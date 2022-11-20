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    Неймар, Месси или Мбаппе? Кто победит в Катаре?

    Кто выиграет ЧМ-2022? Прогноз (к. 3.00) и ставки на победителя чемпионата мира по футболу-2022

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    Прогноз и ставки на Кто выиграет ЧМ-2022
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    Неймар и Лионель Месси
    В воскресенье, 20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу-2022. В матче открытия турнира на стадионе «Аль-Байт» встретятся сборные Катара и Эквадора. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Кто выиграет ЧМ-2022: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фавориты и аутсайдеры ЧМ-2022

    Турнир, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, во многом будет уникальным, ведь впервые мировое первенство примет арабская страна, да еще и зимой. Но что остается неизменным и привычным, так это то, что прогнозы на победителя чемпионата мира болельщики и эксперты начинают делать задолго до старта турнира.

    Кто же увезет трофей из Катара? Потому что нет никаких сомнений в том, что хозяева турнира не сумеют завоевать заветный кубок, чтобы оставить его дома. Такую маловероятную ситуацию букмекеры оценивают с коэффициентом 250.00. Зато куда более вероятным им кажется выход катарцев в четвертьфинал — этот вариант можно взять за 10.00.

    Наравне с Катаром оценивают и шансы на победу в турнире сборной Камеруна, несмотря на то, что бывший нападающий «Барселоны», а ныне президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О считает, что его страна выиграет мундиаль — обыграв в финале сборную Марокко. Перспективы марокканцев, между тем, букмекеры оценивают куда выше, «всего» за 150.00.

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  • 11/11/2022

    • Если говорить о более реальных претендентах на трофей, то Бельгия дошла до полуфинала ЧМ-2018 и уже четыре года держит первое место в рейтинге ФИФА. Наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес уверен, что его команда заслужила трофей, но букмекеры оценивают вероятность успеха последней попытки «золотого поколения» с коэффициентом 17.00. На такую оценку несомненно повлияли травмы Ромелу Лукаку в этом сезоне.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Чуть выше оценивают перспективы сборных Португалии и Нидерландов — ставки на то, что они выиграют ЧМ-2022 принимают с коэффициентом 15.00. Если бы не внезапный приступ гастрита, скрутивший Криштиану Роналду за несколько дней до старта турнира, португальцы могли бы котироваться и выше. А может быть и нет, если вспомнить провальный сезон вингера в «МЮ».

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  • 08/11/2022

    • Шансы сборной Германии оцениваются так низко, — всего с коэффициентом 11.00, — в первую очередь потому, что Бундестим с треском провалила два последних крупных турнира (ЧМ-2018 и Евро-2020). Да и в 2022 году немцы, несмотря на то, что сменили тренера, не блещут, одержав лишь две победы в восьми матчах. Тем не менее дружина Ханса-Дитера Флика остается грозной силой.

    Сборная Германии
    globallookpress.com

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике накануне мундиаля объявил, что считает себя лучшим тренером в мире, но вот лучшей в мире команды у него пока нет, по крайней мере по мнению букмекеров. Несмотря на большое количество талантливой молодежи, чемпионской игры «Фурия Роха» пока не показывает, и ее шансы на завоевание трофея оцениваются с коэффициентом 10.00.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Перспективы сборной Англии оцениваются чуть выше — за 9.00. Да, на ЧМ-2018 «Три льва» дошли до полуфинала, а на Евро-2020 и вовсе до финала, но на континентальном первенстве англичане много матчей провели дома, а результаты в Лиге наций в этом году не внушают оптимизма — четвертое место в группе с Германией, Италией и Венгрией.

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  • 03/11/2022

    • Впрочем, в команде Гарета Саутгейта отличный сплав опыта, в лице Гарри Кейна, и молодости, за которую отвечают Фил Фоден и Джуд Беллингем. Может быть футбол все же вернется домой?

    Сборная Франции является действующем победителем чемпионата мира и на турнире в Катаре входит в тройку фаворитов. Команда Дидье Дешама из-за травм потеряла перед мундиалем творцов успеха на ЧМ-2018 Поля Погба и Нголо Канте, а также ключевого защитника Преснеля Кимпембе.

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    Зато атаку les bleus усилил свежеипеченный обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, а Килиан Мбаппе за последние годы только заматерел и стал сильнее. По мнению букмекеров, шансы на то, что «Трехцветные» защитят титул составляют 7.50.

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    • Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси отправляется за последним трофеем, которого не хватает легендарному нападающему. Восемь лет назад на ЧМ в Бразилии «альбиселесте» остановились в шаге от успеха, проиграв в финале Германии, и теперь у 35-летнего Месси остался последний шанс завоевать кубок мира и встать в один ряд с Диего Марадоной.

    Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    Помогать ему будут Анхель Ди Мария, которого многие эксперты считают сейчас ключевым игроком команды Лионеля Скалони, а также Лаутаро Мартинес, который тащил на себе «Интер», пока Лукаку лечился. Успех сборной Аргентины на ЧМ-2022 оценивают с коэффициентом 6.50.

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    • Главным же фаворитом предстоящего мундиаля считают сборную Бразилии. У пентакампеонов такой сумасшедший состав, что в их группу атаки не вместились такие игроки, как Роберто Фирмино, проводящий отличный сезон в «Ливерпуле». И нельзя сказать, что это несправедливо — забивать в Катаре будут Неймар, Антони, Винисиус Жуниор, Родриго, Ришарлисон и Габриэль Жезус. При этом и линия обороны у «селесао» сильна — за последние 28 матчей подопечные Тите пропустили всего десять голов. На победу сборной Бразилии на ЧМ-2022 ставят с коэффициентом 6.00.

    Прогноз и ставка

    Южноамериканские команды в фаворитах букмекеров не только из-за силы своих составов, на их стороне и статистика. На десяти последних чемпионатах мира, проходящих за пределами Европы, восемь побед одержали именно команды из Южной Америки.

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    Крупные турниры скоротечны и непредсказуемы, любая ошибка или внезапная травма может оказаться роковой даже для команды фаворитов. Прогнозы делать очень сложно.

    Так зачем ставить только на одного фаворита, если можно подстраховаться и поставить сразу на двух самых сильных представителей южноамериканского футбола?

    Не стоит сбрасывать со счетов и действующих чемпионов мира. Финал Бразилия — Франция может стать украшением турнира, и кто бы ни победил, можно не остаться в накладе со ставкой на эту пару.

    А кому-то больше по душе европейский футбол. Например Валерий Карпин видит в финале Францию и Испанию. Сам наставник сборной России будет болеть за «Фурию», но никто не мешает поставить на победу этой пары команд.

    Прогнозы на все матчи ЧМ-2022 и экспрессы будут доступны тут, календарь, результаты и турнирные таблицы — здесь.

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    Кто выиграет ЧМ-2022: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. Неймар, Месси или Мбаппе? Кто победит в Катаре?
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