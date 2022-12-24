Эффект бабочки. Как Нил Мопе, Жозе Моуринью и причиндалы Гленна Мюррея помогли Месси выиграть ЧМ-2022

Классический пример: взмах крыльев бабочки в Бразилии может вызвать торнадо в Техасе. На самом деле это мысленный эксперимент, комментарий, сделанный для того, чтобы проиллюстрировать точку зрения, сделанную профессором метеорологии по именив 1960-х годах, но он также, по сути, формирует основу теории хаоса: идеи о том, что в сложных системах существуют якобы незначительные закономерности и детали, которые определяют более крупные результаты.

Это относится ко всем сферам жизни, но особенно относится к футболу. В конце концов, это игра, которая всегда начинается с одних и тех же базовых условий — 11 игроков на поле с мячом, начинают с центра поля, — но каждый раз она заканчивается по-разному.

Это также относится и к более широкому футбольному миру. Как, например, Лионель Месси, наконец-то выигравший чемпионат мира.

Многие люди отмечали, что вы можете использовать эффект бабочки, чтобы проследить необычайный триумф воскресенья до Бернда Лено, которого в 2020 году травмировал Нил Мопе… но мы можем добиться большего.

Итак, вот описание окончательного эффекта бабочки приведшего к финалу ЧМ-2022 года. The Athletic применил очень серьезный и научный подход к раскрытию подлинного источника триумфа Аргентины и обнаружил, что все это связано с игрой в Тронхейме в 2006 году…

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Аргентина и Месси выиграли чемпионат мира

Помимо того, что Лионель Месси является лучшим футболистом всех времен, теперь у него есть шанс сделать самую завершенную карьеру за все время, выиграв все крупные турниры, в которых он когда-либо участвовал.

Наряду с его многочисленными клубными и индивидуальными призами теперь идут Кубок Америки и чемпионат мира, две высшие награды для аргентинского игрока в международном футболе. Но выиграл бы он любой из них без Эми Мартинеса?

Энцо Фернандес, Лионель Месси и Эми Мартинес globallookpress.com

Мартинес стал героем Кубка Америки 2021 года, сделав три сейва в серии пенальти, позволившие победить Колумбию в полуфинале, а затем сделал то же самое на чемпионате мира этого года против Нидерландов и Франции.

Но этого бы не было, если бы не случилось так, что...

Франко Армани сдал положительный результат на COVID-19

В преддверии Кубка Америки 2021 года вратарь «Ривер Плейт» Франко Армани был первым номером сборной Аргентины.

Он почти не ошибался, выходя в стартовом составе каждого международного турнира с тех пор, как вытеснил Вилли Кабальеро на чемпионате мира 2018 года, и мало кто мог сомневаться в заслугах двукратного победителя Кубка Либертадорес.

Франко Армани globallookpress.com

Проблема была в том, что он продолжал сдавать положительные тесты на COVID-19. Он сделал это до того, как Аргентина встретилась с Чили в отборочном матче чемпионата мира незадолго до того Кубка Америки, поэтому, несмотря на то, что он играл за «Ривер Плейт» несколькими днями ранее, Лионель Скалони не мог выбрать его. Мартинес занял его место и с тех пор не покидал его.

Но этого бы не было, если бы не случилось так, что...

Нил Мопе травмировал Бернда Лено

Вы, может быть, помните тот матч. Это было в тот странный, немного сюрреалистический период вскоре после того, как из-за COVID-19 матчи проходили без зрителей.

Но отсутствие людей на трибунах не помешало этой встрече между «Брайтоном» и «Арсеналом» в июне 2020 года стать довольно жаркой.

Искрой, которая зажгла этот день, стал фол в верховой борьбе нападающего «Брайтона» Нила Мопе, из-за которого вратарь «Арсенала» Бернд Лено тяжело приземлился на левую ногу, повредив связки колена и в конечном итоге выбыв из строя до конца сезона.

Бернд Лено globallookpress.com

Мартинес заменил его в тот день и исключительно хорошо отыграл оставшуюся часть сезона, а когда стало ясно, что Лено снова будет первым выбором, когда он восстановится, Мартинес перешел в «Астон Виллу», где его отличная форма принесла ему место в сборной Аргентины.

Но этого бы не было, если бы не случилось так, что...

Гленн Мюррей забил яйцами в ворота «Вест Бромвича»

«Брайтон» был не слишком результативной командой в сезоне 2018/19. Они забили 35 голов в 38 играх Премьер-лиги, и только три клуба, вылетевшие в низшую лигу, забили меньше за сезон.

Гленн Мюррей был их единственным надежным бомбардиром, забившим в чемпионате 13 раз, но, поскольку в начале сезона ему исполнилось 35 лет, его игровое время нужно было тщательно контролировать, поэтому он остался в запасе на переигровку матча Кубка Англии против «Вест Бромвича».

Увы, беззубость «чаек» была очевидна, и Мюррея вызвали со скамейки запасных, что сработало: Гленн забил дважды, второй раз правой ногой, а первый… ну… как бы это поделикатнее выразиться… нет, нет смысла пытаться быть деликатным: мяч влетел в сетку рикошетом от яичек Мюррея.

Гленн Мюррей globallookpress.com

Было много других случаев в том сезоне, из-за которых «Брайтон» решил, что им нужен новый нападающий, но случай, когда им пришлось полагаться на причиндалы Мюррея, чтобы спастись от поражения в матче с командой Чемпионшипа, точно был в верхней части списка.

В конце сезона они заплатили «Брентфорду» 20 миллионов фунтов стерлингов за Нила Мопе.

Но этого бы не было, если бы не случилось так, что...

Хэл Робсон-Кану упомянул, что его бабушка родилась в Уэльсе

Интимные области Мюррея не сделали всю работу за «Брайтон» в ту ночь: им значительно помог Хэл Робсон-Кану, который получил травму, но к тому времени «Вест Бромвич» уже сделал все замены, а это означало, что им пришлось играть дополнительное время вдесятером.

Робсон-Кану, как вы помните, подписал контракт с «Вест Бромвичем» отчасти благодаря своим выступлениям за сборную Уэльса на Евро-2016. Он был свободным агентом, когда он забил тот гол в ворота Бельгии, после истечения срока его контракта с «Редингом».

Но он играл за Уэльс только благодаря случайной встрече на тренировочной базе «Рединга» в 2010 году. Брайан Флинн, в то время тренер национальной сборной, был там в гостях у Саймона Черча, и их товарищ по команде Глен Литтл пошутил, что Робсон-Кану «мог бы сыграть за Уэльс, потому что он ездит туда в отпуск».

Робсон-Кану отметил, что он делает это, потому что его бабушка родилась в Уэльсе, что давало ему право играть за них… и шесть лет спустя он забил, возможно, величайший гол в истории команды Уэльса.

Но этого бы не было, если бы не случилось так, что...

Роберто Манчини заставил Крейга Беллами тренироваться

У Крейга Беллами всегда были проблемы с коленями. В 2003 году ему чуть не пришлось завершить карьеру из-за регулярного тендинита (воспаление и дистрофия ткани сухожилия — прим.ред.).

Это означало, что у него был специальный режим тренировок, предназначенный для защиты его колена, который был составлен популярным голландским тренером по фитнесу Раймондом Верхейеном, который, среди прочего, работал в «Манчестер Сити», но которого пользователи социальных сетей могли помнить как человека, постоянно критикующего разных тренеров за их подход к фитнесу.

Одним из них был Роберто Манчини, который не поддержал индивидуальный режим Беллами и поручил ему следовать коллективной программе. Это не понравилось Верхейену, к тому времени работавшему с Беллами в частном порядке, и он написал в соцетях: «Мы почти устранили все физические повреждения, которые Крейг получил на предсезонке из-за наших итальянских друзей из Манчестер Сити».

Крейг Беллами globallookpress.com

Это было в августе 2010 года, но колено Беллами все еще было в недостаточно хорошей форме, чтобы он мог сыграть в товарищеском матче сборной Уэльса против Хорватии, поэтому вместо него вызвали юношу, который произвел впечатление в молодежной команде: Хэла Робсон-Кану.

Но этого бы не было, если бы не случилось так, что...

«Интер» заменил Манчини на Жозе Моуринью

К концу сезона 2007/08 время Роберто Манчини в «Интере» подходило к концу. Он становился все более вспыльчивым, и после победы над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов Манчини фактически объявил о своей отставке, но на следующий день передумал.

Не в первый и не в последний раз зловещая тень Жозе Моуринью маячила на горизонте, а руководство «Интера» считало, что его особые таланты нужны миланскому клубу.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Манчини, конечно же, ушел из «Интера» в конце сезона, сам став зловещей тенью, которая нервировала Марка Хьюза, пока в конце концов итальянец не стал в 2009 году тренером «Манчестер Сити», где он, по-видимому, мало обращал внимания на колени Крейга Беллами.

Но этого бы не было, если бы не случилось так, что...

«Челси» Жозе Моуринью развалился

В начале сезона 2007/08 время Жозе Моуринью в «Челси» подходило к концу. Он становился все более раздражительным, и соломинок на спине верблюда было уже не сосчитать.

Его отношения с Романом Абрамовичем разладились, но это можно было бы исправить, если бы результаты были в порядке, но было поражение от «Астон Виллы», ничья 0:0 с «Блэкберном», а затем удручающий вечер в Лиге чемпионов против «Русенборга».

Жозе Моуринью globallookpress.com

Это стало последней каплей, ведь атмосфера безразличного отчаяния на «Стэмфорд Бридж» беспокоила не меньше, чем счет 1:1.

Двумя днями позже Моуринью получил увольнение по взаимному согласию сторон, после чего несколько месяцев сидел и ждал, чтобы прибыть в Италию и заменить Манчини.

Но этого бы не было, если бы не случилось так, что...

Миика Коппинен из «Русенборга» выбил мяч из рук вратаря «Викинга»

Андрей Шевченко забил гол «Челси» в той игре, сравняв счет после удара защитника Миики Коппинена в первом тайме. Так получилось, что Коппинен играл за клуб в один из последних своих матчей перед переходом на правах свободного агента в «Тромсё», но он сыграл значительную роль в том, что «Русенборг» играл в том сезоне в Лиге чемпионов.

В предпоследней игре предыдущего сезона «Русенборгу» нужна была победа над балансирующим на грани вылета «Викингом», чтобы стать чемпионами и впоследствии получить место в главном клубном турнире Европы. За 10 минут до конца счет был 2:1, и игра могла качнуться в любую сторону.

Вратарь «Викинга» Маттиас Аспер поймал мяч перед Коппиненом, но якобы для того, чтобы помешать Асперу начать стремительную контратаку, игрок «Русенборга» выбил мяч из рук соперника. Как ни странно, это не было замечено судьями, полузащитник Роар Стрэнд забил мяч, и «Русенборг» укрепил преимущество.

Миика Коппинен globallookpress.com

Коппинен сначала отрицал какие-либо нарушения, но позже признал свою шалость и извинился перед тренером «Викинга» Эгилем Остенстадом. «Он позвонил мне вчера и извинился за то, что произошло», — сказал Остенстад.

Вполне возможно, что «Русенборг» в любом случае выиграл бы чемпионат и, таким образом, вышел бы в Лигу чемпионов… но также возможно, что они могли бы все испортить, и Коппинен никогда не насладился бы своим вечером на «Стэмфорд Бридж».

Так вот и вышло. Как оказалось, бабочкой был норвежский центральный защитник, выбивший мяч из рук вратаря в 2006 году, а получившимся в итоге торнадо — Лионель Месси, наконец, выигравший чемпионат мира в 2022 году.

Скептики могут возразить, что в этой статье было сделано несколько логических прыжков и что вы не можете доказать, что что-то совершенно не связанное 16 годами ранее имело какое-либо отношение к событиям на стадионе «Лусаил».

Но вы же не можете доказать и обратного, не так ли?