Луис Энрике назвал себя лучшим тренером в мире

Главный тренер сборной Испанииназвал себя лучшим специалистом в мире. Об этом сообщает Reuters.

«Как я могу сомневаться в себе? Я лучший тренер на Земле. Если я должен вселить уверенность в своих игроков, я должен быть уверен сам…

Лучшего тренера, чем я, нет. Я знаю, что это неправда, но я в это верю. Сомнения? Нет!» — сказал Энрике.

Ранее был объявлен состав сборной Испании на чемпионат мира в Катаре. Многих удивило отсутствие в заявке испанцев Серхио Рамоса, Давида Де Хеа и Тьяго Алькантары.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. Сборная Испании в рамках группового этапа встретиться с Германией, Коста-Рикой и Японией.