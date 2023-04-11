«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают борьбу за чемпионский титул в английской Премьер-лиге. В настоящий момент команда из Манчестера занимает второе место в турнирной таблице. В активе «голубых» 67 очков.

Действующие чемпионы Англии на шесть пунктов отстают от лидирующего «Арсенала», но имеют игру в запасе, поэтому вся борьба еще впереди. Также «Сити» уже пробился в полуфинал Кубка Англии, где сыграет против «Шеффилд Юнайтед».

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Что касается Лиги чемпионов, то «Манчестер Сити» уже прошел «РБ Лейпциг», а в группе занял первое место, обогнав дортмундскую «Боруссию», «Севилью» и «Копенгаген».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В настоящий момент у подопечных Хосепа Гвардиолы восьмиматчевая победная серия во всех турнирах. Последние четыре матча команда завершила разгромными победами. Повержены были «Саутгемптон» (4:1), «Ливерпуль» (4:1) «Бернли» (6:0) и «РБ Лейпциг» (7:0).

«Бавария»

Мюнхенцы дважды победили «ПСЖ» (1:0, 2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов, что и позволило команде пробиться в четвертьфинал. На групповой стадии немецкая команда обошла «Интер», «Барселону» и «Викторию».

В чемпионате Германии «красные» также борются за чемпионство. В настоящий момент баварцы имеют в своем активе 58 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Звезды юга» на два балла опережают дортмундскую «Боруссию».

«Бавария», которая недавно сменила тренера (на смену Юлиану Нагельсману пришел Томас Тухель), за 27 матчей забила 77 мячей, а пропустила — 29. Недавно команда из Мюнхена сенсационно вылетела из Кубка Германии.

В последних играх Бундеслиги подопечные Томаса Тухеля переиграли «Фрайбург» (1:0), «Боруссию» (4:2) и «Аугсбург» (5:3), но проиграли «Байеру» (1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поля. На победу «Манчестер Сити» предлагают 1.76.

На викторию «Баварии» дают 4.40, ничья оценена в 4.10.

Думается, что между собой встретятся команды примерно одного уровня, поэтому поставим на ничью.

Также поставим на то, что обе команды смогут забить.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «Бавария» за 6.00.