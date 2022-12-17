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    «МЮ», «Арсенал» или кто-то другой: кому нужен Фелиш?

    Где окажется португальская звезда?

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    Жоау Фелиш
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    Жоау Фелиш
    Ряд европейских клубов связывают слухами с потенциальным трансфером звезды сборной Португалии, но какой из них подходит лучше всего? Автор Goal.com Райан Толмич изучает ситуацию.
    Какая разница, в какой футболке он будет играть? Ну, справедливости ради, это больше, чем просто футболка. Это о системе, об идеологии, о свободе.

    Сейчас вокруг Жоау Фелиша стало модным слово «свобода». В сборной Португалии он может быть игроком, которым, как многие думали, он мог быть, когда «Атлетико» купил его летом 2019 года за рекордые для клуба 126 млн евро. Он волен доминировать в атакующей фазе так, как никогда не мог делать это при Диего Симеоне.

    И довольно быстро, похоже, Фелиш освободится от оков Симеоне, сможет принести португальскую версию своей игры в один из топ-клубов мира. Гонка за форвардом, несомненно, скоро разгорится, и даже «Атлетико» признает, что, похоже, всем участникам пора двигаться дальше.

    «Он — самая крупная ставка, которую этот клуб делал в своей истории. Лично я считаю, что он величайший талант, игрок мирового класса», — заявил TVE генеральный директор мадридцев Хиль Мартин.

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    «По причинам, в которые не стоит вдаваться — отношения между ним и боссом [Симеоне], сыгранные минуты, его мотивация прямо сейчас — это заставляет думать о том, что если есть вариант, который хорош для игрока, хорош для клуба, мы можем его рассмотреть», — добавил он.

    «Я бы хотел, чтобы он остался лично, но я не думаю, что это идея игрока», — резюмировал функционер.

    Фелиш не отрицает это, сделав слегка завуалированный удар по «Атлетико» Симеоне после двух результативных передач, которые помогли Португалии разгромить Швейцарию со счетом 6:1 в 1/8 финала ЧМ-2022.

    «Есть отличия в том, как играешь здесь и в клубе», — сказал он. «Когда условия благоприятны, дела идут лучше».

    Клубы будут выстраиваться в очередь, чтобы заполучить Фелиша, и, несмотря на все его трудности в «Атлетико», 23-летний нападающий остается одной из самых многообещающих молодых звезд. Разбираемся, какие клубы будут на него претендовать, и в каком клубе он сможет играть как лучшая версия самого себя.

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    • «Манчестер Юнайтед»

    Одна португальская звезда ушла, другая вернулась?

    Это может быть надеждой в «Манчестер Юнайтед», который, безусловно, вышел на рынок атакующих футболистов. Игроком, которого чаще всего связывают с манкунианцами, был Коди Гакпо, но они, несомненно, также обратят внимание на Фелиша.

    И не зря. Фелиш — разносторонний нападающий, который может играть в центре, на фланге или в качестве второго форварда. В этом смысле он кажется идеальным нападающим для Эрика тен Хага — тренер, который был бы рад предоставить ему свободу так, как никогда не удавалось Симеоне.

    Добавьте к этому присутствие звезды сборной Португалии Бруну Фернандеша, который станет для Фелиша как знакомым лицом в новой раздевалке, так и знакомым созидателем на поле, с которым можно будет взаимодействовать.

    Тем не менее, «Юнайтед» может искать более естественного бомбардира, чего клубу очень не хватает в данный момент. Возможно, для них имеет больше смысла держаться подальше от борьбы за Фелиша и обратить внимание на кого-то другого, например, его партнера по сборной Португалии Гонсалу Рамуша?

    Фелиш играет лучше в сборной Португалии, чем в «Атлетико»
    globallookpress.com

    «Ювентус»

    Знакомый разговор о замене Паулы Дибалы...

    Дибала со слезами на глазах покинул Турин минувшим летом, чтобы бесплатно присоединиться к «Роме» Жозе Моуринью, и, хотя «Ювентус» подписал нескольких больших игроков вроде Анхеля Ди Марии, Поля Погба и Филипа Костича, никто не может делать то, что делал Дибала.

    Это способен делать Фелиш. Он очень похожий игрок, и многие считают, что у него просто более высокий потенциал, чем у аргентинца.

    Как и Дибала, Фелиш может преуспеть в качестве второго нападающего, «десятки» или вингера, где последнее амплуа — его позиция в сборной Португалии. Для «Ювентуса» он стал бы чуть ли не идеальным дополнением в атаке к Душану Влаховичу, Мойзе Кину или Аркадиушу Милику.

    Большой вопрос, как обычно, в деньгах, а в данном случае в их отсутствии.

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    • «Ювентус» — клуб, где царит беспорядок, а все руководство покинуло свои посты. Маловероятно, что столь звездный футболист, как Фелиш, был бы готов погрузиться в такую неразбериху, и еще более маловероятно, что «Старая Синьора» сможет напрячь все доступные силы, чтобы подписать контракт с подобным нападающим, как португалец.

    Тактически он подходит команде, но финансы туринцев будут серьезным препятствием на пути к трансферу.

    ПСЖ

    Они всегда в игре, не так ли?

    Если на рынке есть известный нападающий, можно поспорить, что кто-то где-то заявит, что ПСЖ также в нем заинтересован, даже если это редко имеет смысл. Тот же самый случай.

    У «Пари Сен-Жермен» есть свои звездные форварды, и даже с их бесконечными богатствами восьми-девятизначные траты на Фелиша, вероятно, не приблизят клуб к долгожданной победе в Лиге чемпионов. У парижан уже есть Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. Они в порядке.

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    • Тем не менее, следует сказать, что минувшим летом они потеряли Анхеля Ди Марию, и было много слухов об уходе в ближайшем будущем одного или обоих нападающих — Мбаппе или Месси. Если они это сделают, Фелиш может стать новым большим украшением в Париже. Однако это большое «если».

    «Арсенал»

    «Арсеналу» нужен нападающий, но подходит ли Фелиш?

    Травма колена Габриэла Жезуса оставила лидера АПЛ только с одним здоровым нападающим — Эдди Нкетия, который явно далек от идеала. Поэтому, приближаясь к январю, у «Канониров» есть два способа справиться с этой проблемой.

    Первый — это подписать временную замену, чтобы пережить отсутствие Жезуса и, в конечном итоге, стать его дублером. Есть много хороших форвардов-ветеранов, которых можно дешево подписать на эту роль.

    Второй — взять футболиста, который способен играть вместо Жезуса, а затем уже вместе с ним, и Фелиш, безусловно, отвечает всем требованиям.

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    • Хотя у «Арсенала» действительно есть много атакующих исполнителей, а такие игроки, как Габриэль Мартинелли и Букайо Сака, сами по себе становятся звездами, подписание Фелиша даст им еще одно оружие, которое может быть задействовано на передней линии или вместо Мартина Эдегора в полузащите.

    Это то, что имеет смысл, надо признать.

    «Челси»

    «Челси» тесно связан слухами со звездным португальским нападающим. Это не только Фелиш.

    Рафаэла Леау чаще всего связывают с «Синими», и легко понять, почему. Звезда «Милана» — впечатляющий игрок, который, безусловно, блистал на чемпионате мира-2022, несмотря на ограниченное количество минут.

    Неудивительно, что он нужен «Челси», особенно с учетом того, что в ближайшее время клуб может избавиться от Хакима Зиеша и Кристиана Пулишича.

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    • Возможно, однако, если с Леау не срастется, лондонцы могут обратиться к Фелишу. Однако разве у «Синих» уже нет похожего игрока в лице Кая Хаверца, который может играть впереди, но не является настоящей «девяткой»? Не лучше ли им было бы постараться подписать настоящего бомбардира? Посмотрим.

    «Бавария»

    Возможно, в какой-то момент это имело смысл, но не сейчас.

    «Баварию» связывали с Фелишем в прошлом году, но Sport1 сообщает, что клуб больше не заинтересован в приобретении португальской звезды. Это имеет смысл.

    Больше всего мюнхенцам нужен центрфорвард, который заменит Роберта Левандовски, а Фелиш им не является. На самом деле он не смог бы восполнить эту потерю, и, будем честны, у «Баварии» мало изъянов, которые можно было бы исправить.

    В 2021 году Фелишем интересовалась «Бавария»
    globallookpress.com

    У них уже есть Джамал Мусиала на аналогичную позицию, и вы, конечно, можете утверждать, что Мусиала лучше его. Подписание Фелиша ничего не изменит, а «Бавария» не тратит миллионы на игроков, которые ничего не изменят.

    Ожидайте, что «Бавария» решит проблемы в атаке либо в январе, или уже летом.

    «Астон Вилла»

    Да ладно, скажете вы!

    Что ж, согласно Marca, «Астон Вилла» — один из клубов, которые участвуют в этой схватке. Агент Фелиша Жорже Мендеш поддерживает эту идею. Но как это сделать? Могло бы помочь присутствие Унаи Эмери, хотя очевидное отсутствие еврокубков определенно мешает трансферу.

    Однако можно с уверенностью сказать, что бирмингемцы дадут Фелишу возможность стать лидером команды, чего не обязательно могут предложить вышеперечисленные клубы.

    Поскольку Филиппе Коутинью не впечатляет, Фелиш, очевидно, стал бы главным креативным игроком «Виллы» и сразу же предстал бы в качестве лучшего игрока клуба с тех пор, как Джек Грилиш ушел в «Манчестер Сити» в прошлом году.

    Мог бы ли он иметь влияние, подобное Грилишу? Определенно. У Фелиша есть все необходимое, чтобы стать звездой АПЛ. Тем не менее, трудно представить, что подобное случится из-за денег и, что, возможно, наиболее важно, из-за амбиций португальца.

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    • Итог

    Если вы зашли так далеко, то заметили, что аргументов против подписания Фелиша больше, чем за.

    Правда в том, что рынок сложен для таких игроков, как Фелиш, у которых не обязательно есть определенная позиция. Команды всегда ищут быстрых вингеров, результативных нападающих, динамичных полузащитников. Фелиш, между тем, — это от каждого понемногу.

    Однако с точки зрения формы «Арсенал» выглядит солидным претендентом, особенно с учетом того, что «Канониры» борются с «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ. Это может быть год для команды Микеля Артеты, чтобы действительно завоевать титул, и почему бы не решиться на данный трансфер, подписав одного из лучших молодых игроков в мире?

    Другое дело, могут ли лондонцы или кто-либо другой позволить себе это. «Атлетико» не захочет терять деньги на этой сделке и потребует большую компенсацию за его переход.

    Сможет ли кто-нибудь заполучить Фелиша? Увидим ли мы, наконец, португальскую версию форварда на «Эмирейтс» или где-то еще? Мы узнаем достаточно скоро.

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