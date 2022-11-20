Фавориты и аутсайдеры ЧМ-2022
Турнир, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, во многом будет уникальным, ведь впервые мировое первенство примет арабская страна, да еще и зимой. Но что остается неизменным и привычным, так это то, что прогнозы на победителя чемпионата мира болельщики и эксперты начинают делать задолго до старта турнира.
Кто же увезет трофей из Катара? Потому что нет никаких сомнений в том, что хозяева турнира не сумеют завоевать заветный кубок, чтобы оставить его дома. Такую маловероятную ситуацию букмекеры оценивают с коэффициентом 250.00. Зато куда
Наравне с Катаром оценивают и шансы на победу в турнире сборной Камеруна, несмотря на то, что бывший нападающий «Барселоны», а ныне президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О считает, что его страна выиграет мундиаль — обыграв в финале сборную Марокко.
Если говорить о более реальных претендентах на трофей, то Бельгия дошла до полуфинала ЧМ-2018 и уже четыре года держит первое место в рейтинге ФИФА. Наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес уверен, что его команда заслужила трофей, но
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике накануне мундиаля объявил, что считает себя лучшим тренером в мире, но вот лучшей в мире команды у него пока нет, по крайней мере по мнению букмекеров. Несмотря на большое количество талантливой молодежи, чемпионской игры «Фурия Роха» пока не показывает, и ее
Впрочем, в команде Гарета Саутгейта отличный сплав опыта, в лице Гарри Кейна, и молодости, за которую отвечают Фил Фоден и Джуд Беллингем. Может быть футбол все же вернется домой?
Сборная Франции является действующем победителем чемпионата мира и на турнире в Катаре входит в тройку фаворитов. Команда Дидье Дешама из-за травм потеряла перед мундиалем творцов успеха на ЧМ-2018 Поля Погба и Нголо Канте, а также ключевого защитника Преснеля Кимпембе.
Зато атаку les bleus усилил свежеипеченный обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, а Килиан Мбаппе за последние годы только заматерел и стал сильнее.
Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси отправляется за последним трофеем, которого не хватает легендарному нападающему. Восемь лет назад на ЧМ в Бразилии «альбиселесте» остановились в шаге от успеха, проиграв в финале Германии, и теперь у 35-летнего Месси остался последний шанс завоевать кубок мира и встать в один ряд с Диего Марадоной.
Помогать ему будут Анхель Ди Мария, которого многие эксперты считают сейчас ключевым игроком команды Лионеля Скалони, а также Лаутаро Мартинес, который тащил на себе «Интер», пока Лукаку лечился.
Прогноз и ставка
Южноамериканские команды в фаворитах букмекеров не только из-за силы своих составов, на их стороне и статистика. На десяти последних чемпионатах мира, проходящих за пределами Европы, восемь побед одержали именно команды из Южной Америки.
Крупные турниры скоротечны и непредсказуемы, любая ошибка или внезапная травма может оказаться роковой даже для команды фаворитов. Прогнозы делать очень сложно.
Так зачем ставить только на одного фаворита, если можно подстраховаться и поставить сразу на двух самых сильных представителей южноамериканского футбола?
Не стоит сбрасывать со счетов и действующих чемпионов мира.
А кому-то больше по душе европейский футбол. Например
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