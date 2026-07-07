Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сообщил об уходе со своего поста.

Роберто Мартинес globallookpress.com

Напомним, что национальная команда уступила сборной Испании (0:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года.

«Было ли решение принято до чемпионата мира? Нет, я не думаю, что оно было окончательно утверждено. Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и я думаю, что без победы продолжать нет смысла.

Теперь у совета директоров и президента есть возможность выбрать нового тренера. Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт заканчивается сегодня. Больше особо нечего сказать», — приводит слова Мартинеса Record.

Напомним, что специалист возглавил сборную Португалии в январе 2023-го года. Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2025 году.