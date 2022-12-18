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    Дневник ЧМ-2022. Разогрев перед финалом, чудо-гол Оршича и взбешенный Хакими

    О главных событиях двадцать второго игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре

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    Сборная Хорватии
    В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялся матч за третье место, в котором сборная Хорватии обыграла команду Марокко (2:1). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

    Событие дня

    Главным событием дня стал утешительный финал, в котором сборная Хорватии выиграла бронзовые медали мундиаля, одержав победу над командой Марокко.

    Примечательно, что соперники уже встречались в рамках турнира, скатав довольно унылую безголевую ничью в рамках группового турнира.

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    • Что-то подобное ожидалось и в матче за 3-е место — много борьбы и мало моментов, и победа добытая в серии пенальти.

    Но все с самого начала пошло не так. Хорваты открыли счет уже на 7-й минуте, благодаря успешно разыгранной домашней заготовке при стандарте — Йошко Гвардиол в падении головой отправил мяч в угол ворот.

    Уже через две минуты марокканцы отыгрались благодаря точному удару Ашрафа Дари — и тоже после стандарта. В дальнейшем хорваты владели инициативой, а марокканцы надёжно оборонялись, иногда организуя контратаки.

    Хорватия — Марокко

    Но ничейный счёт немного не дожил до перерыва — Мислав Оршич во второй раз вывел «шашечных» вперед, забив гол «в раздевалку».

    После перерыва страсти постепенно начали накаляться — марокканцы пытались смело играть первым номером и навязать борьбу в центре поля, но не справлялись с задачей.

    Катарский арбитр Абдулрахман Аль-Джассим, назначенный явно чтобы подсластить пилюлю стране-хозяйке за ранний вылет, пытался удерживать матч под контролем, но этому не способствовала пара серьезных ошибок — пенальти за некоторые фолы можно было назначать в ворота как одной так и другой команды.

    Хорватия — Марокко

    В итоге, как бы не горячились марокканцы, но до драки дело не дошло, а счет не изменился. Тем не менее, сборная Марокко добилась исторического успеха своим выходом в полуфинал чемпионата мира, раньше африканским командам этого не удавалось.

    Ну а сборная Хорватии завоевала уже третий комплект медалей за 24 года — на счету балканской команды также бронза ЧМ-1998 и серебро ЧМ-2018 в России.

    За четверть века у Хорватии больше медалей ЧМ, чем у Испании, Италии и Англии вместе взятых. А также больше, чем у Аргентины, Бразилии и Голландии (по 2). Вот только золотых пока нет.

    Хорватия — Марокко

    На ЧМ-2022 остался последний матч. Сборная Франции 18 декабря поспорит за главный трофей в финале с командой Аргентины.

    Герой дня

    Главным героем дня назовем полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича, который провел свой лучший матч на турнира.

    В матче с Марокко хавбек «Тоттенхэма» закрывал позицию левого защитника в схеме 4-4-2, но всё равно поучаствовал в первом голе.

    Иван Перешич

    Уж на 7-й минуте хорваты при исполнении стандарта использовали наигранную домашнюю заготовку: подача в нужную зону, скидка головой от Перишича под удар головой защитника Йошко Гвардиола.

    Иван причастен к четырем из семи голов Хорватии на этом ЧМ: гол и три ассиста. Всего же хорватский хавбек поучаствовал в 11 голах на последних трех чемпионатах мира — забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

    Больше только у Лионеля Месси (16). Также по 11 баллов у Неймара — 11 (8+3), Гарри Кейна — 11 (8+3) и Килиана Мбаппе — 11 (9+2), но француз и аргентинец могут улучшить статистику в финальном матче.

    Влашич, Модрич и Перишич

    По голам за сборную Хорватии Перишич, на счету которого 33 мяча, догнал Марио Манджукича, проведя при этом на 31 матч больше. Лишь у Давора Шукера больше голов — 45.

    Неудачник дня

    Главный неудачник этого дня дня — глава ФИФА Джанни Инфантино. Функционер получает массу критических замечаний как в адрес своей федерации, так и в свой адрес лично на протяжении всего турнира.

    На этот раз ему досталось от защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими, который после матча накричал на президента ФИФА в подтрибунном помещении.

    Абдулрахман Аль-Джассим и Инфантино

    Хакими критиковал главного судью за решение не назначать пенальти в ворота хорватов в одном из эпизодов. Также он заявил, что в ФИФА не желают того, чтобы сборная Марокко уехала с мирового первенства с медалями.

    «Вы поступаете с нами таким образом второй матч подряд, да что с вами не так?», — кричал марокканец

    «Между ними было меньше пяти сантиметров. Повысив голос, он высказывал Инфантино претензии по поводу судьи. На это больно было смотреть», — отметил журналист NOS Том Эгберс, присутствовавший при инциденте, как и еще дюжина представителей СМИ.

    Джанни Инфантино

    Сотрудники ФИФА хотели, чтобы журналисты стерли эти кадры, но наивно было полагать, что полтора десятка представителей СМИ не напишут о том, что видели.

    Потом Хакими отправили в раздевалку, а Инфантино вышел из тоннеля и был освистан толпой. Впрочем, ему уже не привыкать.

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    Гол дня

    Лучший гол матча принес сборной Хорватии победу и был забит Миславом Оршичем на 42-й минуте.

    Казалось, марокканцы накрыли атаку соперника, в которой неудачно сыграл Модрич, но африканцы тут же совершили потерю на радиусе своей штрафной.

    Мислав Оршич

    В итоге Ливайя отыграл налево на Оршича, который в касание по очень красивой дуге отправил мяч в дальнюю штангу, а уже от неё снаряд отскочил в створ, за спину вратарю Буну.

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