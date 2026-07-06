Сборная Испании одержала победу над Португалией (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года.

Фрагмент матча globallookpress.com

«Красная фурия» забила победный гол уже на 90+1-й минуте. Сборная Испании проявила хитрость у чужих ворот, Ферран Торрес отдал передачу в штрафную, а Микель Мерино обыграл голкипера соперника и поразил ворота.

Результат матча Португалия Лиссабон 0:1 Испания Мадрид 0:1 Микель Мерино 90+1' Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу ( Диогу Далот 71' ), Рубен Диаш, Нуну Мендеш ( Нелсон Семеду 56' ), Ренато Вейга, Витор Феррейра ( Шику Консейсау 83' ), Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Педру Нету ( Бернарду Силва 83' ), Жоау Фелиш ( Рафаэл Леау 71' ), Криштиану Роналду Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Микель Оярсабаль ( Борха Иглесиас 90' ), Алекс Баэна ( Ферран Торрес 75' ), Даниэль Ольмо ( Микель Мерино 85' ), Родриго Эрнандес, Педро Порро, Ламин Ямаль, Педри ( Фабиан Руис 85' ) Жёлтые карточки: Бернарду Силва 89', Ренато Вейга 90+4' — Ферран Торрес 90+8'

Статистика матча 2 Удары в створ 6 4 Удары мимо 6 44 Владение мячом 56 3 Угловые удары 7 2 Офсайды 1 9 Фолы 12

По итогам этого противостояния сборная Испании пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя встречи США — Бельгия. Сборная Португалии завершила свое выступление на турнире.