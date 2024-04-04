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    Ороско о своих целях: Сейчас — заиграть в РПЛ, а в будущем — стать чемпионом мира

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    Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско изъявил желание выступать за сборную Аргентины.

    Франко Ороско
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    Франко Ороско

    «Участвовал ли я в праздновании победы сборной Аргентины на ЧМ-2022? На улицы тогда вышло очень много людей — примерно пять миллионов. Это было настоящее сумасшествие — вся страна праздновала! Я предпочел остаться дома и отметить победу с семьёй.

    Мечтаю ли я сыграть за сборную? Конечно! Мне повезло, что я играл за все молодёжные сборные и там меня уже знают. Думаю, если буду хорошо играть, получу премию — вызов в сборную.

    Футбольная мечта? Сейчас — заиграть в РПЛ, а в будущем — стать чемпионом мира!, — сказал Ороско Чемпионату.

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    • Ранее аргентинец поделился впечатлениями после дебюта за "Крыльев Советов" в российской Премьер-лиге. В нынешнем сезоне Ороско провел 3 матча за самарцев и не отметился результативными действиями.

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