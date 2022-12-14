Франция сыграет на своем поле с Марокко в рамках 1/2 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 22:00 мск. Франция — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Французы по игре видятся чуть ли не главным фаворитом Мундиаля. Особенно впечатляюще выглядит атака команды Дидье Дешама.

В четвертьфинале французы добыли победу. Англия была обыграна со счетом 1:2, причем оба ассиста оформил Антуан Гризманн.

Коэффициенты матча Франция — Марокко 1X2Новым игрокам 1.583.857.50Фрибет$40

Регулярно забивает и пара форвардов «трехцветных». Килиан Мбаппе отличился 5 голами, Оливье Жиру забил 4 мяча.

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Сборная Франции лишь дважды играла с марокканцами. Причем «трехцветные» один раз выиграли минимально, а второй — разжились лишь ничьей.

Наверняка французы будут действовать в привычном ключе. Основной расчет вновь будет на мощную атакующую линию.

Марокко

Эта сборная уже стала главной сенсацией чемпионата мира. Марокканцы первыми из африканских команд достигли таких высот.

В предыдущем раунде Марокко выбила из турнира португальцев. Вновь оборона выглядела монолитно, а свой момент в атаке африканцы нашли (1:0).

Привычно полезен в атакующих действиях команды Хаким Зиеш. Опытный хавбек наверняка скажет свое веское слово и в этом матче.

Марокканцы сильны, прежде всего, отличной организацией оборонительных действий. В двух своих последних матчах команда не пропускала.

В этом поединке Марокко явно сыграет в привычном стиле. Основная ставка будет сделана на надежность тылов и высокую эффективность контратак.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции предлагают — 1.53.

На викторию Марокко дают — 7.90, ничья оценена — в 4.24.

Марокканцы прекрасно обороняются, и вполне способны обезвредить мощную атакующую линию сборной Франции .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа Марокко. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.90. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 6.85. Для остальных — более умеренный прогноз.