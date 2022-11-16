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    Роналду пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за гастрита

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит предстоящий товарищеский матч с Нигерией из-за проблем с желудком.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    У футболиста случилось обострение гастрита, сообщает A Bola. Ранее 16 ноября нападающий пропустил тренировку национальной команды.

    «К завтрашнему матчу он не будет готов, он отдыхает. Как вы знаете, гастрит очень сильно ослабляет игроков физически», — сказал Сантуш.

    Сборная Португалии продолжает подготовку к ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. По итогам жеребьевки турнира португальцы попали в группу H вместе с Уругваем, Ганой и Кореей.

    Португалия проведет первый матч на ЧМ-2022 24 ноября против Ганы.

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