Битва Месси и Мбаппе, исторический момент для французов. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Чемпионат мира в Катаре приближается к финишной прямой. 18 декабря состоится финальная игра турнира — сборные Франции и Аргентины встретятся в матче за первое место. В связи с этим LiveSport.Ru подготовил дайджест предстоящего игрового дня.

Перед этим

Накануне, в субботу, 17 декабря, сборные Хорватии и Марокко провели матч за 3-е место. Встреча завершилась победой команды Златко Далича со счетом 2:1.

Вся развязка наступила еще во первом тайме, так как три мяча команды забили до перерыва.

Игроки сборной Хорватии с медалями globallookpress.com

Хорваты быстро открыли счет красивой комбинацией — скидка Перишича на вбегающего на линию вратарской Гвардиола, который точным ударом головой поразил створ ворот Буну. Однако уже до 10-й минуты Ашраф Дари выровнял результат, и тоже ударом головой.

Решающий удар сделал Мислав Оршич за 3 минуты до конца основного времени. Гол действительно заслужил звание решающего и зрелищного. Игрок запустил мяч с края штрафной по загнутой траектории, благодаря чему снаряд упал за спину вратарю, попав в дальнюю «девятку».

По итогу встречи складывалось впечатление, что марокканцы растратили весь свой энтузиазм по ходу этого плей-офф. Команда Реграги выглядела эмоционально выжатой. Все-таки возможности для ротации у нее были значительно меньше, чем у соперников по плей-офф. После Франции, видимо, сил не осталось совсем.

Хорваты же грамотно распределили силы, сделали небольшую ротацию. Плюс у них было на один день больше для отдыха. Так что игра далась им куда легче.

Все по игре. Хорватия снова получила медали мундиаля. Правда в этот раз было не серебро, а бронза. Для Марокко ЧМ в Катаре в любом случае стал прорывом, который поднял уровень команды на новую ступень. Напомним, это первый раз в истории ЧМ, когда сборная Марокко зашла так далеко.

18 декабря

В этот день состоится кульминация всего мундиаля. Предсказанные ранее фавориты в лице Аргентины и Франции сойдутся в очном противостоянии за право быть названной самой сильной командой планеты.

Встреча состоится 18 декабря в 18:00 мск на «Лусаил Иконик» (Лусаил). Главным арбитром встречи выбран поляк Шимон Марчиняк.

Как и всегда транслировать матч будут телеканалы медиахолдинга «Матч ТВ», а именно каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

18:00. Аргентина — Франция

Если выбирать из этой пары, то все-таки команда Скалони будет более спорным фаворитом текущего ЧМ. Со скрипом она вышла в плей-офф. В группе пришлось помучаться, неожиданно, с Саудовской Аравией (1:2) и Мексикой (2:0).

Уже в первом матче плей-офф «Альбиселесте» задали жару австралийцы, которые вполне могли довести дело до овертаймов, но не хватило везения и мастерства (2:1).

Лионель Месси и Хулиан Альварес globallookpress.com

В четвертьфинале номинальные хозяева сами наварили каши. Ведя в счете 2:0 в матче с Нидерландами, аргентинцы умудрились в самой концовке получить два в ответ. Игра дошла до овертаймов, но там представители Латинской Америки оказались более уверенными и везучими, чем соперник.

А вот в полуфинале Аргентина уже показала, что она не зря считается одной из самых сильных. Аргентинцы во главе с Лионелем Месси похоронили надежды Хорватии на второй подряд финал ЧМ, разгромив команду Далича со счетом 3:0.

Французы уже после группового этапа показали, что они имеют огромные шансы на второе золото подряд. Поражение от Туниса в последнем туре не отыграло большой роли. Уже в 1/8 команда Дешама убрала со своего пути Польшу (3:1), а после этого справилась с Англией (2:1). Причем англичан «триколоры» действительно переиграли легче, чем ожидалось.

В полуфинале не повезло бедным марокканцам. Там французы откровенно экономили силы. Можно сказать, что они одержали победу на одной ноге — 2:0 и коллектив Дешама снова в финале мундиаля.

Оливье Жиру и Килиан Мбаппе globallookpress.com

У Аргентины особую роль ожидаемо сыграл Лионель Месси, который забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Открытием стал Хулиан Альварес, набравший 4 результативных удара.

У Франции огромное значение отыграла связка Мбаппе — Жиру. Килиан сейчас лучший бомбардир сборной на турнире (5 голов, 2 ассиста). Жиру забил 4 мяча. Также отметим диспетчерские качества Антуана Гризманна. За этот мундиаль он сделал 3 результативные передачи и стал самым лучшим ассистентом сборной за все время.

Короче говоря, нас ждет очень интересный матч. Это будет противостояние агрессии и дисциплины против мощной атаки. Для любителей интересных фактов: выиграть 2 раза подряд на ЧМ удалось только Италии и Бразилии.

Эксперты LiveSport.Ru поделились своими мыслями по поводу предстоящего результата. Для любителей играть на тоталах — они считают, что игра получится результативной. Без обмена голами в основное время не обойдется. Кто согласен, может подробнее ознакомиться с информацией здесь.

18:00. Аргентина — Франция Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер, LiveCup

Комментатор: Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин

Место встречи: «Лусаил Иконик», Лусаил

Любителям острых ощущений и дерзких ставок предлагается прогноз с более высоким тоталом и неожиданной форой на Аргентину.