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    Ороско о дебюте за «Крыльев»: Я заранее не знал, буду играть или нет

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    Новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско рассказал о впечатлениях после дебюта в российской Премьер-лиге.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    «Дорога в Ростов была очень длинной. Я заранее не знал, буду играть или нет. Только когда в раздевалке увидел майку со своей фамилией, понял, что есть шанс. Выйдя на поле, постарался побыстрее приспособиться к игре.

    Постепенно быстрее и быстрее буду адаптироваться к игре в команде», — сказал Франко Ороско Чемпионату.

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    • Напомним, что в феврале этого года полузащитник перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из аргентинского «Лануса» до конца нынешнего сезона.

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