14 декабря в городе Ель-Хаур на стадионе «Ель-Байт» в рамках 1/2 финала чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с национальной командой Марокко. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. Франция — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Сборная Франция приехала в Катар в статусе действующего чемпиона мира и планирует его защитить. И пока для этого у команды Дидье Дешама все складывается отлично.

«Трехцветные» легко преодолели групповой этап, заняв первое место в квартете с шестью очками. В первых двух турах они переиграли 4:1 Австралию и 2:1 Данию, а в заключительной игре группового этапа позволили себе сыграть резервом и уступили 0:1 Тунису.

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На стадии 1/8 финала французы легко обыграли сборную Польши со счетом 3:1, а в четвертьфинале справились с Англией, выиграв 2:1, но при этом соперник не реализовал пенальти в самой концовке игры.

Все ожидания на ЧМ в Катаре оправдывает лидер команды Килиан Мбаппе, в активе которого уже пять забитых мячей и две результативные передачи.

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Отметим, что Франция в седьмой раз в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира, но только дважды до этого она преодолевала данную стадию.

В данном поединке не сыграет защитник «Баварии» Лукас Эрнандес, который получил травму колена в стартовом поединке данного турнира и выбыл на долгое время.

Марокко

Сборная Марокко — команда-сенсация данного чемпионата мира. Марокканцы уже добились самого большого достижения на мундиалях для африканских команд.

Напомним, что на групповой стадии «атласские львы» стали первыми в своем квартете, набрав семь баллов в трех проведенных матчах. Стартовали они с мирового результата 0:0 против национальной команды Хорватии, после чего весьма неожиданно обыграли со счетом 2:0 Бельгию, а в третьем туре одолели Канаду 2:1.

На первой же стадии плей-офф «зелено-красные» неожиданно для всех выбили из турнира сборную Испании. Основное и дополнительное время забитых мячей не принесло, а в серии пенальти они оказались сильнее — 3:0.

В четвертьфинале африканцы стали авторами еще одной сенсации, отправив Португалию с Криштиану Роналду домой, выиграв со счетом 1:0, забив единственный гол в конце первого тайма.

Отметим, что вот уже как 12 встреч подряд марокканцы не знают горечи поражений, четырежды сыграв вничью за это время и добившись восьми викторий. Причем в девяти играх данного отрезка они не пропускали.

Точно не сыграет в этой игре из-за дисквалификации Валид Шеддира. Под вопросом также участие в данном поединке Хакима Зиеша и Нуссаира Мазрави.

Между собой эти команды провели два товарняка, в которых раз победила Франция 1:0 и один матч завершился вничью 2:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Франции — 1.53, победа Марокко — 7.90, ничья — 4.24.

Проход: Франции — 1.23; Марокко — 4.40.

Прогнозируем, что Франция подтвердит свой статус фаворита, ведь сборная Марокко уже открыла свои козыри и чемпионы должны решить вопрос с победителем в этой паре еще в основное время. В общем, ставим на французов с форой — 1.

А для любителей больших кэфов предлагаем поставить на точный счет, а именно — на 2:0.

Или можно рискнуть и сделать дерзкую ставку за 7.90.