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    Аргентина уверенно одолеет «трехцветных»

    Аргентина — Франция. Дерзкая ставка за 6.10 на матч чемпионата мира 18 декабря 2022 года

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    Лионель Месси
    Аргентина сыграет на своем поле с Францией в рамках финального матча чемпионата мира. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск. Аргентина — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Финал 18 Декабря 2022 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 18:00 Франция Франция
  • Париж
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    Аргентина

    Лионель Месси заслужил выход в финал Мундиаля. Капитан и лидер аргентинцев имеет все шансы выиграть долгожданный трофей со сборной.

    В полуфинале Аргентина не оставила шансов хорватам (3:0). Причем Месси отличился голом и ассистом.

    Коэффициенты матча Аргентина — Франция

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    Вообще, лидер аргентинцев забил уже 5 мячей на чемпионате мира. 4 гола в активе его партнера по атаке Хулиана Альвареса.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Сборная Аргентины весьма успешно противостоит французам. Из пяти последних очных поединков выиграно 4.

    Наверняка аргентинцы будут действовать в привычном ключе. Основной расчет вновь будет на гений Месси и активность Альвареса.

    Франция

    Французы смотрятся очень солидно. Килиан Мбаппе прекрасно спелся в связке с Оливье Жиру, а Антуан Гризманн великолепен в подыгрыше.

    В полуфинале Франция поставила на место дерзких марокканцев (2:0). К слову, в том матче ни Мбаппе, ни Жиру не забивали.

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    • Наверняка «трехцветные» постараются воспользоваться длинной своей скамейки. Дидье Дешаму есть кем усиливать игру команды по ходу встречи.

    Мбаппе отличился уже 5 голами, еще 4 в свой актив записал Жиру. Впрочем, в составе французов забить может кто угодно.

    В этом поединке Франция явно сыграет в привычном стиле. Основная ставка будет сделана на мощную атакующую линию.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 2.89.

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    На викторию Франции дают — 2.89, ничья оценена — в 3.10.

    Аргентинцы максимально зависимы от формы своего лидера, который максимально мотивирован добыть недостающий трофей со сборной.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора Аргентины -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 8.60. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Аргентина — Франция: прогноз, ставка (6.10), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на футбол. Аргентина уверенно одолеет «трехцветных»
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