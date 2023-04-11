«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» нынешний сезон проводит в привычной борьбе за английскую футбольную корону. Правда, сейчас команда отстает от лидера АПЛ «Арсенала» на 5 очков.

А вот атакует «Манчестер Сити» почти образцово. В 29 матчах своего чемпионата подопечные Хосепа Гвардиолы наколотили 75 мячей.

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Свой последний поединок «Манчестер Сити» провел привычно результативно. На выезде был разгромлен аутсайдер «Саутгемптон» (1:4).

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Блистает результативностью Эрлинг Холанн. Норвежец настрелял уже 30 мячей в АПЛ, да и в Лиге чемпионов отличился 10 голами.

И уж точно «Манчестер Сити» будет активно атаковать в родных стенах. Холанн и компания явно намерены пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

«Бавария»

«Бавария» нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Правда, лидерство в Бундеслиге мюнхенцам удалось вернуть.

Приход Томаса Тухеля встряхнул команду. Правда, из Кубка Германии «Бавария» вылетела уже при новом наставнике.

В предыдущем туре чемпионата «Бавария» сумела быстро отомстить как раз своему кубковому обидчику «Фрайбургу» (0:1). Между тем, проблем у мюнхенцев еще много.

Да и вообще, «Бавария» чередует успешные поединки с блеклыми. Да и лидеры команды проводят не самый лучший свой сезон.

«Бавария» наверняка будет активно атаковать. Мюнхенцы справедливо считаются одними из главных фаворитов Лиги чемпионов.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.73.

На викторию «Баварии» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.00.

Обе команды имеют высочайший атакующий потенциал , и явно постараются сыграть на своих лучших качествах.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 9.00. Для остальных — более умеренный прогноз.