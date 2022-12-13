Аргентина — Хорватия: счет матча 3:0, обзор голов

Футбол. ЧМ-2022. Полуфинал
Аргентина — Хорватия 3:0
Голы: 1:0 Лионель Месси (пенальти) (34'), 2:0 Хулиан Альварес (39'), 3:0 Хулиан Альварес (69') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина (Хуан Фойт, 86'), Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Энцо Фернандес Херемияс, Леандро Паредес (Лисандро Мартинес, 62'), Алексис Мак Аллистер (Анхель Корреа, 86'), Родриго Де Пауль (Эксекиэль Паласиос, 74'), Лионель Месси, Хулиан Альварес (Пауло Дибала, 74') Хорватия: Иван Перишич, Андрей Крамарич (Марко Ливайя, 72'), Марио Пашалич (Никола Влашич, 46'), Матео Ковачич, Марсело Брозович (Бруно Петкович, 50'), Лука Модрич (Ловро Майер, 81'), Борна Соса (Мислав Оршич, 46'), Йошко Гвардиол, Деян Ловрен, Йосип Юранович, Доминик Ливакович Предупреждения: Доминик Ливакович (32'), Матео Ковачич (32'), Кристиан Ромеро (68'), Николас Отаменди (71')