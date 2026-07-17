18 июля в матче Братского Кубка по футболу сыграют «Динамо» и ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.67.
«Динамо»
Турнирное положение: Динамовцы в текущее межсезонье провели четыре спарринга. В них подопечные Сандро Шварца победили три раза при одной коллизии.
При этом «Динамо» в трех матчах из четырех неизменно пропускало. Не забил в ворота команды Шварца лишь собственный дубль.
Последние матчи: предыдущий поединок динамовцы провели продуктивно. Подопечные Шварца уничтожили свою вторую команду (10:0).
До того динамовцы нанесли поражение «Оренбургу» (2:1). Плюс поединок с нижегородцами завершился успехом (2:1).
При этом «Динамо» в четырех спаррингах наколотило 14 мячей в ворота соперников. Тогда как пропустила команда четырежды.
Состояние команды: Динамовцы набрали вполне приличные кондиции. К тому же пока удалось сохранить Константина Тюкавина.
При этом «Динамо» в последнее время неудачно противостоит «армейцам». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех поражениях. Да и игра команды уж слишком плотно завязана на Тюкавине…
ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» в летних контрольных матчах выглядят бледновато. В пяти спаррингах команда разжилась всего тремя ничьими.
При этом ЦСКА испытывает сложности даже в матчах с представителями первого дивизиона. Да и голы даются подопечным Дмитрия Игдисамова натужно.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова уступила. «Армейцы» с минимальным счетом проиграли «Локомотиву».
До того команда не смогла обыграть «Оренбург» (2:2). А вот ещё один поединок с «пуховыми» завершился поражением (0:2).
При Игдисамове игра ЦСКА вызывает серьёзные вопросы. Да и реализация честолюбивых задач поставлена под сомнение.
Состояние команды: ЦСКА сохранил большинство своих ведущих игроков. Правда, все никак не восстановится страж ворот Игорь Акинфеев.
Расчет на дальнейший прогресс Матвея Кисляка — это, конечно, здорово. Вот только этого явно мало даже для борьбы за медали.
При этом ЦСКА в последней очной встрече уступил «Динамо» (1:4). Случилось это четыре месяца назад. В нынешней диспозиции «армейцы» также выглядят слабее соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 2.39, а на «Динамо» — 2.67; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.58.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.74, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.05.
Прогноз: Динамовцы постепенно набирают обороты, тогда как подопечные Игдисамова в спаррингах выглядят весьма скромно.
Ставка: Победа «Динамо» за 2.67.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.21.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Динамовцы победили в трех своих последних матчах
- ЦСКА еще не побеждал в летних спаррингах
- «Динамо» пока удалось сохранить своего лидера Тюкавина
- «Армейцы» в трех своих последних поединках забили всего 2 мяча
- «Динамо» в четырех летних контрольных матчах пропустило 4 мяча