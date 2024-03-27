Ришарлисон о депрессии после ЧМ-2022: Мне в голову лезла только чушь

Нападающийи сборной Бразилиирассказал о своем состоянии после чемпионата мира в Катаре.

«Я только что отыграл на чемпионате мира, я на пике своей карьеры. Я достиг своего предела, понимаете? Не знаю, я не буду говорить о самоубийстве, но у меня была депрессия, и я хотел сдаться.

Даже я, который вроде бы был морально сильным. После чемпионата мира как будто все развалилось. Думаю, психотерапевт спас меня, спас мне жизнь. Мне в голову лезла только чушь… Я даже гуглил только чушь, всякую ерунду о смерти.

Сегодня я могу сказать: ищите психолога. Если вам нужен психолог, ищите его, потому что вам нужно раскрыться, поговорить с человеком. Раньше у меня было это предубеждение, я думал, что это чепуха, я думал, что я сумасшедший.

В моей семье есть люди, которые думают, что любой, кто идет к психологу, это сумасшедший. Но я сделал это и понял, что это чудесно. Лучшее, действительно лучшее открытие, которое я когда-либо делал в своей жизни».

Напомним, что Бразилия на чемпионате мира 2022-го года в Катаре вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв Хорватии в серии пенальти (1:1, 4:2 по пен.).