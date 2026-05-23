Россиянка Оксана Селехметьева сыграет против украинки Марты Костюк в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 24 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Костюк — Селехметьева с коэффициентом для ставки за 2.04.

Костюк

Марта в этом году приехала в столицу Франции в статусе скрытой фаворитки.

Дело в том, что текущая победная серия украинской теннисистки составляет 12 матчей.

В середине апреля Костюк выиграла грунтовый турнир WTA 250 в Рауне (Франция).

Но главным сюрпризом стала, конечно же, ее невероятная победа в Риме.

На «тысячнике» в Вечном городе 23-летняя украинка обыграла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову, Анастасию Потапову и Мирру Андрееву (6:3, 7:5).

Интересно, что в 2021 году Марта дошла до 1/8 финала на Ролан Гаррос, но с тех пор она выиграла пока лишь один матч в основной сетке французского мэйджора.

Селехметьева

Оксана тем временем третий раз в карьере сыграет в основной сетке Ролан Гаррос.

В 2022-м и 2025-м российская теннисистка не смогла пройти первый раунд, проиграв Кайе Юван и Маркете Вондроушовой соответственно.

В текущем сезоне у Селехметьевой пока отрицательный баланс — 13 побед и 14 поражений.

У Оксаны были достаточно неплохие результаты на харде, тогда как на грунте она выиграла лишь три матча из девяти. При этом у нее пока нет ни одной победы на данном покрытии на уровне WTA.

В прошлом году Селехметьева выиграла 31 из 45 матчей на грунте, но тогда она выступала на турнирах WTA 125 и ITF.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Костюк одержит уверенную победу в предстоящем матче. На победу Селехметьевой можно поставить за 8.00.

Прогноз: да, вряд ли Оксана удивит одну из лучших теннисисток этой весны. Вероятно, украинка обыграет россиянку с разгромным счетом.

