«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» нынешний сезон проводит в привычной борьбе за английскую футбольную корону. Правда, сейчас команда отстает от лидера АПЛ «Арсенала» на 5 очков.
А вот атакует «Манчестер Сити» почти образцово. В 29 матчах своего чемпионата подопечные Хосепа Гвардиолы наколотили 75 мячей.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Бавария
Свой последний поединок «Манчестер Сити» провел привычно результативно. На выезде был разгромлен аутсайдер «Саутгемптон» (1:4).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Блистает результативностью Эрлинг Холанн. Норвежец настрелял уже 30 мячей в АПЛ, да и в Лиге чемпионов отличился 10 голами.
И уж точно «Манчестер Сити» будет активно атаковать в родных стенах. Холанн и компания явно намерены пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.
«Бавария»
«Бавария» нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Правда, лидерство в Бундеслиге мюнхенцам удалось вернуть.
Приход Томаса Тухеля встряхнул команду. Правда, из Кубка Германии «Бавария» вылетела уже при новом наставнике.
В предыдущем туре чемпионата «Бавария» сумела быстро отомстить как раз своему кубковому обидчику «Фрайбургу» (0:1). Между тем, проблем у мюнхенцев еще много.
Да и вообще, «Бавария» чередует успешные поединки с блеклыми. Да и лидеры команды проводят не самый лучший свой сезон.
«Бавария» наверняка будет активно атаковать. Мюнхенцы справедливо считаются одними из главных фаворитов Лиги чемпионов.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.73.
На викторию «Баварии» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.00.
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 9.00. Для остальных — более умеренный прогноз.