Роналду пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за гастрита

Нападающий сборной Португалиипропустит предстоящий товарищеский матч с Нигерией из-за проблем с желудком.

У футболиста случилось обострение гастрита, сообщает A Bola. Ранее 16 ноября нападающий пропустил тренировку национальной команды.

«К завтрашнему матчу он не будет готов, он отдыхает. Как вы знаете, гастрит очень сильно ослабляет игроков физически», — сказал Сантуш.

Сборная Португалии продолжает подготовку к ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. По итогам жеребьевки турнира португальцы попали в группу H вместе с Уругваем, Ганой и Кореей.

Португалия проведет первый матч на ЧМ-2022 24 ноября против Ганы.