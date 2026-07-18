19 июля во 2-м туре первенства России по футболу сыграют «Шинник» и «Ленинградец». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы намерены побороться за стыки. Команда Дениса Бояринцева весьма симпатично выглядела в первом туре.
При этом «Шинник» серьезно изменился в кадровом плане. Зато удалось сохранить основного стража ворот Тимофея Митрова.
Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела не столь удачно. Ярославцы упустили победу над «Сочи» (2:2).
До того команда Бояринцева в спарринге не уступила ЦСКА. Соперники обменялись забитыми мячами (1:1).
При этом «Шинник» не проигрывает уже четыре с половиной месяца. Да и вообще, команды Бояринцева всегда отличаются боевитостью.
Состояние команды: Ярославцы еще не показали всего, на что способны. К тому же в стартовом туре оппонент у них был весьма серьёзный.
При этом «Шинник» традиционно успешно противостоит «Ленинградцу». В четырех очных поединках команда победила три раза при одной ничьей. Более того, ярославцы еще ни разу не пропустили от «областных».
«Ленинградец»
Турнирное положение: «Областные» обречены на борьбу за выживание. «Ленинградец» с трудом пробился в первую лигу, к реалиям которой пока не готов.
При этом «Ленинградец» летом провел два спарринга. В них команда потерпела два поражения с общим счетом 0:7.
Последние матчи: в первом туре команда потерпела болезненное поражение. «Областные» были биты «Уфой» (0:3).
До того команда вчистую уступила махачкалинскому «Динамо» (0:3). А вот чуть ранее она проиграла еще и «Зениту» (0:4).
Ныне «Ленинградец» только привыкает к новым для себя условиям. Да и проблемы с надежностью тылов и близко не решены.
Состояние команды: «Областные» разгромно уступили в трех своих последних матчах. Пока нет никаких предпосылок для улучшения результатов.
У команды весьма скромный, как для первого дивизиона, подбор игроков. К тому же в первом туре был удален форвард Матвей Першин, который пропустит матч в Ярославле.
«Областные» постараются оказать достойное сопротивление «Шиннику». Вот только оборонительные редуты команды ошибаются уж слишком часто.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Шинника» дают 2.03, а на «Ленинградец» — 3.96; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.32.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.20, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.69.
Прогноз: Ярославцы явно сильнее соперника, явно сыроватого для суровых реалий первой лиги.
Ставка: Победа «Шинника» за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Шинник» не проигрывает уже четыре с половиной месяца
- «Ленинградец» вчистую уступил в трех своих последних матчах
- «Областные» не забивают в трех матчах кряду
- «Шинник» имеет довольно сбалансированный состав и выглядит куда монолитнее новичка лучшей лиги мира
- «Шинник» еще ни разу в истории не пропускал от «Ленинградца»