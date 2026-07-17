дерзкая ставка за 6.50 на матч за 3-е место ЧМ-2026

19 июля в матче за третье место чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Англия. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.50.

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Франция

Турнирное положение: Французы до поражения от испанцев в полуфинале считались едва ли не главными фаворитами Мундиаля. Вот только команде Дидье Дешама откровенно не хватило мощностей.

При этом Франция в семи матчах турнира забила 16 мячей. Из них ровно половину записал на свой счет Килиан Мбаппе.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда потерпела поражение. Французы уступили путёвку в финал Испании (0:2).

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До того команда выбила с турнира колючих марокканцев (2:0). А вот чуть ранее команда Дешама минимально переиграла Парагвай.

При всем при том Франция выгодно смотрится в кадровом плане. Команда имеет прекрасный подбор исполнителей во всех линиях, вот только в матче с испанцами «трехцветных» будто подменили...

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Французам несколько повезло с оппонентами по предыдущим раундам плей-офф. Первый же поединок с грандом был провален. Совпадение?!

Французы исторически удачно противостоят англичанам. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении. Вот только Майкл Олисе и Усман Дембеле в последнем поединке с Испанией напоминали бледную тень самих себя.

Англия

Турнирное положение: Англичане на турнире выглядят весьма симпатично. Команда Томаса Тухеля добывала результат, пока не споткнулась на Месси и компанию.

Причем Англия в 7 своих матчах на турнире забила 14 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 8 раз. К тому же было заметно, с какой натугой британцы пролезли в полуфинал.

Последние матчи: поражение от Аргентины вышло обидным, но справедливым (1:2). Забив первыми, подопечные Тухеля действовали на удержание добытого преимущества, за что и поплатились.

До того команда с трудом дожала норвежцев (2:1). Притом, что несколько ранее англичане переиграли крепкую Мексику (3:2).

В семи матчах в рамках Мундиаля Англия добыла 5 побед. К тому же в трех последних матчах явно сбавил обороты доселе результативный Харри Кейн.

Состояние команды: Англичане последние победы добыли с очевидной натугой. Между тем, запас прочности у команды еще немалый.

Наверняка Англия будет действовать в своем привычном стиле. В последних матчах явно воспрял Джуд Беллингем, да и Кейн должен напомнить о себе!

Англичане не обыгрывают «трехцветных» уже десять лет. Так почему бы не исправить столь неприятную для себя статистику?! Осталось только Мбаппе накрыть.

На что ставят в матче Франция — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Дерзкая ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.80, а победа Англии — в 3.80.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.50, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.63.

Прогноз: Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня и явно не собираются действовать с оглядкой на тылы.

6.50 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 6.50 на матч Франция — Англия принесёт прибыль 5500₽, общая выплата — 6500₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 6.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке счет откроет форвард англичан Харри Кейн.

5.50 Первый гол в матче забьет Харри Кейн Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч Франция — Англия позволит вывести на карту выигрыш 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: Первый гол в матче забьет Харри Кейн за 5.50.

Пять причин, почему ставка зайдет

Обе команды весьма результативно атакуют

Англия уже 10 лет не может обыграть французов

Килиан Мбаппе отличился 8 голами на Мундиале и мотивирован выиграть гонку бомбардиров

Харри Кейн не забивал в двух последних матчах, но еще может побороться за титул главного снайпера турнира

Англия неизменно пропускала в четырех своих последних матчах

Основной прогноз

Большой прогноз на матч Алексея Дроздова с коэффициентом для ставки 1.90.