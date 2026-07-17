прогноз на матч Братского Кубка, ставка за 2.67

18 июля в матче Братского Кубка по футболу сыграют «Динамо» и ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.67.

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«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы в текущее межсезонье провели четыре спарринга. В них подопечные Сандро Шварца победили три раза при одной коллизии.

При этом «Динамо» в трех матчах из четырех неизменно пропускало. Не забил в ворота команды Шварца лишь собственный дубль.

Последние матчи: предыдущий поединок динамовцы провели продуктивно. Подопечные Шварца уничтожили свою вторую команду (10:0).

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До того динамовцы нанесли поражение «Оренбургу» (2:1). Плюс поединок с нижегородцами завершился успехом (2:1).

При этом «Динамо» в четырех спаррингах наколотило 14 мячей в ворота соперников. Тогда как пропустила команда четырежды.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Динамовцы набрали вполне приличные кондиции. К тому же пока удалось сохранить Константина Тюкавина.

При этом «Динамо» в последнее время неудачно противостоит «армейцам». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех поражениях. Да и игра команды уж слишком плотно завязана на Тюкавине…

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» в летних контрольных матчах выглядят бледновато. В пяти спаррингах команда разжилась всего тремя ничьими.

При этом ЦСКА испытывает сложности даже в матчах с представителями первого дивизиона. Да и голы даются подопечным Дмитрия Игдисамова натужно.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова уступила. «Армейцы» с минимальным счетом проиграли «Локомотиву».

До того команда не смогла обыграть «Оренбург» (2:2). А вот ещё один поединок с «пуховыми» завершился поражением (0:2).

При Игдисамове игра ЦСКА вызывает серьёзные вопросы. Да и реализация честолюбивых задач поставлена под сомнение.

Состояние команды: ЦСКА сохранил большинство своих ведущих игроков. Правда, все никак не восстановится страж ворот Игорь Акинфеев.

Расчет на дальнейший прогресс Матвея Кисляка — это, конечно, здорово. Вот только этого явно мало даже для борьбы за медали.

При этом ЦСКА в последней очной встрече уступил «Динамо» (1:4). Случилось это четыре месяца назад. В нынешней диспозиции «армейцы» также выглядят слабее соперника.

На что ставят в матче Динамо — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч Динамо — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 2.39, а на «Динамо» — 2.67; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.58.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.74, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.05.

Прогноз: Динамовцы постепенно набирают обороты, тогда как подопечные Игдисамова в спаррингах выглядят весьма скромно.

2.67 Победа «Динамо» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.67 на матч «Динамо» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 1670₽, общая выплата — 2670₽

Ставка: Победа «Динамо» за 2.67.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

2.21 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Динамо» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Обе не забьют за 2.21.

Пять причин, почему ставка зайдет