Ороско о дебюте за «Крыльев»: Я заранее не знал, буду играть или нет

Новичокрассказал о впечатлениях после дебюта в российской Премьер-лиге.

«Дорога в Ростов была очень длинной. Я заранее не знал, буду играть или нет. Только когда в раздевалке увидел майку со своей фамилией, понял, что есть шанс. Выйдя на поле, постарался побыстрее приспособиться к игре.

Постепенно быстрее и быстрее буду адаптироваться к игре в команде», — сказал Франко Ороско Чемпионату.

Напомним, что в феврале этого года полузащитник перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из аргентинского «Лануса» до конца нынешнего сезона.