прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.18

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 05:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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«Вегас»

Турнирное положение: В 19 матчах «Вегас» набрал 26 очков и закрепился на 3-й строчке Запада, уступая 2-й «Миннесоте» 2 зачетных балла.

Последние матчи: В последнем матче октября «Вегас» проиграл дома «Нью-Джерси» (2:5), а ноябрь начал с поражения от «Бостона» по буллитам (2:3). Следом «Голден Найтс» удалось обыграть «Питтсбург» (3:2).

Дальнейший выездной этап команда Райана Крейга продолжила победами над «Детройтом» (2:1) и «Баффало» (4:1).

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Не сыграют: Алекс Пьетранжело, Паркер Уотерспун.

Состояние команды: Смена тренера и перестройка атакующей структуры не помешали «Вегасу» уверенно начать сезон.

«Голден Найтс» преодолели недавний спад и вернулись в борьбу за лидерство. Так, на смену отрезку из пяти поражений в шести матчах пришли три победы кряду. Ни разу в недавних выигранных встречах представители Невады не пропустили больше двух голов.

«Юта»

Турнирное положение: «Юта» после 18 встреч удерживает 8-ю позицию Западной конференции с 21 очком, на 2 пункта опережая ближайшего преследователя — «Сиэтл».

Последние матчи: Финишная октябрьская черта принесла «Юте» выездную победу над «Питтсбургом» в овертайме (4:3). Ноябрь же начался с поражения от «Филадельфии» (3:6), за которым последовал успех на льду «Торонто» (3:2).

В двух следующих встречах поездки команда Андре Туриньи уступила «Монреалю» в овертайме (4:5), а затем проиграла «Оттаве» в основное время (2:4).

Не сыграют: Маверик Ламурё, Джон Марино, Нейт Шмидт, Кайлер Ямамото.

Состояние команды: «Юта» выдала боевой стартовый отрезок, но к ноябрю сбавила ход. Команда Туриньи по-прежнему много создает в нападении, но часто расплачивается за ошибки у своих ворот.

В первые недели регулярки «Мамонты» набрали 12 очков в восьми матчах, тогда как перед выездом в Неваду допустили шесть поражений в десяти встречах. На гостевом льду «Юта» выиграла только дважды в шести последних матчах.

На что ставят в матче Вегас — Юта Букмекерские коэффициенты на матч Вегас — Юта: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Вегас» победил «Юту» в четырех последних личных встречах

В пяти последних личных встречах было забито 6 и более голов

В трех из четырех последних личных встреч была установлена ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.40, победа «Юты» — в 2.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: «Юта» завершает продолжительный выезд с заметными проблемами в обороне. «Вегас» возвращается домой после успешной серии и выглядит предпочтительнее в плане организации игры.

2.18 «Вегас» не проиграет + ТБ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Вегас — Юта позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: «Вегас» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.18.

Прогноз: У «Юты» ослаблена защитная линия. «Вегас» же хорошо распределяет атакующую нагрузку между звеньями на протяжении встречи.

2.84 «Вегас» забьет во всех периодах Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.84 на матч Вегас — Юта позволит вывести на карту выигрыш 1840₽, общая выплата — 2840₽

Ставка: «Вегас» забьет во всех периодах за 2.84.