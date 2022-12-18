Аргентина сыграет на своем поле с Францией в рамках финального матча чемпионата мира. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск. Аргентина — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Лионель Месси заслужил выход в финал Мундиаля. Капитан и лидер аргентинцев имеет все шансы выиграть долгожданный трофей со сборной.

В полуфинале Аргентина не оставила шансов хорватам (3:0). Причем Месси отличился голом и ассистом.

Коэффициенты матча Аргентина — Франция 1X2Новым игрокам 2.923.002.92Фрибет$40

Вообще, лидер аргентинцев забил уже 5 мячей на чемпионате мира. 4 гола в активе его партнера по атаке Хулиана Альвареса.

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Сборная Аргентины весьма успешно противостоит французам. Из пяти последних очных поединков выиграно 4.

Наверняка аргентинцы будут действовать в привычном ключе. Основной расчет вновь будет на гений Месси и активность Альвареса.

Франция

Французы смотрятся очень солидно. Килиан Мбаппе прекрасно спелся в связке с Оливье Жиру, а Антуан Гризманн великолепен в подыгрыше.

В полуфинале Франция поставила на место дерзких марокканцев (2:0). К слову, в том матче ни Мбаппе, ни Жиру не забивали.

Наверняка «трехцветные» постараются воспользоваться длинной своей скамейки. Дидье Дешаму есть кем усиливать игру команды по ходу встречи.

Мбаппе отличился уже 5 голами, еще 4 в свой актив записал Жиру. Впрочем, в составе французов забить может кто угодно.

В этом поединке Франция явно сыграет в привычном стиле. Основная ставка будет сделана на мощную атакующую линию.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 2.89.

На викторию Франции дают — 2.89, ничья оценена — в 3.10.

Аргентинцы максимально зависимы от формы своего лидера, который максимально мотивирован добыть недостающий трофей со сборной .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора Аргентины -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 8.60. Для остальных — более умеренный прогноз.