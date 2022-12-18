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    Франция защитит титул в нескучной игре

    Аргентина — Франция. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, финал ЧМ-2022, 18 декабря 2022 года

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    Килиан Мбаппе и Оливье Жиру
    В городе Лусаил на поле стадиона «Лусаил Айконик» состоится финальный матч ЧМ-2022, в котором сборная Аргентины сыграет против национальной команды Франции. Встреча пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по мск. Аргентина — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Финал 18 Декабря 2022 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 18:00 Франция Франция
  • Париж
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    Аргентина

    Сборная Аргентины крайне неудачно начала турнир в Катаре, потерпев сенсационное поражение от Саудовской Аравии 1:2, тем самым прервав серию из 36 матчей без фиаско.

    В последующем же дружина Лионеля Скалони осечек не допускала. Еще на группой стадии Аргентина переиграла по 2:0 Мексику и Польшу, и набрав шесть пунктов финишировала на первом месте в своем квартете.

    Коэффициенты матча Аргентина — Франция

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    В 1/8 финала «альбиселесте» минимально смогли справиться с Австралией 2:1, а в 1/4 финала выбили Нидерланды только по пенальти, завершив так встречу со счетом 2:2, причем пропустив второй гол за считанные секунды до завершения поединка.

    В полуфинальной стадии аргентинцы неожиданно легко справились со сборной Хорватии, разгромив ее со счетом 3:0, забив два гола еще до перерыва.

    Отметим, что Аргентина в шестой раз вышла в финал чемпионата мира, но только дважды до этого смогла победить. В прошлом розыгрыше она была остановлена как раз Францией в 1/8 финала 3:4, а турниром ранее проиграли в финале Германии.

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    Как и ожидалось, форвард «ПСЖ» Лионель Месси стал настоящим лидером команды на этом турнире, и с пятью забитыми мячами является лучшим бомбардиром соревнования.

    Франция

    Сборная Франции приехала в Катар в статусе действующего чемпиона мира и имеет великолепные шансы защитить свой титул, добравшись уже до финального матча.

    «Трехцветные» легко преодолели групповой этап, заняв первое место в квартете с шестью очками. В первых двух турах они переиграли 4:1 Австралию и 2:1 Данию, а в заключительной игре группового этапа позволили себе сыграть резервом и уступили 0:1 Тунису.

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    • На стадии 1/8 финала Франция легко обыграла сборную Польши со счетом 3:1, а в четвертьфинале справиласть с Англией, выиграв 2:1, но при этом соперник не реализовал пенальти в самой концовке игры.

    На полуфинальной стадии мундиаля подопечные Дидье Дешама не без труда справились с главным открытием этого турнира — сборной Марокко, выиграв со счетом 2:0.

    Франция вышла в финал ЧМ в четвертый раз в своей истории, выиграв дважды в них. Причем все эти финалы уместились в отрезок с 1998 года (1998, 2006, 2018 и 2022).

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    • Форвард Килиан Мбаппе, который отметился пятью забитыми мячами, и наравне с Месси является лучшим бомбардиром турнира.

    Как упоминалось выше, на ЧМ французы обыграли аргентинцев со счетом 4:3, а до этого все четыре предыдущих поединка выиграли южноамериканцы — дважды по 1:0, 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры ни кому не отдают предпочтение: победа Аргентины — 2.89, победа Франции — 2.89, ничья — 3.11.

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    Проход: Аргентины — 1.92; Франции — 1.92.

    Несмотря на важность и статус этого поединка наверняка не стоит ждать типичного скучного финала. Обе команды обладают очень сильными линиями нападения и вряд ли уйдут с поля без забитого мяча. В общем, прогнозируем обмен забитыми мячами.

    Также вполне возможно ожидать, что верховой тотал будет пробит. Поэтому еще рекомендуем ставить на то, что забитых мячей будет больше трех.

    Но а что касается победителя турнира, то мы прогнозируем, что Франция сможет защитить свой титул, так как у нее лучше исполнителей в каждой линии, чем у аргентинцев.

    Еще можно присмотреться к дерзкой ставке за 6.10.

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    Аргентина — Франция: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на футбол. Франция защитит титул в нескучной игре
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