19 июля во 2-м туре первенства России по футболу сыграют «Шинник» и «Ленинградец». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы намерены побороться за стыки. Команда Дениса Бояринцева весьма симпатично выглядела в первом туре.

При этом «Шинник» серьезно изменился в кадровом плане. Зато удалось сохранить основного стража ворот Тимофея Митрова.

Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела не столь удачно. Ярославцы упустили победу над «Сочи» (2:2).

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До того команда Бояринцева в спарринге не уступила ЦСКА. Соперники обменялись забитыми мячами (1:1).

При этом «Шинник» не проигрывает уже четыре с половиной месяца. Да и вообще, команды Бояринцева всегда отличаются боевитостью.

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Состояние команды: Ярославцы еще не показали всего, на что способны. К тому же в стартовом туре оппонент у них был весьма серьёзный.

При этом «Шинник» традиционно успешно противостоит «Ленинградцу». В четырех очных поединках команда победила три раза при одной ничьей. Более того, ярославцы еще ни разу не пропустили от «областных».

«Ленинградец»

Турнирное положение: «Областные» обречены на борьбу за выживание. «Ленинградец» с трудом пробился в первую лигу, к реалиям которой пока не готов.

При этом «Ленинградец» летом провел два спарринга. В них команда потерпела два поражения с общим счетом 0:7.

Последние матчи: в первом туре команда потерпела болезненное поражение. «Областные» были биты «Уфой» (0:3).

До того команда вчистую уступила махачкалинскому «Динамо» (0:3). А вот чуть ранее она проиграла еще и «Зениту» (0:4).

Ныне «Ленинградец» только привыкает к новым для себя условиям. Да и проблемы с надежностью тылов и близко не решены.

Состояние команды: «Областные» разгромно уступили в трех своих последних матчах. Пока нет никаких предпосылок для улучшения результатов.

У команды весьма скромный, как для первого дивизиона, подбор игроков. К тому же в первом туре был удален форвард Матвей Першин, который пропустит матч в Ярославле.

«Областные» постараются оказать достойное сопротивление «Шиннику». Вот только оборонительные редуты команды ошибаются уж слишком часто.

На что ставят в матче Шинник — Ленинградец Букмекерские коэффициенты на матч Шинник — Ленинградец: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шинника» дают 2.03, а на «Ленинградец» — 3.96; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.32.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.20, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.69.

Прогноз: Ярославцы явно сильнее соперника, явно сыроватого для суровых реалий первой лиги.

2.03 Победа «Шинника» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Шинник» — «Ленинградец» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Победа «Шинника» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

2.20 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Шинник» — «Ленинградец» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет