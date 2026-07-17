19 июля в матче за третье место чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Англия. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.50.
Франция
Турнирное положение: Французы до поражения от испанцев в полуфинале считались едва ли не главными фаворитами Мундиаля. Вот только команде Дидье Дешама откровенно не хватило мощностей.
При этом Франция в семи матчах турнира забила 16 мячей. Из них ровно половину записал на свой счет Килиан Мбаппе.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда потерпела поражение. Французы уступили путёвку в финал Испании (0:2).
До того команда выбила с турнира колючих марокканцев (2:0). А вот чуть ранее команда Дешама минимально переиграла Парагвай.
При всем при том Франция выгодно смотрится в кадровом плане. Команда имеет прекрасный подбор исполнителей во всех линиях, вот только в матче с испанцами «трехцветных» будто подменили...
Состояние команды: Французам несколько повезло с оппонентами по предыдущим раундам плей-офф. Первый же поединок с грандом был провален. Совпадение?!
Французы исторически удачно противостоят англичанам. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении. Вот только Майкл Олисе и Усман Дембеле в последнем поединке с Испанией напоминали бледную тень самих себя.
Англия
Турнирное положение: Англичане на турнире выглядят весьма симпатично. Команда Томаса Тухеля добывала результат, пока не споткнулась на Месси и компанию.
Причем Англия в 7 своих матчах на турнире забила 14 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 8 раз. К тому же было заметно, с какой натугой британцы пролезли в полуфинал.
Последние матчи: поражение от Аргентины вышло обидным, но справедливым (1:2). Забив первыми, подопечные Тухеля действовали на удержание добытого преимущества, за что и поплатились.
До того команда с трудом дожала норвежцев (2:1). Притом, что несколько ранее англичане переиграли крепкую Мексику (3:2).
В семи матчах в рамках Мундиаля Англия добыла 5 побед. К тому же в трех последних матчах явно сбавил обороты доселе результативный Харри Кейн.
Состояние команды: Англичане последние победы добыли с очевидной натугой. Между тем, запас прочности у команды еще немалый.
Наверняка Англия будет действовать в своем привычном стиле. В последних матчах явно воспрял Джуд Беллингем, да и Кейн должен напомнить о себе!
Англичане не обыгрывают «трехцветных» уже десять лет. Так почему бы не исправить столь неприятную для себя статистику?! Осталось только Мбаппе накрыть.
Дерзкая ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.80, а победа Англии — в 3.80.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.50, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.63.
Прогноз: Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня и явно не собираются действовать с оглядкой на тылы.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 6.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке счет откроет форвард англичан Харри Кейн.
Ставка: Первый гол в матче забьет Харри Кейн за 5.50.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды весьма результативно атакуют
- Англия уже 10 лет не может обыграть французов
- Килиан Мбаппе отличился 8 голами на Мундиале и мотивирован выиграть гонку бомбардиров
- Харри Кейн не забивал в двух последних матчах, но еще может побороться за титул главного снайпера турнира
- Англия неизменно пропускала в четырех своих последних матчах
Основной прогноз
Большой прогноз на матч Алексея Дроздова с коэффициентом для ставки 1.90.