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    Продолжение марокканской сказки?!

    Франция — Марокко. Дерзкая ставка за 7.90 на матч чемпионата мира 14 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Марокко
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    Хаким Зиеш
    Франция сыграет на своем поле с Марокко в рамках 1/2 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 22:00 мск. Франция — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Полуфинал 14 Декабря 2022 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 22:00 Марокко Марокко
  • Рабат
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    Франция

    Французы по игре видятся чуть ли не главным фаворитом Мундиаля. Особенно впечатляюще выглядит атака команды Дидье Дешама.

    В четвертьфинале французы добыли победу. Англия была обыграна со счетом 1:2, причем оба ассиста оформил Антуан Гризманн.

    Коэффициенты матча Франция — Марокко

    1X2Новым игрокам
  • 1.583.857.50Фрибет$40
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    Регулярно забивает и пара форвардов «трехцветных». Килиан Мбаппе отличился 5 голами, Оливье Жиру забил 4 мяча.

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    Сборная Франции лишь дважды играла с марокканцами. Причем «трехцветные» один раз выиграли минимально, а второй — разжились лишь ничьей.

    Наверняка французы будут действовать в привычном ключе. Основной расчет вновь будет на мощную атакующую линию.

    Марокко

    Эта сборная уже стала главной сенсацией чемпионата мира. Марокканцы первыми из африканских команд достигли таких высот.

    В предыдущем раунде Марокко выбила из турнира португальцев. Вновь оборона выглядела монолитно, а свой момент в атаке африканцы нашли (1:0).

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    • Привычно полезен в атакующих действиях команды Хаким Зиеш. Опытный хавбек наверняка скажет свое веское слово и в этом матче.

    Марокканцы сильны, прежде всего, отличной организацией оборонительных действий. В двух своих последних матчах команда не пропускала.

    В этом поединке Марокко явно сыграет в привычном стиле. Основная ставка будет сделана на надежность тылов и высокую эффективность контратак.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции предлагают — 1.53.

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    На викторию Марокко дают — 7.90, ничья оценена — в 4.24.

    Марокканцы прекрасно обороняются, и вполне способны обезвредить мощную атакующую линию сборной Франции.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа Марокко. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.90. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 6.85. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Франция — Марокко: прогноз, ставка (7.90), статистика, коэффициенты матча 14.12.2022. Прогнозы на футбол. Продолжение марокканской сказки?!
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