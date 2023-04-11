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    Первый тайм будет результативным!

    «Манчестер Сити» — «Бавария». Дерзкая ставка за 6.00 на матч Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года

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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 11 Апреля 2023 года
    Манчестер Сити
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» нынешний сезон проводит в привычной борьбе за английскую футбольную корону. Правда, сейчас команда отстает от лидера АПЛ «Арсенала» на 5 очков.

    А вот атакует «Манчестер Сити» почти образцово. В 29 матчах своего чемпионата подопечные Хосепа Гвардиолы наколотили 75 мячей.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Бавария

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  • 1.754.154.60Фрибет$40
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    Свой последний поединок «Манчестер Сити» провел привычно результативно. На выезде был разгромлен аутсайдер «Саутгемптон» (1:4).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Блистает результативностью Эрлинг Холанн. Норвежец настрелял уже 30 мячей в АПЛ, да и в Лиге чемпионов отличился 10 голами.

    И уж точно «Манчестер Сити» будет активно атаковать в родных стенах. Холанн и компания явно намерены пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

    «Бавария»

    «Бавария» нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Правда, лидерство в Бундеслиге мюнхенцам удалось вернуть.

    Приход Томаса Тухеля встряхнул команду. Правда, из Кубка Германии «Бавария» вылетела уже при новом наставнике.

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  • 31/03/2023

    • В предыдущем туре чемпионата «Бавария» сумела быстро отомстить как раз своему кубковому обидчику «Фрайбургу» (0:1). Между тем, проблем у мюнхенцев еще много.

    Да и вообще, «Бавария» чередует успешные поединки с блеклыми. Да и лидеры команды проводят не самый лучший свой сезон.

    «Бавария» наверняка будет активно атаковать. Мюнхенцы справедливо считаются одними из главных фаворитов Лиги чемпионов.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Баварии» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.00.

    Обе команды имеют высочайший атакующий потенциал, и явно постараются сыграть на своих лучших качествах.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 9.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Бавария»: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на футбол. Первый тайм будет результативным!
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