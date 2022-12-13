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    Сборная Аргентины разгромила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022

    Аргентина — Хорватия: счет матча 3:0, обзор голов

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    Сборная Аргентины одержала победу над командой Хорватии (3:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

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    Футбол. ЧМ-2022. Полуфинал
    Аргентина — Хорватия 3:0
    Голы: 1:0 Лионель Месси (пенальти) (34'), 2:0 Хулиан Альварес (39'), 3:0 Хулиан Альварес (69') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина (Хуан Фойт, 86'), Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Энцо Фернандес Херемияс, Леандро Паредес (Лисандро Мартинес, 62'), Алексис Мак Аллистер (Анхель Корреа, 86'), Родриго Де Пауль (Эксекиэль Паласиос, 74'), Лионель Месси, Хулиан Альварес (Пауло Дибала, 74') Хорватия: Иван Перишич, Андрей Крамарич (Марко Ливайя, 72'), Марио Пашалич (Никола Влашич, 46'), Матео Ковачич, Марсело Брозович (Бруно Петкович, 50'), Лука Модрич (Ловро Майер, 81'), Борна Соса (Мислав Оршич, 46'), Йошко Гвардиол, Деян Ловрен, Йосип Юранович, Доминик Ливакович Предупреждения: Доминик Ливакович (32'), Матео Ковачич (32'), Кристиан Ромеро (68'), Николас Отаменди (71')
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