Аргентина
Лионель Месси заслужил выход в финал Мундиаля. Капитан и лидер аргентинцев имеет все шансы выиграть долгожданный трофей со сборной.
В полуфинале Аргентина не оставила шансов хорватам (3:0). Причем Месси отличился голом и ассистом.
Коэффициенты матча Аргентина — Франция
Вообще, лидер аргентинцев забил уже 5 мячей на чемпионате мира. 4 гола в активе его партнера по атаке Хулиана Альвареса.
Сборная Аргентины весьма успешно противостоит французам. Из пяти последних очных поединков выиграно 4.
Наверняка аргентинцы будут действовать в привычном ключе. Основной расчет вновь будет на гений Месси и активность Альвареса.
Франция
Французы смотрятся очень солидно. Килиан Мбаппе прекрасно спелся в связке с Оливье Жиру, а Антуан Гризманн великолепен в подыгрыше.
В полуфинале Франция поставила на место дерзких марокканцев (2:0). К слову, в том матче ни Мбаппе, ни Жиру не забивали.
Наверняка «трехцветные» постараются воспользоваться длинной своей скамейки. Дидье Дешаму есть кем усиливать игру команды по ходу встречи.
Мбаппе отличился уже 5 голами, еще 4 в свой актив записал Жиру. Впрочем, в составе французов забить может кто угодно.
В этом поединке Франция явно сыграет в привычном стиле. Основная ставка будет сделана на мощную атакующую линию.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 2.89.
На викторию Франции дают — 2.89, ничья оценена — в 3.10.
Аргентинцы максимально зависимы от формы своего лидера, который
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора Аргентины -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 8.60. Для остальных — более умеренный прогноз.