запускать Гордона и Элангу в пространство за высокой линией «Сити».  Но на практике любая потеря превращалась в коридор для хозяев, потому что перестроения в центре у гостей не успевали.

О'Райли забивает победный, ВАР отменяет ничью

Счёт продержался примерно пять минут.  «Сити» снова разрезал середину, Семеньо выиграл борьбу у Вольтемаде, мяч быстро дошёл до Холанна, и тот выдал идеальную подачу на дальнюю.  О’Райли выпрыгнул и пробил головой, будто всю жизнь играет «девяткой», 2:1 на 27-й.  Холанн отметил ассист привычным жестом, это уже его седьмая голевая передача в сезоне АПЛ.  В этой конкретной атаке Эрлинг был не типичным столбом, а как бы разыгрывающим, вокруг которого построился гол.

Эти первые 30 минут отлично суммируют то, чем «Сити» сейчас силён.  Темп, физика, давление с первых минут, а главное — умение проткнуть соперника через центральные зоны, когда «десятки» садятся не строго под нападающего, а рядом, сдваиваются и постоянно меняются местами.  «Ньюкасл» в такой схеме оказался перегружен.  Тем не менее, «Ньюкасл» мог уйти на перерыв с ничейным счётом.  После штрафного Тонали Бёрн выиграл воздух и забил, но моментально зажёгся офсайд.  После этого момента гости долго кипели, повторы давали повод спорить, не подтолкнул ли Рубен Диаш Бёрна в положение «вне игры».  ВАР эпизод посмотрел, но решение не изменил.

Судья, в целом, держал линию жёстко, но без крайностей, именно поэтому обе команды могли считать себя чуть-чуть обделёнными.  Бёрн, уже имея жёлтую за борьбу с Холанном, ещё раз прихватил его за футболку во втором тайме — фол был, второй карточки не последовало.  Бернарду Силва тоже балансировал на грани, почти сразу после предупреждения влетел в Бёрна без попытки сыграть в мяч, снова фол, снова без второй жёлтой.

«Сити» не добил, Доннарумма спас в концовке

После перерыва «Сити» мог снимать все вопросы о результате, но сам же оставлял дверь приоткрытой.  Холл закрутил штрафной чуть мимо, Семеньо в ответной атаке тоже не попал после быстрого прохода по центру.  Дальше началась череда моментов, где хозяева обязаны были хотя бы раз попасть в створ так, чтобы это стало голом.  Всё тот же Семеньо получил мяч на свободном пространстве в штрафной, но ковырнул газон и с левой пробил прямо в Поупа.  Гвардиола реагировал так, будто уже видел, как эти промахи возвращаются бумерангом в компенсированное время.

Замены усилили хаос.  У «Сити» появился Райан Шерки, у «Ньюкасла» вышли Харви Барнс и Жоэлинтон, чтобы добавить объёма в центре.  И это сработало, у гостей начался хороший отрезок, они действительно прижали «Сити» к штрафной — редкость для «Этихада».  Хозяева не всегда могли подняться в атаку, теряли мяч на выходе и всё чаще просто отбивались.

В концовке, когда стадион уже смотрел только на секундомер, случился главный сейв вечера.  Барнс с лёта пробил точно в угол ворот, а Доннарумма вытянулся в струну и перевёл мяч на угловой.  Затем был угловой «Ньюкасла», на который пришёл даже Ник Поуп, но «Сити» выстоял.

Ну и теперь давление работает против «Арсенала».  «Сити» сделал то, что обязан делать в чемпионской гонке до конца весны, таймер до мая уже запущен.  Команда Гвардиолы выиграла матч, где всё могло пойти не так из-за незабитого третьего, спорного эпизода или одной глупой потери.  «Ньюкасл» уезжает из Манчестера злым, но не сломленным.  Смелый план Хау дал команде контратаки и реальные шансы, а отменённый гол Бёрна и сейв Доннаруммы оставили ощущение, что ничья была где-то рядом.  Но статистика «Ньюкасла» на «Этихаде» продолжает портиться, последний раз «сороки» выигрывали здесь в 2014 году в Кубке лиги.