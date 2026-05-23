Сможет ли Андреева обыграть 200-ю ракетку мира

прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 2.15

Россиянка Мирра Андреева сыграет против француженки Фионы Ферро в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 24 мая, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Ферро с коэффициентом для ставки за 2.15.

Андреева

Мирра входит в список главных фавориток французского мэйджора.

Этот статус полностью подтверждают результаты российской теннисистки в последние несколько месяцев.

В апреле Андреева выиграла «пятисотник» в Линце и дошла до полуфинала в Штутгарте.

В начале мая Андреева остановилась в шаге от титула на «тысячнике» в Мадриде. В решающем матче она проиграла украинке Марте Костюк.

На турнире в Риме 19-летняя россиянка уступила в четвертьфинале Кори Гауфф. Это ее пятое подряд поражение от американки.

В этом году Андреева еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.

Мирра выиграла 29 из 38 матчей в текущем сезоне. На грунте у нее 15 побед и три поражения.

В прошлом сезоне Андреева дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос, а в 2024-м — до полуфинала.

Ферро

Фиона занимает 200-е место в текущей версии рейтинга, но благодаря организаторам турнира, которые предоставили ей wild card, попала сразу в основную сетку.

В текущем сезоне французская теннисистка выиграла пока лишь два матча на уровне основного тура.

В феврале Ферро прошла первый раунд в Остраве, а в мае — на турнире в Рабате. Ее соперницами были Бренда Фрухвиртова и Данка Ковинич соответственно.

В конце апреля 29-летняя француженка выиграла грунтовый турнир ITF в португальском Оэйраше. В решающем матче она одержала победу над Полиной Кудерметовой.

В 2020 году Фиона дошла до 1/8 финала на Ролан Гаррос, но с тех пор она выиграла лишь один матч на уровне основной сетки домашнего мэйджора.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Андреевой не будет проблем в этом матче. На победу Ферро можно поставить за 12.75.

Прогноз: единственная интрига заключается в том, сможет ли Мирра обыграть французскую теннисистку с разгромным счетом. Скорее всего, так и будет — в этом сезоне россиянка действительно здорово играет на грунте.

2.15 Победа Андреевой с форой по геймам (-7,5)

