Россиянка Анна Блинкова сыграет против украинки Юлии Стародубцевой в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 24 мая, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Блинкова — Стародубцева с коэффициентом для ставки за 2.09.

Блинкова

Анна седьмой раз сыграет в основной сетке французского мэйджора.

До сих пор ее лучшим результатом в Париже был третий круг — до этой стадии она добралась в 2019-м и 2023 году.

В прошлом сезоне Блинкова проиграла в стартовом матче хорватке Донне Векич.

Судя по результатам в текущем сезоне, сейчас от нее тоже бессмысленно ждать успешного выступления.

Дело в том, что у Блинковой пока совсем печальный баланс — восемь побед и 15 поражений.

Правда, стоит признать, что на грунте у Анны все-таки чуть лучше результаты, чем на харде.

В начале мая 27-летняя россиянка дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Сен-Мало. Вскоре после этого Блинкова обыграла финалистку US Open-2021 в первом круге «тысячниа» в Риме. Во втором раунде она уступила белоруске Александре Соснович.

Стародубцева

Юлия третий год подряд сыграет в основной сетке Ролан Гаррос.

В 2024-м она не прошла первый круг, тогда как в 2025-м добралась до третьего раунда.

Стародубцева провела 37 матчей в этом году. На этом отрезке у нее 22 победы и 15 поражений.

В начале апреля Стародубцева дошла до финала на турнире в Чарлстоне.

В решающем матче американского «пятисотника» 26-летняя украинка проиграла Джессике Пегуле.

В середине мая Стародубцева добралась до полуфинала на турнире WTA в Париже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 3.44, победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: в прошлом году Анна разгромила украинку в первом круге US Open — 6:3, 6:1.

С учетом того, что в последнее время на грунте у Анны все-таки получше результаты, чем на харде, рискнем предположить, что в предстоящем матче она тоже как минимум сможет создать интригу.

