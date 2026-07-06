Сборная Испании одержала победу над Португалией (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года.
«Красная фурия» забила победный гол уже на 90+1-й минуте. Сборная Испании проявила хитрость у чужих ворот, Ферран Торрес отдал передачу в штрафную, а Микель Мерино обыграл голкипера соперника и поразил ворота.
Результат матча
ПортугалияЛиссабон0:1ИспанияМадрид
0:1 Микель Мерино 90+1'
Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу (Диогу Далот 71'), Рубен Диаш, Нуну Мендеш (Нелсон Семеду 56'), Ренато Вейга, Витор Феррейра (Шику Консейсау 83'), Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Педру Нету (Бернарду Силва 83'), Жоау Фелиш (Рафаэл Леау 71'), Криштиану Роналду
Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Микель Оярсабаль (Борха Иглесиас 90'), Алекс Баэна (Ферран Торрес 75'), Даниэль Ольмо (Микель Мерино 85'), Родриго Эрнандес, Педро Порро, Ламин Ямаль, Педри (Фабиан Руис 85')
Жёлтые карточки: Бернарду Силва 89', Ренато Вейга 90+4' — Ферран Торрес 90+8'
По итогам этого противостояния сборная Испании пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя встречи США — Бельгия. Сборная Португалии завершила свое выступление на турнире.