ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы
    Все новости спорта

    Ришарлисон о депрессии после ЧМ-2022: Мне в голову лезла только чушь

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Бразилии
    Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал о своем состоянии после чемпионата мира в Катаре.

    Ришарлисон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ришарлисон

    «Я только что отыграл на чемпионате мира, я на пике своей карьеры. Я достиг своего предела, понимаете? Не знаю, я не буду говорить о самоубийстве, но у меня была депрессия, и я хотел сдаться.

    Даже я, который вроде бы был морально сильным. После чемпионата мира как будто все развалилось. Думаю, психотерапевт спас меня, спас мне жизнь. Мне в голову лезла только чушь… Я даже гуглил только чушь, всякую ерунду о смерти.

    Сегодня я могу сказать: ищите психолога. Если вам нужен психолог, ищите его, потому что вам нужно раскрыться, поговорить с человеком. Раньше у меня было это предубеждение, я думал, что это чепуха, я думал, что я сумасшедший.

    В моей семье есть люди, которые думают, что любой, кто идет к психологу, это сумасшедший. Но я сделал это и понял, что это чудесно. Лучшее, действительно лучшее открытие, которое я когда-либо делал в своей жизни».

  • Забудьте о Joga Bonito. В сборной Бразилии полный бардак
  • У «Селесао» ни одной победы в четырех матчах, множество травм и смена тренера на фоне приближения Кубка Америки
  • 22/03/2024

    • Напомним, что Бразилия на чемпионате мира 2022-го года в Катаре вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв Хорватии в серии пенальти (1:1, 4:2 по пен.).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» закончит эту серию на домашнем льду?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Спартак» впервые в серии выйдет вперед?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Медведев дожмет Харри только в третьем сете?
  • Харри — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 28 марта
  • Завтра в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Харри — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Александрова — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алдиер — Кара-Балта
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Мемфис — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры